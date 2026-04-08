Стало известно, какую цель террористы рассматривали до атаки на "Крокус"
Террористы, совершившие нападение на "Крокус Сити Холл", изначально рассматривали в качестве цели одну из башен делового центра "Москва-Сити", однако в итоге отказались от этого плана. Об этом 8 апреля сообщает РБК со ссылкой на одного из участников судебного процесса
2026-04-08T11:45
По его словам, нападавшие сочли выбранное здание в "Москва-Сити" неподходящим для атаки и впоследствии переключились на другой объект.
Кроме того, как утверждается, террористы планировали устроить еще один теракт на территории Москвы. Однако позднее от этой идеи также отказались и решили сосредоточиться на нападении на "Крокус Сити Холл", усилив состав группы.
Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Группа вооруженных лиц открыла огонь по посетителям и персоналу концертного зала, после чего подожгла здание.
Жертвами трагедии стали более 140 человек, сотни пострадали. По делу о теракте были осуждены несколько человек, включая непосредственных исполнителей и их пособников. Большинству фигурантов назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее стало известно, что осужденный за теракт в "Крокусе" свел счеты с жизнью. Как сообщает издание Baza, у осужденного зафиксированы признаки механической асфиксии. Следствие рассматривает версию самоубийства.