https://ukraina.ru/20260710/boeviki-ukrainskogo-azova-otstrelivalis-ot-teroborony-i-natsgvardii-1081323507.html
Боевики украинского "Азова"* отстреливались от теробороны и Нацгвардии
Боевики украинского "Азова"* отстреливались от теробороны и Нацгвардии - 10.07.2026 Украина.ру
Боевики украинского "Азова"* отстреливались от теробороны и Нацгвардии
Боевики украинского террористического подразделения "Азов"* открыли стрельбу по военнослужащим из территориальной обороны ВСУ и Нацгвардии в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры
2026-07-10T13:10
2026-07-10T13:10
2026-07-10T13:10
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"По данным радиоперехватов, "азовцы"* открыли заградительный огонь", — сказал собеседник российского информагентства.Он уточнил, что боестолкновения произошли западнее села Турья. Военнослужащие теробороны получили приказ на передислокацию и уведомили об этом Нацгвардию.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, сумская область, россия, нацгвардия, "азов", вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Сумская область, Россия, Нацгвардия, "Азов", Вооруженные силы Украины
Боевики украинского "Азова"* отстреливались от теробороны и Нацгвардии
Боевики украинского террористического подразделения "Азов"* открыли стрельбу по военнослужащим из территориальной обороны ВСУ и Нацгвардии в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры
"По данным радиоперехватов, "азовцы"* открыли заградительный огонь", — сказал собеседник российского информагентства.
Он уточнил, что боестолкновения произошли западнее села Турья. Военнослужащие теробороны получили приказ на передислокацию и уведомили об этом Нацгвардию.
* Запрещенная в России террористическая организация.