"Нужно быть готовыми к нанесению ударов": Кнутов предупредил о росте производства БПЛА в Европе - 22.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260522/nuzhno-byt-gotovymi-k-naneseniyu-udarov-knutov-predupredil-o-roste-proizvodstva-bpla-v-evrope-1079274815.html
"Нужно быть готовыми к нанесению ударов": Кнутов предупредил о росте производства БПЛА в Европе
"Нужно быть готовыми к нанесению ударов": Кнутов предупредил о росте производства БПЛА в Европе - 22.05.2026 Украина.ру
"Нужно быть готовыми к нанесению ударов": Кнутов предупредил о росте производства БПЛА в Европе
Если Россия будет занимать только оборонительную позицию, не разрушая производство средств нападения, она останется в проигрыше. По заводам в Европе, где делают дроны для Украины, нужно наносить удары — с точки зрения международного права это возможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-05-22T04:45
2026-05-22T11:20
новости
европа
россия
украина
юрий кнутов
украина.ру
вкс
бпла
атака бпла
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593792_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_166181a929ebb5edcc0c09d369f563c1.jpg
Журналист спросил, готова ли Россия к тому, что превентивные удары по местам производства дронов в Европе могут вывести конфликт на новый уровень.Эксперт ответил, что если речь идет о ПВО как о комплексе государственных мер по защите территории страны с воздуха и из космоса, то необходимо наносить удары по местам производства, транспортировки и хранения БПЛА, местам подготовки дроноводов и стартовым позициям.Всем этим должна заниматься разведка, чтобы передавать информацию нашим ВКС, ракетным войскам и военно-морскому флоту, пояснил Кнутов. По словам эксперта, противник это осознает, поэтому значительную часть производств вынес в Европу."Пока что политическая обстановка в мире нам не позволяет наносить удары по самим заводам в Германии, Польше, Великобритании, Прибалтике, но с точки зрения международного права такая возможность нам дана. К нанесению таких ударов нужно быть готовыми, потому что количество производимых на Западе дронов будет расти", — заявил собеседник издания.Эксперт издания Украина.ру подытожил, что если Россия будет занимать только оборонительную позицию, развивая лишь систему ПВО, но не будет разрушать производство средств нападения на свою территорию, то останется в проигрыше.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
европа
россия
украина
германия
польша
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593792_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_84d98c3efa51c257d1456d314c101cc7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, украина, юрий кнутов, украина.ру, вкс, бпла, атака бпла, беспилотники, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, германия, польша, прибалтика, главные новости, главное, война, война на украине, военный эксперт
Новости, Европа, Россия, Украина, Юрий Кнутов, Украина.ру, ВКС, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Германия, Польша, Прибалтика, Главные новости, главное, война, война на Украине, военный эксперт

"Нужно быть готовыми к нанесению ударов": Кнутов предупредил о росте производства БПЛА в Европе

04:45 22.05.2026 (обновлено: 11:20 22.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПоследствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
Последствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если Россия будет занимать только оборонительную позицию, не разрушая производство средств нападения, она останется в проигрыше. По заводам в Европе, где делают дроны для Украины, нужно наносить удары — с точки зрения международного права это возможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист спросил, готова ли Россия к тому, что превентивные удары по местам производства дронов в Европе могут вывести конфликт на новый уровень.
Эксперт ответил, что если речь идет о ПВО как о комплексе государственных мер по защите территории страны с воздуха и из космоса, то необходимо наносить удары по местам производства, транспортировки и хранения БПЛА, местам подготовки дроноводов и стартовым позициям.
Всем этим должна заниматься разведка, чтобы передавать информацию нашим ВКС, ракетным войскам и военно-морскому флоту, пояснил Кнутов. По словам эксперта, противник это осознает, поэтому значительную часть производств вынес в Европу.
"Пока что политическая обстановка в мире нам не позволяет наносить удары по самим заводам в Германии, Польше, Великобритании, Прибалтике, но с точки зрения международного права такая возможность нам дана. К нанесению таких ударов нужно быть готовыми, потому что количество производимых на Западе дронов будет расти", — заявил собеседник издания.
Эксперт издания Украина.ру подытожил, что если Россия будет занимать только оборонительную позицию, развивая лишь систему ПВО, но не будет разрушать производство средств нападения на свою территорию, то останется в проигрыше.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияУкраинаЮрий КнутовУкраина.руВКСБПЛАатака БПЛАбеспилотникиСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияГерманияПольшаПрибалтикаГлавные новостиглавноевойнавойна на Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Восстановить "Северные потоки" возможно": Станкевич о том, могут ли США забрать контроль над трубой
05:15Кровавый теракт в Старобельске: "Украина готова наносить любые удары" — мнение эксперта
05:00Литва предложила НАТО напасть на Калининград: Брутер про "имитацию давления" и сигналы Запала
04:45"Европа воюет с нами, но мы не бьем по военным заводам": эксперт о стратегии России
04:30"России придется толкаться локтями": Станкевич — о жесткой конкуренции с США в энергетике
04:15"Россия не оставит Приднестровье": Брутер объяснил, какой сигнал Кремль послал Кишиневу
04:00"Венгрия и Словакия будут держаться обеими руками": Станкевич о поставках российского газа в Европу
20:55MWM: совместные ядерные учения РФ и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада и США
20:29Шестеро пострадали в Белгородской области. Новости СВО
19:53Пашинян пообещал уйти в отставку и назвал условие
19:42Генератор проблем: как британское право и "Нафтогаз" ставят Казахстан в неудобное положение
19:10Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая
18:51Энергодар под ударами: на ЗАЭС повреждён транспортный цех
17:57Польша пострадала от неожиданного запрета Украины
17:50Количество погибших в Старобельске увеличилось. Новости СВО
16:29Минпросвещения отправит пострадавших студентов из ЛНР в детские лагеря
16:25Доборолись
16:00Герой одесского подполья Николай Гефт и фильм "Повесть о чекисте"
15:55"Ни слова о Старобельске": Захарова сообщила о неожиданном запрете Токио
15:18"Франкенштейны" из Донецка: Россия собирает дроны ВСУ из запчастей
Лента новостейМолния