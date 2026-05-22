Массированный налет дронов на Россию: новые "Барсы" и БПЛА на базе Bayraktar — что применил враг

Массированный налет дронов на Россию в ночь на 17 мая является атакой из категории "звездных" — как во время немецких налетов на Москву в годы Великой Отечественной войны. Противник не скрывает цели: попытаться вызвать панику среди населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Ночью 17 мая Украина совершила самую крупную воздушную атаку на российские регионы за последний год. Средства ПВО перехватили более 550 дронов, из них 120 — на подлете к Москве и над столицей. В результате атак погибли три человека, еще 12 пострадалиТактика украинских дронов во время массированного налета — этот вопрос журналист адресовал военному эксперту Юрию Кнутову. Эксперт пояснил, что атака 17 мая относилась к категории "звездных"."Подобная тактика применялась в годы Великой Отечественной войны, когда немецкие самолеты атаковали столицу с разных направлений группами и поодиночке", — пояснил Кнутов.Какие беспилотники использовала Украина — по словам собеседника издания, это были дроны Fp-1, Fp-2 и "Лютый", созданные на базе Bayraktar TB2. Кроме того, противник применил новые дроны типа "Барс", разработанные в прошлом году в Германии."Все говорит о том, что для управления полетом и обхода зенитно-ракетных комплексов применялись терминалы Starlink. Операторы на Украине могли использовать камеры, установленные на дроны, и таким образом обходить комплексы ПВО и наносить удары по наиболее резонансным целям. При этом противник не скрывает свои цели — вызвать панику среди населения", — резюмировал Юрий Кнутов.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

