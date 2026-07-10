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Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом

Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом - 10.07.2026 Украина.ру

Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом

Глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* на богослужении в честь дня памяти основателя Киево-Печерской лавры назвал украинцев богоизбранным народом, передает 10 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-10T14:26

2026-07-10T14:26

2026-07-10T14:26

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"Украинцы — народ, избранный богом, поэтому мы выстоим. Именно отсюда началось все православие", — заявил чиновник.По его мнению, древняя обитель является главным символом и святыней для всей страны. Это заявление прозвучало на фоне планов властей создать на территории монастыря "Национальный пантеон", в котором перезахоронят останки лидеров Организации украинских националистов**.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Киев пытается превратить лавру в бесовское капище. По ее словам, Владимир Зеленский демонстрирует личную неприязнь к православной вере и стремится причинить душевное страдание духовенству и прихожанам канонической церкви.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Запрещенная в России экстремистская организация.

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новости, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, украина.ру