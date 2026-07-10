https://ukraina.ru/20260710/kakie-strategicheskie-kleschi-podgotovila-rossiya-chtoby-zazhat-vsu-v-slavyanske-i-zaporozhe--poletaev-1081316158.html

Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев

Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев - 10.07.2026 Украина.ру

Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев

Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия берёт города без мясорубок,... Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-10T12:12

2026-07-10T12:12

2026-07-10T12:12

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россия

славянск

запорожье

сергей полетаев

вооруженные силы украины

украина.ру

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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия берёт города без мясорубок, а также объяснил, почему у ВСУ в 2025 году не было больших наступлений и спрогнозировал, когда рухнет фронт. Кроме того, он назвал следующую цель для ВС России и рассказал, кто является нашим реальным противником:00:10 – Как взяли Константиновку;06:00 – Логистика ВСУ на дронах;10:00 – О следующей цели для ВС России;18:00 – О деградации ВСУ;30:00 – Удары по тылам России и неизбежный крах Запада.ТГ-канал Сергея Полетаева: t.me/vatfor

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видео, россия, славянск, запорожье, сергей полетаев , вооруженные силы украины, украина.ру, видео