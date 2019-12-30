В воскресенье, 29 декабря, состоялся масштабный обмен пленными между Украиной с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой. Украина получила 76 человек, пятеро пожелали остаться в ЛНР и ДНР. В республики Донбасса, в свою очередь, вернулись 124 человека. Однако, по мнению экспертов, говорить о нормализации отношений двух сторон конфликта еще слишком рано

До этого обмен пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой прошел два года назад — 27 декабря 2017 года. Тогда Украина передала в ДНР и ЛНР 238 человек, а республики в обратную сторону — 73 человека.

Нынешний обмен горячо приветствуют во всем мире.

Политические эксперты рассказали Украине.ру, может ли обмен пленными стать первым шагом к нормализации отношений между Украиной и Донбассом, а в дальнейшем — между Украиной и Россией.

«У Зеленского появилась своя вертикаль»

Киев передал Донбассу бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года. Накануне обмена им изменили меру пресечения на личное обязательство.

«124 на 76». Киев и Донбасс подвели итоги обмена пленными © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Примечательно, что Украина отдала экс-бойцов «Беркута», даже несмотря на протесты радикалов и их угрозы в адрес властей.

Обмен «беркутовцев» говорит о том, что другая сторона настояла на том, чтобы люди, томящиеся в застенках без всяких на то оснований, без суда и следствия фактически, всё-таки были освобождены, считает политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«На мой взгляд, это лучшее решение для Киева. Судить их не за что, но освобождать их и идти по сути против воли этих национал-радикалов — это значит создавать серьезную ситуацию для противостояния в Киеве. Вот поэтому и решили таким образом избавиться от неудобных со всех точек зрения этой власти людей. Так же поступили с целым рядом украинских оппозиционеров. То есть Украина нашла себе такой способ выдавливания оппозиции, выдавая их в качестве «пленных» за рубеж», — рассказал эксперт.

Президент Зеленский еще на «нормандском саммите» перед Макроном, Меркель и Путиным говорил, что «беркутовцы» будут включены в обменные списки, напоминает директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

По его словам, крики радикалов — это только внешнее проявление. Было и более серьезное внутреннее сопротивление: «насколько мне известно, на уровне силовых структур и судебной системы».

«Однако это (обмен «беркутовцев». — Ред.) было сделано очень технологично. Был пикантный момент: радикалы митинговали у СИЗО, но бывших сотрудников «Беркута» там уже не было. Это говорит о том, что у Зеленского появилась пусть небольшая, но своя вертикаль, благодаря которой выполняются приказы президента в силовых структурах, чего раньше не было», — отметил политолог.

«Это большая победа». Зеленский осуществил новый обмен пленными © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Алексей Попов.

«Это может объясняться тем, что для спасения жизни и свободы своих можно идти на какие угодно уступки. Но это не значит, что подобная гибкость будет проявляться и в других вопросах, однако теоретически это не исключается. Обмен — это специфическая вещь, чтобы делать о ней какие-то выводы об изменении политики», — рассказал политолог.

«Будут и дальше хватать людей и бросать за решётку»

Нынешний обмен — далеко не первый и наверняка не последний, и говорить о нормализации отношений не приходится, отмечает Владимир Корнилов. Он прогнозирует, что людей на Украине и дальше будут «хватать, бросать за решетку и выдавать хоть в Россию, хоть в ДНР».

О нормализации сейчас рано говорить, уверен Павел Рудяков. Чтобы поднимать этот вопрос, нужно изменить дискурс, «которым мы живём в Украине».

«В рамках него в Донбассе живут уголовники, террористы, нелюди и сепаратисты, которых нужно огородить колючей проволокой, о чем ранее говорила Тимошенко. Пока этого нет, о нормализации не может быть разговоров. К этому не готовы в Киеве серьезные круги и политические силы, которые их представляют», — описал ситуацию политолог.

Он добавляет, что для нормализации должен поступить импульс извне, — «мы же всё-таки страна под внешним управлением».

Обмены проводились и раньше, но шагами к нормализации отношений они не были, напоминает Алексей Попов.

«Можно привести примеры из военных конфликтов прошлого: иногда отпускали пленных даже без объявления перемирия. Например, после падения Порт-Артура (во время Русско-японской войны 1905 года) японцы были готовы отпустить многих офицеров под честное слово, чтобы они не воевали дальше против Японии. Поэтому я был бы осторожен с подобными выводами.

Рады все, кроме тех, кто за Майдан: чем обернулся обмен под Новый год © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк — пояснил эксперт.

Сценарии развития ситуации

К сожалению, самый реалистичный сценарий, к которому сейчас склоняется команда Зеленского, — это сохранение статус-кво в Донбассе, говорит Владимир Корнилов. На Украине это еще называют замораживанием конфликта, «хотя при сохранении обстрелов и гибели людей я бы это замораживанием точно не назвал».

«Для меня самым желаемым из всех возможных сценариев было бы действительно замораживание конфликта, когда Украина отводит войска на расстояние, с которого не будет позволительно совершить выстрел. И просто забывает о Донбассе», — заявил политолог.

В это время параллельно должны идти переговоры о правилах будущего мирного сосуществования, а Донбасс в это время всё больше интегрируется в состав Российской Федерации, описал ситуацию Корнилов.

«Планов пока нет, хочется прийти в чувство» — политзаключенный Шатунов об обмене © из личного архива Анны Шатуновой Эксперты обращают внимание на то, что обмен может стать первым шагом к нормализации, к прямым контактам Киев-Донецк-Луганск, говорит Павел Рудяков. В связи с этим показательно, что Еврокомиссия поприветствовала факт обмена, там заявили, что хотели бы видеть обмен одним из шагов в реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее в Париже, и ждут следующих шагов.

«После праздников в публичной или полупубличной области начнут обсуждать обязательства, которые взял президент по особенностям местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тут непростая ситуация, потому что занимающиеся этим (помощник президента Украины. — Ред.) Андрей Ермак и другие не представляют, как это можно реализовать, чтобы всё работало. Речь не о формальном принятии в парламенте», — сообщил эксперт.

По его мнению, обмен — это только подход к снаряду, а реальные шаги по выведению из тупика процесса урегулирования еще предстоят.

«Вторая линия — то, о чём ранее говорил глава МИД Вадим Пристайко. Речь о полноценном перемирии по всей линии разграничения. Стрельба все ещё продолжается, а перемирие — задача генералов, с которыми у Зеленского тоже не так всё просто», — подытожил Рудяков.