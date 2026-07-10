https://ukraina.ru/20260710/10-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081323159.html

Рэп для фронта, современная хирургия Донбасса. 10 июля, утренний эфир

Рэп для фронта, современная хирургия Донбасса. 10 июля, утренний эфир - 10.07.2026 Украина.ру

Рэп для фронта, современная хирургия Донбасса. 10 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-10T13:08

2026-07-10T13:08

2026-07-10T15:36

новороссия

херсонская область

россия

михаил павлив

минздрав

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0a/1081323041_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8831e46f2ca6666f1e8b623da35f8b3f.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. "Пропавший" на Украине, но живой в Мариуполе: как один сюжет перевернул информационную повестку. Гость: Евгения Сак - корреспондент телеканала "Мариуполь 24".* Великие земляки. Золото Херсонщины: к вершине российского параспорта. Александр Дунин — первый чемпион Херсонской области по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) получил особый почётный значок, войдя в историю спорта как первый чемпион от Херсонской области. Гость: Александр Дунин – действующий чемпион России и обладатель лучшего результата сезона в стране в классе F32.* Время Новороссии. Как ФГБУ "Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака" Минздрава России вливается в научную среду. Гость: Динара Дюба – учёный секретарь, старший научный сотрудник ФГБУ "Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака".* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог.* Культурное обозрение. Рэп-взвод запустил серию FPV-версий треков непосредственно для бойцов, принимающих участие в СВО. Гость: Михаил Мисников – основатель группы ДПНГ, ветеран боевых действий.

новороссия

херсонская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, херсонская область, россия, михаил павлив, минздрав, новороссия сегодня, видео