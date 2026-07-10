Рэп для фронта, современная хирургия Донбасса. 10 июля, утренний эфир - 10.07.2026 Украина.ру
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Рэп для фронта, современная хирургия Донбасса. 10 июля, утренний эфир
Рэп для фронта, современная хирургия Донбасса. 10 июля, утренний эфир - 10.07.2026 Украина.ру
Рэп для фронта, современная хирургия Донбасса. 10 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.07.2026
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новороссия
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россия
михаил павлив
минздрав
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. "Пропавший" на Украине, но живой в Мариуполе: как один сюжет перевернул информационную повестку. Гость: Евгения Сак - корреспондент телеканала "Мариуполь 24".* Великие земляки. Золото Херсонщины: к вершине российского параспорта. Александр Дунин — первый чемпион Херсонской области по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) получил особый почётный значок, войдя в историю спорта как первый чемпион от Херсонской области. Гость: Александр Дунин – действующий чемпион России и обладатель лучшего результата сезона в стране в классе F32.* Время Новороссии. Как ФГБУ "Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака" Минздрава России вливается в научную среду. Гость: Динара Дюба – учёный секретарь, старший научный сотрудник ФГБУ "Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака".* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.* Культурное обозрение. Рэп-взвод запустил серию FPV-версий треков непосредственно для бойцов, принимающих участие в СВО. Гость: Михаил Мисников – основатель группы ДПНГ, ветеран боевых действий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссия, херсонская область, россия, михаил павлив, минздрав, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Херсонская область, Россия, Михаил Павлив, Минздрав, Новороссия сегодня

Рэп для фронта, современная хирургия Донбасса. 10 июля, утренний эфир

13:08 10.07.2026 (обновлено: 15:36 10.07.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. "Пропавший" на Украине, но живой в Мариуполе: как один сюжет перевернул информационную повестку. Гость: Евгения Сак - корреспондент телеканала "Мариуполь 24".
* Великие земляки. Золото Херсонщины: к вершине российского параспорта. Александр Дунин — первый чемпион Херсонской области по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) получил особый почётный значок, войдя в историю спорта как первый чемпион от Херсонской области. Гость: Александр Дунин – действующий чемпион России и обладатель лучшего результата сезона в стране в классе F32.
* Время Новороссии. Как ФГБУ "Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака" Минздрава России вливается в научную среду. Гость: Динара Дюба – учёный секретарь, старший научный сотрудник ФГБУ "Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака".
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.
* Культурное обозрение. Рэп-взвод запустил серию FPV-версий треков непосредственно для бойцов, принимающих участие в СВО. Гость: Михаил Мисников – основатель группы ДПНГ, ветеран боевых действий.
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