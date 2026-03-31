"Задача Трампа — отползать от этой ситуации": Сафаров о "потере лица" и переговорах с Ираном

Трампу необходимо выходить из иранского конфликта, проведя достойные переговоры, чтобы не потерять лицо и признать Иран в качестве регионального лидера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров

2026-03-31T12:38

Рассуждая о выходе США из конфликта в Иране, эксперт назвал главную задачу. "Поэтому задача Трампа, если у его аналитиков есть понимание стратегии, отползать от этой ситуации, проведя достойные переговоры, чтобы окончательно не потерять лицо, и признать Иран в качестве регионального лидера", — заявил Сафаров.Отвечая на вопрос об Ормузском проливе, эксперт отметил, что Иран никогда не перекрывал его до марта 2026 года. "Но всегда заявлял, что у него есть такая возможность. Если война прекратится, то произойдёт разблокировка этого пролива, если только Иран не потребует, а он уже это сделал, какие-то компенсации", — пояснил Сафаров.Если американцы откажутся это сделать, то, по мнению политолога, будет введена пошлина за пользование Ормузским проливом, чтобы Ирану вернули эти деньги. Пока же перекрытие пролива — это исключительная мера в военный период. Вряд ли Иран будет от нечего делать перекрывать пролив в мирное время, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.О других аспектах глобального противостояния Востока и Запада — в материале "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

