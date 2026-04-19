"Ситуацию контролируем мы, а не соцсети". Иран снова закрыл Ормузский пролив

Иранские военные полностью восстановили военный контроль над акваторией Ормузского пролива – мотивируя это тем, что американские войска не прекратили незаконные попытки блокировать передвижения морских судов, которые следуют из портов Исламской Республики или направляются в ее гавани

2026-04-19T15:00

"Транзит через Ормузский пролив возвращен к прежнему режиму строгого военного контроля из-за повторных нарушений со стороны Соединенных Штатов Америки и пиратства под прикрытием блокады", – сообщил об этом представитель центрального штаба иранских вооруженных сил.Тегеран сразу же напомнил, что заявления не расходятся у него с реальными действиями. Управление морской торговли Великобритании (UKMTO) только что сообщило, что связанный с западными компаниями контейнеровоз был перехвачен в районе пролива силами Корпуса стражей исламской революции.Капитан рассказал по радио о приближении иранских скоростных катеров, которые открыли предупредительный огонь – после чего ему пришлось изменить курс, чтобы не подвергать опасности экипаж. А затем об аналогичных инцидентах сообщили еще два судна, которые пытались проскочить через бутылочное горло Ормуза без согласия иранского руководства.Эти события стали ответом на очередные заявления президента Дональда Трампа, который снова попытался изобразить перед своими избирателями явно несостоявшуюся победу над Исламской Республикой.В Белом доме утверждают, что иранцы готовы передать правительству США запасы обогащенного урана, а также говорят, что в Тегеран якобы уступил Вашингтону в вопросе о контроле над Ормузским проливом – испугавшись последствий американской морской блокады. Однако эксперты называют эти заявления блефом, предполагая, что ничем не обоснованная бравада со стороны Трампа является попыткой повлиять на биржевые котировки и снизить мировые цены на нефть.Попытки блефовать в соцстеях удаются президенту США гораздо хуже, чем до начала нового нападения на Иран – по причине резкой девальвации его политического авторитета. Противоречивые эскапады, которые ежедневно звучат на брифингах в Белом доме и Пентагоне, полностью обесценили пропагандистскую риторику американской администрации. И в результате можно констатировать, что журналисты и рядовые избиратели банально не верят Трампу.По данным Рolitico, только 15% американцев полагают, что Америка одержала в этой войне что-то похожее на победу, а остальные респонденты скептически относятся к громким фразам своего президента. Ведь даже многократные заявления о полном уничтожении военно-морских сил КСИР, публично озвученные Трампом десятки раз, оказались по факту недостоверными – как это наглядно продемонстрировали сейчас иранские катера, свободно действующие в Ормузском проливе."Президент США за один час выдвинул семь утверждений, каждое из которых является ложным. С помощью этих лживых заявлений они не победили в войне и уж точно не добьются успеха в переговорах. При продолжении американской блокады Ормузский пролив не будет оставаться открытым. Проход через Ормузский пролив будет осуществляться по предусмотренному иранцами маршруту и с разрешения Ирана. Открытость или закрытость пролива и правила, действующие в отношении него, определяет военное командование, а не социальные сети. Война в СМИ и манипуляция общественным мнением – важная часть войны, и иранская нация не поддается этим уловкам. Читайте реальные и точные новости о переговорах в недавнем интервью официального представителя МИД", – сказал по поводу очередных заявлений Трампа спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, представляющий свою страну на мирных переговорах.Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, на которого ссылается Галибаф, недвусмысленно опроверг слова Дональда Трампа – заявляя, что иранцы не собираются отказываться от запасов ядерного сырья, выработанного в рамках мирной ядерной программы Исламской Республики."Обогащенный уран Ирана ни при каких обстоятельствах не будет куда-либо перемещен. Насколько для нас важна и священна земля Ирана, настолько же важен для нас и этот вопрос", – отметил по данному поводу высокопоставленный дипломат.Все это не значит, что Тегеран отказывается от мирных переговоров. Соглашение между Исламской Республикой и США является на данном этапе вполне возможным. В ходе посреднической миссии Асима Мунира, начальника штаба сухопутных войск Пакистана, который накануне посетил Иран и встретился с Галибафом, были достигнуты договоренности о проведении новой встречи с эмиссарами Трампа. Причем, по данным западных медиа, она может состояться уже в ближайшие дни.Однако иранцы определенно не идут на кардинальные уступки американской администрации. Они всего лишь обещают не заниматься созданием ядерного оружия, сохраняя приверженность своей прежней стратегической линии. Ведь руководство Исламской Республики стояло на этих же позициях до американско-израильской агрессии, и всегда заявляло, что ее ядерная программа имеет сугубо мирный характер.Вопрос о разблокировании Ормузского пролива по-прежнему увязывается иранскими политиками с требованием снять западные санкции и выплатить Исламской Республике материальную компенсацию – например, в форме фактического налога, взымаемого с проходящих через него судов.Кроме того, Тегеран настаивает на прекращении бомбардировок Ливана, которые по-прежнему продолжают израильские войска. В Бейруте заявляют, что Тель-Авив сразу же нарушил заключенное с ливанцами перемирие, атаковав группу медицинских работников. Все говорит о том, что Трамп не в состоянии влиять на действия Беньямина Нетаньяху. Однако иранцы вряд ли согласятся на пресловутую "сделку", если она не будет включать в себя прекращение огня на ливанской земле."Иран снижать ставки не намерен. Торговаться собираются по верхней планке… США и Израилю не удалось разгромить Иран, несмотря на несопоставимое преимущество в мощи. А не разгромленной стране навязывать условия не получится, будет некая форма взаимного согласия, пусть и без полного удовлетворения всех сторон. Желание добить сохранится, но теперь это потребует новой тщательной подготовки, тем более что и Иран сидеть сложа руки не станет", – пишет о промежуточном результате ближневосточной войны журнал "Россия в глобальной политике".Мяч находится на стороне Трампа. Он может уступить Ирану по ряду принципиальных вопросов, расписавшись этим в провале своей военной кампании. Или, напротив, санкционирует возобновление полномасштабных боевых действий в Персидском заливе – несмотря на то, что это усугубит глобальный экономический хаос и уничтожит предвыборные рейтинги кандидатов-республиканцев.На возможность агрессивного сценария указывает тот факт, что США неожиданно продлили послабления по санкциям на российскую нефть – объясняя это необходимостью бороться с повышением мировых цен на энергоносители в случае продолжения ближневосточного кризиса.Но многие полагают, что Вашингтон не готов к затяжной войне. По данным газеты USA Today развернутые на Ближнем Востоке американские корабли столкнулись с нехваткой продовольствия и средств гигиены, истощив имевшиеся на них запасы. А это значит, что Пентагону не хватает для победы над Ираном не только "томагавков", но и обыкновенной туалетной бумаги.Читайте о происходящих событиях в материале: "Иран закроет Ормузский пролив, если США продолжат блокаду. Новости ближневосточной войны".

https://ukraina.ru/20260418/iran-vosstanovil-voennyy-rezhim-kontrolya-nad-ormuzskim-prolivom--tsentr-komandovaniya-irana-1078040683.html

Сергей Котвицкий

