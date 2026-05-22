"Нужно быть готовыми к нанесению ударов": Кнутов предупредил о росте производства БПЛА в Европе

Если Россия будет занимать только оборонительную позицию, не разрушая производство средств нападения, она останется в проигрыше. По заводам в Европе, где делают дроны для Украины, нужно наносить удары — с точки зрения международного права это возможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-05-22T04:45

Журналист спросил, готова ли Россия к тому, что превентивные удары по местам производства дронов в Европе могут вывести конфликт на новый уровень.Эксперт ответил, что если речь идет о ПВО как о комплексе государственных мер по защите территории страны с воздуха и из космоса, то необходимо наносить удары по местам производства, транспортировки и хранения БПЛА, местам подготовки дроноводов и стартовым позициям.Всем этим должна заниматься разведка, чтобы передавать информацию нашим ВКС, ракетным войскам и военно-морскому флоту, пояснил Кнутов. По словам эксперта, противник это осознает, поэтому значительную часть производств вынес в Европу."Пока что политическая обстановка в мире нам не позволяет наносить удары по самим заводам в Германии, Польше, Великобритании, Прибалтике, но с точки зрения международного права такая возможность нам дана. К нанесению таких ударов нужно быть готовыми, потому что количество производимых на Западе дронов будет расти", — заявил собеседник издания.Эксперт издания Украина.ру подытожил, что если Россия будет занимать только оборонительную позицию, развивая лишь систему ПВО, но не будет разрушать производство средств нападения на свою территорию, то останется в проигрыше.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.

