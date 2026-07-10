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Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники"

Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники" - 10.07.2026 Украина.ру

Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники"

Сотрудники СБУ жестоко избили первого заместителя директора конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" во время обысков у него дома. Об этом компания 9 июля сообщила в социальной сети Facebook*

2026-07-10T01:51

2026-07-10T01:51

2026-07-10T01:51

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"В ходе незаконного обыска сотрудниками СБУ был жестоко избит в собственном доме первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации", — говорится в сообщении компании.Имя замдиректора при этом не называется.Предприятие заявляет, что обыски проходили "в рамках абсолютно сфальсифицированного дела" с целью давления на частную украинскую компанию оборонно-промышленного комплекса. Силовики фальсифицируют дело о поставках чешских гранатомётов РПГ-75М для Минобороны через "карманные" экспертизы, пытаясь выставить оружие бракованным. Оборонщики требуют вмешательства Офиса генпрокурора.В СБУ настаивают, что обыски прошли законно, никто никого не бил, а само дело касается закупки старого чешского оружия 80-х годов под видом нового с ущербом в 318,5 млн гривен.Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины всё чаще пересматривают свою позицию по военной помощи. Подробнее - в публикации Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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украина.ру, новости, украина, сбу, минобороны, обыски, избиение, впк, оружие, военная помощь украине, коррупция, facebook