Трамп повторяет трюк 1986 года: Ибрагимов — почему выход ОАЭ из ОПЕК не обрушит цены как при СССР
Если ОАЭ выйдут из ОПЕК+, они смогут сбросить цену нефти до 70-80 долларов за баррель. Но их запасы за 30 лет истощились, а вероятность падения Ирана, за которое Трамп якобы обещал Эмиратам острова, невелика
Трамп повторяет трюк 1986 года: Ибрагимов — почему выход ОАЭ из ОПЕК не обрушит цены как при СССР

16:15 29.04.2026
 
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.
По словам эксперта, информация о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ пока не подтверждена. Если это произойдет, Эмираты избавятся от квот, ограничивающих добычу, и попытаются снизить цены на энергоресурсы — до 80-85 долларов, а может, даже до 70 за баррель. Видимо, американцы дают им какие-то гарантии.
Ибрагимов предположил, что одной из таких абсурдных гарантий может быть обещание геополитического превосходства в регионе. ОАЭ и Иран оспаривают острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб — если Иран падет, эти стратегические острова перейдут под управление Эмиратов.
"Но они не учли, что вероятность падения Ирана невелика", — подчеркнул востоковед.
Эксперт также отметил, что выход ОАЭ из ОПЕК — это вызов Саудовской Аравии, которая давно точит зуб на Эмираты, считая их выскочками. Можно лишь чуть-чуть подтолкнуть Эр-Рияд и Абу-Даби, чтобы они начали воевать между собой самым ожесточенным способом.
Кроме того, если ОАЭ решатся на выход, им придется играть вдолгую, но их запасы нефти за последние 30 лет истощились. Трамп думает, что сможет договориться с монархиями залива, как в 1986 году, когда обрушение цен ударило по СССР.
"Их нефтяные запасы тогда и сейчас — это небо и земля. Если Саудовская Аравия и ОАЭ поддадутся на уговоры Трампа, то в их руководстве находятся крайне недальновидные люди", — резюмировал Ибрагимов.
Полный текст интервью Фархада Ибрагимова о том, что Трамп пообещал ОАЭ за выход из ОПЕК и антиизраильских санкциях Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
