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ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"

ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель" - 07.07.2026 Украина.ру

ГБР обыскивает у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель"

Украинское ГБР проводит обыски у владельца компании-производителя дронов Vyriy Industries и совладельца издания "Бабель" Алексея Бабенко. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-07T20:00

2026-07-07T20:00

2026-07-07T20:00

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Алексея Бабенко подозревают в искусственном завышении стоимости многомиллиардных контрактов на поставку БПЛА государству, сообщает ГБР Украины.Издание "Бабель" связывает обыски с недавней публикацией изданием резонансного материала об издевательствах и убийствах в подразделении ВСУ "Скала". Vyriy Industries также заявляет о кампании по дискредитации предприятия.Правоохранители заявляют о выявленных договорах с фиктивными юрлицами и физлицами, в результате чего фирма могла присвоить сумму, эквивалентную 13 млрд рублей.Во время обысков в организации нашли неучтённые наличные — сотни стопок купюр в сейфах.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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