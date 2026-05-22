Истерика Киева из-за лесов в Белоруссии: эксперт про заявление СБУ о "походе на Ковель и Сарны"
Заявление генерал-майор СБУ в запасе Виктора Ягуна о том, что Белоруссия закрыла 19 приграничных районов для наступления на Ковель и Сарны, в Минске вызвало смех. На самом деле леса запретили посещать из-за пожароопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
Заявление генерал-майор СБУ в запасе Виктора Ягуна о том, что Белоруссия закрыла 19 приграничных районов для наступления на Ковель и Сарны, в Минске вызвало смех. На самом деле леса запретили посещать из-за пожароопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
Журналист обратил внимание на истерику киевского режима: генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун на днях заявил, что Белоруссия якобы специально закрыла доступ в 19 приграничных районов, чтобы завести туда войсковую группировку для похода на Ковель и Сарны. При этом он почему-то не упомянул очевидный вариант с Киевом и Черниговом.
Эксперт ответил, что в Белоруссии это заявление вызвало смех. "Дело в том, что у нас за три дня до этого опубликовали карту лесных районов, которые запрещено посещать из-за пожароопасности", — пояснил Тиханский.
По словам аналитика, Украина из этого сделала неожиданный вывод. "И Украина из этого сделала вывод: "Ага. Если эти районы закрыты, значит, там обязательно возрастет военная активность. Оттуда будет наступать российская и белорусская армии", — заявил собеседник издания.
"Это миф давно разрушен, но на Украине он все равно крепко сидит", — резюмировал эксперт издания Украина.ру.
