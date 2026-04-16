"Северяне" уже под Сумами: ВСУ в панике перебрасывают резервы из-под Купянска — эксперт

Дыры в обороне ВСУ на Сумском направлении растут с каждым днём. Командование пытается "залатать" проблемные участки, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения даже с Купянского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
12:38 16.04.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Боевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Дыры в обороне ВСУ на Сумском направлении растут с каждым днём. Командование пытается "залатать" проблемные участки, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения даже с Купянского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Судя по нарастающей динамике наступательных действий российской армии на этом направлении, группировка "Север" вплотную подошла к Сумам, сообщил Алехин.
Речь идёт о населённых пунктах Писаревка, Хотень, Иволжанское и Кияница, которые находятся вдоль реки Олешня. Это позволяет российской дальнобойной артиллерии наносить удары по северным окраинам города.
"Сложившаяся оперативно-тактическая обстановка значительно усложняет оборонительные позиции противника на подступах к Сумам и позволяет нашей дальнобойной артиллерии наносить удары по северным окраинам города", — сказал обозреватель.
По его данным, командование ВСУ на этом направлении пытается "залатать" проблемные участки обороны, которых все больше с каждым днем. Противник стал перебрасывать наиболее боеспособные подразделения даже с Купянского направления.
"Предстоит еще немало усилий, чтобы освободить эти населенные пункты и решать задачи стратегического уровня. Тем не менее, динамика наступления позволяет смотреть в будущее с оптимизмом", — подытожил Геннадий Алёхин.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв" на сайте Украина.ру.
12:51Днепропетровско-Запорожское направление: идут ожесточённые встречные бои
12:42Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС — глава МИД
12:4116 апреля 2026 года, утренний эфир
12:30Британские власти поспорили из-за финансирования отправки войск на Украину
12:30Губернатор Кубани рассказал о состоянии пляжей Анапы. Главные новости к этому часу
12:17Продвижение к Великому Приколу и Петрушевке: Алёхин о наступлении "северян" под Сумами
12:06В украинской армии отметили нарастающее давление ВС РФ на нескольких направлениях
11:56Зеленский рвется помочь США в Ормузском проливе - Die Welt
11:31Писториус обвинил Россию в "несерьезном отношении" к переговорам по Украине
11:00Обломки беспилотника ВСУ попали в гражданское судно в Новороссийске. Главное к 11:00
10:29Военный эксперт рассказал об оружии, которое изменит характер современных войн
09:58Спутники NASA фиксируют крупные пожары на Украине. Новости к этому часу
09:30ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь. Что происходит на фронте
09:00Как мир на Украине ударит по Европе, и какой карт-бланш получил Трамп? Хроника событий на утро 16 апреля
08:59НАТО отрабатывает в Финляндии конфликт с Россией - посол
08:18Главное за ночь 16 апреля
07:56Погибли дети, школы закрыты. ПВО за ночь сбила больше двух сотен вражеских беспилотников над Россией
07:36"Коммунальный дефолт" и маниловские планы по индустриализации. Что происходит в Харькове
07:27ВС РФ ударили по целям врага на Украине. Новости СВО
07:21Трамп - Фантомас, а Вэнс - маразматик. Украинские эксперты о переориентации Украины с США на ЕС
Лента новостейМолния