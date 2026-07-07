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ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"
ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель" - 07.07.2026 Украина.ру
ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"
Украинское ГБР проводит обыски у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель" Алексея Бабенко. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-07T20:00
2026-07-07T20:00
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Алексея Бабенко подозревают в искусственном завышении стоимости многомиллиардных контрактов на поставку БПЛА государству, сообщает ГБР Украины.Издание "Бабель" связывает обыски с недавней публикацией изданием резонансного материала об издевательствах и убийствах в подразделении ВСУ "Скала". Vyriy Industries также заявляет о кампании по дискредитации предприятия.Правоохранители заявляют о выявленных договорах с фиктивными юрлицами и физлицами, в результате чего фирма могла присвоить сумму, эквивалентную 13 млрд рублей.Во время обысков в организации нашли неучтённые наличные — сотни стопок купюр в сейфах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, вооруженные силы украины, гбр, украина, киев, украина.ру, криминал, дроны, впк, ситуация на украине, ситуация в киеве, обыски
Новости, Вооруженные силы Украины, ГБР, Украина, Киев, Украина.ру, криминал, дроны, ВПК, ситуация на Украине, ситуация в Киеве, обыски
ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"
Украинское ГБР проводит обыски у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель" Алексея Бабенко. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
Алексея Бабенко подозревают в искусственном завышении стоимости многомиллиардных контрактов на поставку БПЛА государству, сообщает ГБР Украины.
Издание "Бабель" связывает обыски с недавней публикацией изданием резонансного материала об издевательствах и убийствах
в подразделении ВСУ "Скала". Vyriy Industries также заявляет о кампании по дискредитации предприятия.
Правоохранители заявляют о выявленных договорах с фиктивными юрлицами и физлицами, в результате чего фирма могла присвоить сумму, эквивалентную 13 млрд рублей.
Во время обысков в организации нашли неучтённые наличные — сотни стопок купюр в сейфах.
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