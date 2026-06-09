В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа - 09.06.2026 Украина.ру
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В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа
В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа - 09.06.2026 Украина.ру
В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа
Депутат Европарламента от Польши Петр Мюллер раскритиковал заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о невозможности полного отказа от российского газа. По его мнению, такие слова подрывают устойчивость политики Евросоюза
2026-06-09T16:41
2026-06-09T16:41
новости
венгрия
россия
польша
герд мюллер
мадьяр
европарламент
ес
европейская комиссия
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Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт, несмотря на стремление к диверсификации поставок, не сможет полностью отказаться от энергоносителей из России."Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики", — говорится в депутатском запросе Мюллера.Мюллер считает, что слова венгерского премьера вызывают серьёзные вопросы о реальном намерении некоторых государств ЕС отказываться от поставок из России. Он призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального баланса и принять меры для обеспечения полного энергетического эмбарго против России.
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новости, венгрия, россия, польша, герд мюллер, мадьяр, европарламент, ес, европейская комиссия
Новости, Венгрия, Россия, Польша, Герд Мюллер, Мадьяр, Европарламент, ЕС, Европейская комиссия

В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа

16:41 09.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Депутат Европарламента от Польши Петр Мюллер раскритиковал заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о невозможности полного отказа от российского газа. По его мнению, такие слова подрывают устойчивость политики Евросоюза
Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт, несмотря на стремление к диверсификации поставок, не сможет полностью отказаться от энергоносителей из России.

"Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики", — говорится в депутатском запросе Мюллера.

Мюллер считает, что слова венгерского премьера вызывают серьёзные вопросы о реальном намерении некоторых государств ЕС отказываться от поставок из России. Он призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального баланса и принять меры для обеспечения полного энергетического эмбарго против России.
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16:41В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа
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