В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Депутат Европарламента от Польши Петр Мюллер раскритиковал заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о невозможности полного отказа от российского газа. По его мнению, такие слова подрывают устойчивость политики Евросоюза
Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт, несмотря на стремление к диверсификации поставок, не сможет полностью отказаться от энергоносителей из России.
"Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики", — говорится в депутатском запросе Мюллера.
Мюллер считает, что слова венгерского премьера вызывают серьёзные вопросы о реальном намерении некоторых государств ЕС отказываться от поставок из России. Он призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального баланса и принять меры для обеспечения полного энергетического эмбарго против России.
"Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики", — говорится в депутатском запросе Мюллера.
Мюллер считает, что слова венгерского премьера вызывают серьёзные вопросы о реальном намерении некоторых государств ЕС отказываться от поставок из России. Он призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального баланса и принять меры для обеспечения полного энергетического эмбарго против России.
Подписывайся на