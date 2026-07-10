Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев - 10.07.2026 Украина.ру
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Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев
Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев - 10.07.2026 Украина.ру
Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия берёт города без мясорубок,... Украина.ру, 10.07.2026
2026-07-10T12:12
2026-07-10T12:12
видео
россия
славянск
запорожье
сергей полетаев
вооруженные силы украины
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия берёт города без мясорубок, а также объяснил, почему у ВСУ в 2025 году не было больших наступлений и спрогнозировал, когда рухнет фронт. Кроме того, он назвал следующую цель для ВС России и рассказал, кто является нашим реальным противником:00:10 – Как взяли Константиновку;06:00 – Логистика ВСУ на дронах;10:00 – О следующей цели для ВС России;18:00 – О деградации ВСУ;30:00 – Удары по тылам России и неизбежный крах Запада.ТГ-канал Сергея Полетаева: t.me/vatfor
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видео, россия, славянск, запорожье, сергей полетаев , вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Россия, Славянск, Запорожье, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Какие стратегические клещи подготовила Россия, чтобы зажать ВСУ в Славянске и Запорожье – Полетаев

12:12 10.07.2026
 
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру рассказал о том, как российская армия берёт города без мясорубок, а также объяснил, почему у ВСУ в 2025 году не было больших наступлений и спрогнозировал, когда рухнет фронт. Кроме того, он назвал следующую цель для ВС России и рассказал, кто является нашим реальным противником:

00:10 – Как взяли Константиновку;
06:00 – Логистика ВСУ на дронах;
10:00 – О следующей цели для ВС России;
18:00 – О деградации ВСУ;
30:00 – Удары по тылам России и неизбежный крах Запада.

ТГ-канал Сергея Полетаева: t.me/vatfor
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