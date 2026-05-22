"Украине так и не передали снаряды": Тиханский о результатах ядерного сдерживания России - 22.05.2026 Украина.ру
"Украине так и не передали снаряды": Тиханский о результатах ядерного сдерживания России
России время от времени придется "взбадривать" Европу ядерными учениями — именно после размещения ТЯО в Белоруссии Украине так и не передали снаряды с урановым сердечником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
© Фото : Министерство обороны РФ / Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Журналист поинтересовался, придется ли России время от времени "взбадривать" Европу ядерными учениями. Эксперт ответил коротко и прямо. "В принципе, да", — заявил Тиханский.
Затем он объяснил, почему вообще было принято решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии. "В 2023 году министр обороны Великобритании заявил о передаче Украине снарядов с урановым сердечником. И когда ядерное оружие было размещено в Белоруссии, Украине эти снаряды так и не передали", — пояснил собеседник издания.
"Они сами признают, что не сделали этого в силу новых обстоятельств, потому что баланс сил изменился", — добавил эксперт. По его словам, резко возросший уровень военного сдерживания со стороны Союзного государства пока остужает головы натовских военных.
"Подействует ли он на европейских лидеров? Не знаю. Сначала надо дождаться очередных выборов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
