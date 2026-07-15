Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина - 15.07.2026 Украина.ру
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Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина
Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина - 15.07.2026 Украина.ру
Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина
В Германии зафиксирован стремительный рост отказов от военной службы по моральным и религиозным убеждениям. Об этом 15 июля сообщает The Guardian
2026-07-15T12:42
2026-07-15T12:42
германия
берлин
украина
борис писториус
the guardian
бундесвер
новости
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Только за первую половину 2026 года подано 5862 заявления — больше, чем за весь 2025-й, когда было 3879. В 2024-м таких заявок было всего 2249. Конституция ФРГ гарантирует право не служить с оружием по убеждениям, и немцы пользуются этим как никогда активно.На этом фоне министр обороны Борис Писториус пытается реанимировать армию: предложена система обязательных анкет для 18-летних и медосвидетельствование. Многие воспринимают это как подготовку к реальной мобилизации и подают заявления на отказ заранее. Сейчас в Бундесвере около 186 тысяч солдат, цель Берлина — 260 тысяч к 2035 году. Если добровольный набор провалится, власти могут вернуть обязательный призыв.Немцы не хотят воевать. Об этом – в материале Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в ЛитвеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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германия, берлин, украина, борис писториус, the guardian, бундесвер, новости
Германия, Берлин, Украина, Борис Писториус, The Guardian, Бундесвер, Новости

Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина

12:42 15.07.2026
 
© ФотоБорис Писториус, официально
Борис Писториус, официально - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото
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В Германии зафиксирован стремительный рост отказов от военной службы по моральным и религиозным убеждениям. Об этом 15 июля сообщает The Guardian
Только за первую половину 2026 года подано 5862 заявления — больше, чем за весь 2025-й, когда было 3879. В 2024-м таких заявок было всего 2249. Конституция ФРГ гарантирует право не служить с оружием по убеждениям, и немцы пользуются этим как никогда активно.
На этом фоне министр обороны Борис Писториус пытается реанимировать армию: предложена система обязательных анкет для 18-летних и медосвидетельствование. Многие воспринимают это как подготовку к реальной мобилизации и подают заявления на отказ заранее.
Сейчас в Бундесвере около 186 тысяч солдат, цель Берлина — 260 тысяч к 2035 году. Если добровольный набор провалится, власти могут вернуть обязательный призыв.
Немцы не хотят воевать. Об этом – в материале Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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