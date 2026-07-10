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Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники"
Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники" - 10.07.2026 Украина.ру
Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники"
Сотрудники СБУ жестоко избили первого заместителя директора конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" во время обысков у него дома. Об этом компания 9 июля сообщила в социальной сети Facebook*
2026-07-10T01:51
2026-07-10T01:51
2026-07-10T01:51
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"В ходе незаконного обыска сотрудниками СБУ был жестоко избит в собственном доме первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации", — говорится в сообщении компании.Имя замдиректора при этом не называется.Предприятие заявляет, что обыски проходили "в рамках абсолютно сфальсифицированного дела" с целью давления на частную украинскую компанию оборонно-промышленного комплекса. Силовики фальсифицируют дело о поставках чешских гранатомётов РПГ-75М для Минобороны через "карманные" экспертизы, пытаясь выставить оружие бракованным. Оборонщики требуют вмешательства Офиса генпрокурора.В СБУ настаивают, что обыски прошли законно, никто никого не бил, а само дело касается закупки старого чешского оружия 80-х годов под видом нового с ущербом в 318,5 млн гривен.Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины всё чаще пересматривают свою позицию по военной помощи. Подробнее - в публикации Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина.ру, новости, украина, сбу, минобороны, обыски, избиение, впк, оружие, военная помощь украине, коррупция, facebook
Украина.ру, Новости, Украина, СБУ, Минобороны, обыски, избиение, ВПК, оружие, военная помощь Украине, коррупция, Facebook
Сотрудники СБУ избили первого замдиректора "Украинской бронетехники"
Сотрудники СБУ жестоко избили первого заместителя директора конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" во время обысков у него дома. Об этом компания 9 июля сообщила в социальной сети Facebook*
"В ходе незаконного обыска сотрудниками СБУ был жестоко избит в собственном доме первый заместитель директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации", — говорится в сообщении компании.
Имя замдиректора при этом не называется.
Предприятие заявляет, что обыски проходили "в рамках абсолютно сфальсифицированного дела" с целью давления на частную украинскую компанию оборонно-промышленного комплекса. Силовики фальсифицируют дело о поставках чешских гранатомётов РПГ-75М для Минобороны через "карманные" экспертизы, пытаясь выставить оружие бракованным. Оборонщики требуют вмешательства Офиса генпрокурора.
В СБУ настаивают, что обыски прошли законно, никто никого не бил, а само дело касается закупки старого чешского оружия 80-х годов под видом нового с ущербом в 318,5 млн гривен.
Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины всё чаще пересматривают свою позицию по военной помощи. Подробнее - в публикации Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская