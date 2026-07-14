В Киеве готовят новую рокировку: Федорова отправляют в вице-премьеры, Клименко — в Минобороны - 14.07.2026 Украина.ру
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В Киеве готовят новую рокировку: Федорова отправляют в вице-премьеры, Клименко — в Минобороны
В Киеве готовят новую рокировку: Федорова отправляют в вице-премьеры, Клименко — в Минобороны - 14.07.2026 Украина.ру
В Киеве готовят новую рокировку: Федорова отправляют в вице-премьеры, Клименко — в Минобороны
В украинской власти назревает очередная кадровая перетасовка. Министра обороны Украины Михаила Федорова, который всего несколько месяцев назад возглавил ведомство, могут перевести на должность вице-премьера. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, 14 июля пишет Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T11:45
2026-07-14T11:45
новости
украина
михаил федоров
игорь клименко
верховная рада
слуга народа
минобороны
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По словам парламентария, главным претендентом на пост главы Минобороны является нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко. В случае его назначения Министерство внутренних дел может возглавить действующий глава Национальной полиции Иван Выговский. Саму Василевскую-Смаглюк, по ее словам, прочат на должность заместителя главы МВД.Сегодня, 14 июля, также стало известно, что назначение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, которое должно было символизировать технологическое обновление армии, обернулось внутренним конфликтом между гражданским руководством и военным командованием. Подробности в публикации "Гражданский министр" поссорился с генералами: Федорова обвиняют в пустых реформах.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, михаил федоров, игорь клименко, верховная рада, слуга народа, минобороны
Новости, Украина, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Верховная Рада, Слуга народа, Минобороны

В Киеве готовят новую рокировку: Федорова отправляют в вице-премьеры, Клименко — в Минобороны

11:45 14.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
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В украинской власти назревает очередная кадровая перетасовка. Министра обороны Украины Михаила Федорова, который всего несколько месяцев назад возглавил ведомство, могут перевести на должность вице-премьера. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, 14 июля пишет Телеграм-канал Украина.ру
По словам парламентария, главным претендентом на пост главы Минобороны является нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.
В случае его назначения Министерство внутренних дел может возглавить действующий глава Национальной полиции Иван Выговский. Саму Василевскую-Смаглюк, по ее словам, прочат на должность заместителя главы МВД.
Сегодня, 14 июля, также стало известно, что назначение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, которое должно было символизировать технологическое обновление армии, обернулось внутренним конфликтом между гражданским руководством и военным командованием. Подробности в публикации "Гражданский министр" поссорился с генералами: Федорова обвиняют в пустых реформах.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июля.
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