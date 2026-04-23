Лондон репетирует захват Калининграда

Лондон репетирует захват Калининграда

В ходе учений Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, сообщает РИА Новости, передает 23 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-23T08:57

"Кроме того, растёт активность и ведомых Великобританией Объединённых экспедиционных сил (ОЭС), в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области. НАТО целенаправленно идёт по пути усиления конфронтации в этой части Европы", - сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.Минувшей зимой бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отмечал, что в случае конфликта НАТО с Россией Калининград станет первой целью альянса, которая "выйдет из строя" за 24 часа. В свою очередь президент РФ Владимир Путин на прошлой "Прямой линии" предупреждал, что попытка заблокировать Калининград обернется "невиданной эскалацией". А председатель Морской коллегии Николай Патрушев подтверждал — любое военное посягательство на область встретят немедленным и жестким ответом, вплоть до ядерного.О других событиях - в материале Главное за ночь 23 апреля на сайте Украина.ру.

