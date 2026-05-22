Массированный налет дронов на Россию: новые "Барсы" и БПЛА на базе Bayraktar — что применил враг - 22.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260522/massirovannyy-nalet-dronov-na-rossiyu-novye-barsy-i-bpla-na-baze-bayraktar--chto-primenil-vrag-1079273808.html
Массированный налет дронов на Россию: новые "Барсы" и БПЛА на базе Bayraktar — что применил враг
Массированный налет дронов на Россию: новые "Барсы" и БПЛА на базе Bayraktar — что применил враг - 22.05.2026 Украина.ру
Массированный налет дронов на Россию: новые "Барсы" и БПЛА на базе Bayraktar — что применил враг
Массированный налет дронов на Россию в ночь на 17 мая является атакой из категории "звездных" — как во время немецких налетов на Москву в годы Великой Отечественной войны. Противник не скрывает цели: попытаться вызвать панику среди населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-05-22T05:30
2026-05-22T05:30
новости
украина
россия
москва
украина.ру
главные новости
главное
сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025674_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_c693961e4fe9a5a1c88bf041394c122e.jpg
Ночью 17 мая Украина совершила самую крупную воздушную атаку на российские регионы за последний год. Средства ПВО перехватили более 550 дронов, из них 120 — на подлете к Москве и над столицей. В результате атак погибли три человека, еще 12 пострадалиТактика украинских дронов во время массированного налета — этот вопрос журналист адресовал военному эксперту Юрию Кнутову. Эксперт пояснил, что атака 17 мая относилась к категории "звездных"."Подобная тактика применялась в годы Великой Отечественной войны, когда немецкие самолеты атаковали столицу с разных направлений группами и поодиночке", — пояснил Кнутов.Какие беспилотники использовала Украина — по словам собеседника издания, это были дроны Fp-1, Fp-2 и "Лютый", созданные на базе Bayraktar TB2. Кроме того, противник применил новые дроны типа "Барс", разработанные в прошлом году в Германии."Все говорит о том, что для управления полетом и обхода зенитно-ракетных комплексов применялись терминалы Starlink. Операторы на Украине могли использовать камеры, установленные на дроны, и таким образом обходить комплексы ПВО и наносить удары по наиболее резонансным целям. При этом противник не скрывает свои цели — вызвать панику среди населения", — резюмировал Юрий Кнутов.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025674_315:0:2363:1536_1920x0_80_0_0_8dcac87059ee22fd92d1db0ceb6b32b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, дроны, fpv-дрон, пво, беспилотники, налеты, атака, атака бпла, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Москва, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, дроны, fpv-дрон, ПВО, беспилотники, налеты, атака, атака БПЛА, война, война на Украине

Массированный налет дронов на Россию: новые "Барсы" и БПЛА на базе Bayraktar — что применил враг

05:30 22.05.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Массированный налет дронов на Россию в ночь на 17 мая является атакой из категории "звездных" — как во время немецких налетов на Москву в годы Великой Отечественной войны. Противник не скрывает цели: попытаться вызвать панику среди населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ночью 17 мая Украина совершила самую крупную воздушную атаку на российские регионы за последний год. Средства ПВО перехватили более 550 дронов, из них 120 — на подлете к Москве и над столицей. В результате атак погибли три человека, еще 12 пострадали
Тактика украинских дронов во время массированного налета — этот вопрос журналист адресовал военному эксперту Юрию Кнутову. Эксперт пояснил, что атака 17 мая относилась к категории "звездных".
"Подобная тактика применялась в годы Великой Отечественной войны, когда немецкие самолеты атаковали столицу с разных направлений группами и поодиночке", — пояснил Кнутов.
Какие беспилотники использовала Украина — по словам собеседника издания, это были дроны Fp-1, Fp-2 и "Лютый", созданные на базе Bayraktar TB2. Кроме того, противник применил новые дроны типа "Барс", разработанные в прошлом году в Германии.
"Все говорит о том, что для управления полетом и обхода зенитно-ракетных комплексов применялись терминалы Starlink. Операторы на Украине могли использовать камеры, установленные на дроны, и таким образом обходить комплексы ПВО и наносить удары по наиболее резонансным целям. При этом противник не скрывает свои цели — вызвать панику среди населения", — резюмировал Юрий Кнутов.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваУкраина.руГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОсводка СВОСпецоперациядроныfpv-дронПВОбеспилотникиналетыатакаатака БПЛАвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30Массированный налет дронов на Россию: новые "Барсы" и БПЛА на базе Bayraktar — что применил враг
05:15Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Украина готовит баллистическую ракету с дальностью 800 км": Кнутов о новых угрозах для России
05:00Истерика Киева из-за лесов в Белоруссии: эксперт про заявление СБУ о "походе на Ковель и Сарны"
04:45"Нужно быть готовыми к нанесению ударов": Кнутов предупредил о росте производства БПЛА в Европе
04:37Девять округов Херсонской области остались без света из-за атаки украинских БПЛА — Сальдо
04:30"Украине так и не передали снаряды": Тиханский о результатах ядерного сдерживания России
04:15Дрон "Елка" может эффективнее поражать цели: Кнутов рассказал о новых технологиях ПВО
03:55В войне с Ираном США израсходовали гораздо больше современных ракет-перехватчиков, чем Израиль — WP
03:34Из-за подъёма цен на бензин команда Трампа теряет ключевой экономический аргумент — Politico
03:11Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов несколько аэропортов. Сводка к этому часу
02:27В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
02:07Значительная часть Запорожской области осталась без электроснабжения — Балицкий
01:38Некоторые события 21 мая "одной строкой": сводка от канала "Украина.ру"
01:00Европейцы потребовали от Зеленского ради членства в ЕС совершить невозможное
00:23Фронтовая сводка за 21 мая от канала "Дневник Десантника"
23:54«Радиостанция Судного дня» обратилась ко всем «королевнам».
23:50Трамп объявил об отправке дополнительных 5 тысяч американских солдат в Польшу
23:47В Днепропетровске местные жители отбили мужчину у толпы сотрудников ТЦК
23:44Группировка "Север" освободила Шестеровку и расширяет наступление у Северского Донца
Лента новостейМолния