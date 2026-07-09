Финляндия сняла запрет на ядерное оружие и может быть втянута в войну по воле НАТО — Ищенко - 09.07.2026 Украина.ру
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Финляндия сняла запрет на ядерное оружие и может быть втянута в войну по воле НАТО — Ищенко
Финляндия сняла запрет на ядерное оружие и может быть втянута в войну по воле НАТО — Ищенко - 09.07.2026 Украина.ру
Финляндия сняла запрет на ядерное оружие и может быть втянута в войну по воле НАТО — Ищенко
Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия именно потому, что она стала членом НАТО и может быть втянута в войну с Россией по воле НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-09T04:45
2026-07-09T04:45
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Отвечая на вопрос о снятии Финляндией запрета, Ищенко заявил, что это было ожидаемо. "То, что финны снимут запрет на ввоз ядерного оружия, было понятно. Финляндия страна НАТО, которая обязана проводить политику блока. А в Альянсе нет ограничений на размещение любых видов вооружений", — пояснил эксперт.Ищенко отметил, что сам по себе запрет мало что значит — в Японии, несмотря на аналогичные ограничения, до сих пор базируются американские корабли с ядерным оружием на борту.Аналогичная ситуация, по его словам, и в Германии, которая формально не обладает ядерным оружием, но на ее территории находятся американские склады с ним, а немецкие пилоты учатся его применять.Финляндия пошла на этот шаг, потому что стала членом НАТО и теперь может быть втянута в войну с Россией по воле блока, добавил эксперт."И Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия именно потому, что она стала членом НАТО и может быть втянута в войну с Россией по воле НАТО. "Если у нас будет чужое ядерное оружие, нас будут защищать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
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новости, финляндия, россия, япония, нато, ядерное оружие, мир без границ, главные новости, главное, германия, война, война на украине, будет ли война с нато, будет ли война
Новости, Финляндия, Россия, Япония, НАТО, Ядерное оружие, Мир без границ, Главные новости, главное, Германия, война, война на Украине, будет ли война с НАТО, будет ли война

Финляндия сняла запрет на ядерное оружие и может быть втянута в войну по воле НАТО — Ищенко

04:45 09.07.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия именно потому, что она стала членом НАТО и может быть втянута в войну с Россией по воле НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о снятии Финляндией запрета, Ищенко заявил, что это было ожидаемо.
"То, что финны снимут запрет на ввоз ядерного оружия, было понятно. Финляндия страна НАТО, которая обязана проводить политику блока. А в Альянсе нет ограничений на размещение любых видов вооружений", — пояснил эксперт.
Ищенко отметил, что сам по себе запрет мало что значит — в Японии, несмотря на аналогичные ограничения, до сих пор базируются американские корабли с ядерным оружием на борту.
Аналогичная ситуация, по его словам, и в Германии, которая формально не обладает ядерным оружием, но на ее территории находятся американские склады с ним, а немецкие пилоты учатся его применять.
Финляндия пошла на этот шаг, потому что стала членом НАТО и теперь может быть втянута в войну с Россией по воле блока, добавил эксперт.
"И Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия именно потому, что она стала членом НАТО и может быть втянута в войну с Россией по воле НАТО. "Если у нас будет чужое ядерное оружие, нас будут защищать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
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