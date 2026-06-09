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В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа

В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа - 09.06.2026 Украина.ру

В Европарламенте назвали угрозой слова премьера Венгрии о закупках российского газа

Депутат Европарламента от Польши Петр Мюллер раскритиковал заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о невозможности полного отказа от российского газа. По его мнению, такие слова подрывают устойчивость политики Евросоюза

2026-06-09T16:41

2026-06-09T16:41

2026-06-09T16:41

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венгрия

россия

польша

герд мюллер

мадьяр

европарламент

ес

европейская комиссия

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Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт, несмотря на стремление к диверсификации поставок, не сможет полностью отказаться от энергоносителей из России."Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики", — говорится в депутатском запросе Мюллера.Мюллер считает, что слова венгерского премьера вызывают серьёзные вопросы о реальном намерении некоторых государств ЕС отказываться от поставок из России. Он призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план исключения российских энергоресурсов из национального баланса и принять меры для обеспечения полного энергетического эмбарго против России.

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новости, венгрия, россия, польша, герд мюллер, мадьяр, европарламент, ес, европейская комиссия