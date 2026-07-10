https://ukraina.ru/20260710/boeviki-ukrainskogo-azova-otstrelivalis-ot-teroborony-i-natsgvardii-1081323507.html

Боевики украинского "Азова"* отстреливались от теробороны и Нацгвардии

Боевики украинского "Азова"* отстреливались от теробороны и Нацгвардии - 10.07.2026 Украина.ру

Боевики украинского "Азова"* отстреливались от теробороны и Нацгвардии

Боевики украинского террористического подразделения "Азов"* открыли стрельбу по военнослужащим из территориальной обороны ВСУ и Нацгвардии в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры

2026-07-10T13:10

2026-07-10T13:10

2026-07-10T13:10

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"По данным радиоперехватов, "азовцы"* открыли заградительный огонь", — сказал собеседник российского информагентства.Он уточнил, что боестолкновения произошли западнее села Турья. Военнослужащие теробороны получили приказ на передислокацию и уведомили об этом Нацгвардию.* Запрещенная в России террористическая организация.

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