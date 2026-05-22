https://ukraina.ru/20260522/isterika-kieva-iz-za-lesov-v-belorussii-ekspert-pro-zayavlenie-sbu-o-pokhode-na-kovel-i-sarny-1079271114.html

Истерика Киева из-за лесов в Белоруссии: эксперт про заявление СБУ о "походе на Ковель и Сарны"

Истерика Киева из-за лесов в Белоруссии: эксперт про заявление СБУ о "походе на Ковель и Сарны" - 22.05.2026 Украина.ру

Истерика Киева из-за лесов в Белоруссии: эксперт про заявление СБУ о "походе на Ковель и Сарны"

Заявление генерал-майор СБУ в запасе Виктора Ягуна о том, что Белоруссия закрыла 19 приграничных районов для наступления на Ковель и Сарны, в Минске вызвало смех. На самом деле леса запретили посещать из-за пожароопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2026-05-22T05:00

2026-05-22T05:00

2026-05-22T05:00

новости

белоруссия

украина

киев

украина.ру

сбу

нато

главные новости

главное

лес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046835121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5814dd102cd9a0cd3d59690fb066f131.jpg

Журналист обратил внимание на истерику киевского режима: генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун на днях заявил, что Белоруссия якобы специально закрыла доступ в 19 приграничных районов, чтобы завести туда войсковую группировку для похода на Ковель и Сарны. При этом он почему-то не упомянул очевидный вариант с Киевом и Черниговом.Эксперт ответил, что в Белоруссии это заявление вызвало смех. "Дело в том, что у нас за три дня до этого опубликовали карту лесных районов, которые запрещено посещать из-за пожароопасности", — пояснил Тиханский.По словам аналитика, Украина из этого сделала неожиданный вывод. "И Украина из этого сделала вывод: "Ага. Если эти районы закрыты, значит, там обязательно возрастет военная активность. Оттуда будет наступать российская и белорусская армии", — заявил собеседник издания."Это миф давно разрушен, но на Украине он все равно крепко сидит", — резюмировал эксперт издания Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Также материал по теме — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.

белоруссия

украина

киев

черниговская область

чернигов

беларусь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, украина, киев, украина.ру, сбу, нато, главные новости, главное, лес, война, война на украине, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, черниговская область, чернигов, граница, беларусь