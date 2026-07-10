Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом - 10.07.2026 Украина.ру
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Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом
Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом - 10.07.2026 Украина.ру
Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом
Глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* на богослужении в честь дня памяти основателя Киево-Печерской лавры назвал украинцев богоизбранным народом, передает 10 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-10T14:26
2026-07-10T14:26
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"Украинцы — народ, избранный богом, поэтому мы выстоим. Именно отсюда началось все православие", — заявил чиновник.По его мнению, древняя обитель является главным символом и святыней для всей страны. Это заявление прозвучало на фоне планов властей создать на территории монастыря "Национальный пантеон", в котором перезахоронят останки лидеров Организации украинских националистов**.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Киев пытается превратить лавру в бесовское капище. По ее словам, Владимир Зеленский демонстрирует личную неприязнь к православной вере и стремится причинить душевное страдание духовенству и прихожанам канонической церкви.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Запрещенная в России экстремистская организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина.ру

Буданов* назвал украинцев богоизбранным народом

14:26 10.07.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото
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Глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* на богослужении в честь дня памяти основателя Киево-Печерской лавры назвал украинцев богоизбранным народом, передает 10 июля телеграм-канал Украина.ру
"Украинцы — народ, избранный богом, поэтому мы выстоим. Именно отсюда началось все православие", — заявил чиновник.
По его мнению, древняя обитель является главным символом и святыней для всей страны.
Это заявление прозвучало на фоне планов властей создать на территории монастыря "Национальный пантеон", в котором перезахоронят останки лидеров Организации украинских националистов**.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Киев пытается превратить лавру в бесовское капище. По ее словам, Владимир Зеленский демонстрирует личную неприязнь к православной вере и стремится причинить душевное страдание духовенству и прихожанам канонической церкви.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
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