"Задача Трампа — отползать от этой ситуации": Сафаров о "потере лица" и переговорах с Ираном
"Задача Трампа — отползать от этой ситуации": Сафаров о "потере лица" и переговорах с Ираном - 31.03.2026 Украина.ру
"Задача Трампа — отползать от этой ситуации": Сафаров о "потере лица" и переговорах с Ираном
Трампу необходимо выходить из иранского конфликта, проведя достойные переговоры, чтобы не потерять лицо и признать Иран в качестве регионального лидера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
2026-03-31T12:38
2026-03-31T12:38
2026-03-31T12:44
Рассуждая о выходе США из конфликта в Иране, эксперт назвал главную задачу. "Поэтому задача Трампа, если у его аналитиков есть понимание стратегии, отползать от этой ситуации, проведя достойные переговоры, чтобы окончательно не потерять лицо, и признать Иран в качестве регионального лидера", — заявил Сафаров.Отвечая на вопрос об Ормузском проливе, эксперт отметил, что Иран никогда не перекрывал его до марта 2026 года. "Но всегда заявлял, что у него есть такая возможность. Если война прекратится, то произойдёт разблокировка этого пролива, если только Иран не потребует, а он уже это сделал, какие-то компенсации", — пояснил Сафаров.Если американцы откажутся это сделать, то, по мнению политолога, будет введена пошлина за пользование Ормузским проливом, чтобы Ирану вернули эти деньги. Пока же перекрытие пролива — это исключительная мера в военный период. Вряд ли Иран будет от нечего делать перекрывать пролив в мирное время, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.О других аспектах глобального противостояния Востока и Запада — в материале "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
иран
сша
россия
новости, иран, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, война в иране, переговоры, новости переговоров, международные отношения, международная политика, ормуз, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, война в Иране, переговоры, новости переговоров, международные отношения, Международная политика, Ормуз, эксперты, аналитики, Аналитика
"Задача Трампа — отползать от этой ситуации": Сафаров о "потере лица" и переговорах с Ираном
12:38 31.03.2026 (обновлено: 12:44 31.03.2026)
Трампу необходимо выходить из иранского конфликта, проведя достойные переговоры, чтобы не потерять лицо и признать Иран в качестве регионального лидера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Рассуждая о выходе США из конфликта в Иране, эксперт назвал главную задачу. "Поэтому задача Трампа, если у его аналитиков есть понимание стратегии, отползать от этой ситуации, проведя достойные переговоры, чтобы окончательно не потерять лицо, и признать Иран в качестве регионального лидера", — заявил Сафаров.
Отвечая на вопрос об Ормузском проливе, эксперт отметил, что Иран никогда не перекрывал его до марта 2026 года.
"Но всегда заявлял, что у него есть такая возможность. Если война прекратится, то произойдёт разблокировка этого пролива, если только Иран не потребует, а он уже это сделал, какие-то компенсации", — пояснил Сафаров.
Если американцы откажутся это сделать, то, по мнению политолога, будет введена пошлина за пользование Ормузским проливом, чтобы Ирану вернули эти деньги.
Пока же перекрытие пролива — это исключительная мера в военный период. Вряд ли Иран будет от нечего делать перекрывать пролив в мирное время, резюмировал собеседник Украина.ру.