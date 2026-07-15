https://ukraina.ru/20260715/proval-pistoriusa-nemtsy-massovo-otkazyvayutsya-sluzhit-sryvaya-plany-berlina-1081485607.html

Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина

Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина - 15.07.2026 Украина.ру

Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина

В Германии зафиксирован стремительный рост отказов от военной службы по моральным и религиозным убеждениям. Об этом 15 июля сообщает The Guardian

2026-07-15T12:42

2026-07-15T12:42

2026-07-15T12:42

германия

берлин

украина

борис писториус

the guardian

бундесвер

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320551_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_139cbac3ef8520b86d5997b7708d931f.jpg

Только за первую половину 2026 года подано 5862 заявления — больше, чем за весь 2025-й, когда было 3879. В 2024-м таких заявок было всего 2249. Конституция ФРГ гарантирует право не служить с оружием по убеждениям, и немцы пользуются этим как никогда активно.На этом фоне министр обороны Борис Писториус пытается реанимировать армию: предложена система обязательных анкет для 18-летних и медосвидетельствование. Многие воспринимают это как подготовку к реальной мобилизации и подают заявления на отказ заранее. Сейчас в Бундесвере около 186 тысяч солдат, цель Берлина — 260 тысяч к 2035 году. Если добровольный набор провалится, власти могут вернуть обязательный призыв.Немцы не хотят воевать. Об этом – в материале Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в ЛитвеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

германия

берлин

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, берлин, украина, борис писториус, the guardian, бундесвер, новости