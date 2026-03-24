Жизнь за колючей проволокой. Жители села Сопыч о том, как Украина их забыла и почему они выбрали Россию

Про село Сопыч Шостскинского района Сумской области Украины ранее говорили, что их петухи поют на три губернии – Сумскую, Брянскую и Курскую. Сегодня вместо петухов в селе "поют" только дроны, но почти никого не осталось, кто мог бы их услышать

2026-03-24T16:55

Два года назад в этот населенный пункт на самой границе с российской Брянской областью пришла война. Тогда село постепенно стали покидать его жители. В 2025 году в Сопыче остались всего 22 человека. После того как в марте этого года село освободили российские вооруженные силы, девятнадцать из оставшихся двадцати двух перебрались с российскими военнослужащими на территорию Брянской области.Говорят, что в Сопыче осталась только пожилая женщина со своими двумя сыновьями, которые из-за слепоты не решились на рискованную дорогу через заснеженные поля до первого российского села Некислица, где их ждала помощь.С последними из сопычан корреспондент Украина.ру встретился в одном из пунктов временного размещения в Брянске. Во время встречи они рассказали о своей жизни под непрерывными обстрелами, а также о том, почему ранее не хотели эвакуироваться на Украину, но сейчас пошли с российскими военными в Россию.Забытые Украиной, или жизнь за колючей проволокойДо начала боевых действий в деревне Сопыч жилось хорошо, говорят ее жители. Богатым никто себя не мог назвать, но у каждого было то, что нужно для жизни."Свое хозяйство, земля, скот. Так и жили. В аренду землю отдавали и получали доход. Одетые, обутые, напившие, наевшие. А что еще надо? Как-то не жаловались", - рассказывает Борис.Однако мирная и размеренная жизнь постепенно стала меняться. В 2015 году украинские власти закрыли пограничный переход, который находился в селе. Раньше жители Сопыча ходили рыбачить в Севский район Брянской области, в гости ходили к друзьям с той стороны границы и сами гостей принимали. Все это осталось в прошлом.В первые два года специальной военной операции в селе боевые действия особенно и не замечали. Украинские власти четыре раза даже привозили гуманитарную помощь и раздавали населению – муку, крупу и другие продукты первой необходимости. Однако, опасаясь прорыва российских войск со стороны Брянской области, киевские власти заминировали дорогу за Глуховым и растянули колючую проволоку."Как в фильме "Десять негритят" (по сюжету, герои не смогли покинуть остров из-за шторма - ред.). Вы смотрели этот фильм? Вот так мы и остались – ни туда, ни сюда. Электричества немае (нет - ред.) уже давно. Но электричество – это не важно. Мы по себе жили", - рассказывает Петр.Именно поэтому мужчины в селе не боялись мобилизации и не думали куда-то уезжать, продолжает его сосед Дмитрий."Какая там мобилизация... К нам боялись приезжать в приграничье. Мой дом на 20 метров от границы, дом Петра метров на 100. Помощь возили, но год уже как не возят", - говорит он.Захар добавляет, что все его знакомые на Украине боятся мобилизации и всех своих детей уже давно отправили за границу."Кому охота идти в окопы, и за что? Они (власти в Киеве - ред.) жируют, им деньги дают, а мясо вылавливают на убой. Нам эта политика непонятна", - делится он.После того как село осталось отрезанным от Украины, жизнь заметно усложнилась – сельчане могли рассчитывать только на то, что производят сами. Но это их не особо расстраивало. Гораздо хуже было то, что над их домами круглосуточно летали дроны в обе стороны, а обстрелы становились все чаще. Но даже под обстрелами они оставались в своих домах. Павел утверждает, что, несмотря на все, он "жил как король"."Что хотел, то и делал. Вино стоит, картошка у меня. Больше ничего не надо. Встал, блинов испек. Цыплят сварил, поел. Пошел, воды принес. Стирал каждую неделю. Прилетает, что толку. Гранату в дверь скинут, и все. Дом у меня стоит. Два снаряда скинули, все в доме побило. Потом дырку залатали втроем", - вспоминает он.Его соседка Варвара признается, что ей и ее семье уже надоело бегать в погреб под обстрелами."Когда не было войны, мы хорошо жили. Хозяйство свое держали. Скот был, огороды были, у нас молочко закупали. Когда все началось, представляете, летит над головой, но куда деваться. Мы сначала прятались, а потом я уже уморилась в погреб бегать. Все уже. Нам два раза ударили в погреб, он уже качался. Если ударит еще раз, мы останемся там в погребе. Оставались уже у хаты. Уже у ближней стенки станем, перестоим. Как бубухнут, то по крыше, то куда. У нас вся хата уже разбитая", - говорит Варвара.Примерно два года назад у жителей села Сопыч появился шанс уехать подальше от боевых действий. Тогда приезжал Красный Крест, чтобы вывезти всех желающих. Однако двадцать два человека все равно остались. Они надеялись, что война скоро успокоится и все опять будет по-прежнему."Когда начиналось, мы думали – это быстро. Две недели, максимум месяц. Но уже пятый год идет. И что-то ни конца ни края не видать", - признается Захар.Вежливые солдаты на пороге домаРоссийские солдаты в селе появились в конце февраля. Они зашли тихо, стали обходить дома и успокаивать людей. Здания проверяли, документы взяли, но никому ни одного плохого слова не сказали, вспоминают жители Сопыча."Ребятки пришли утром рано. Зашли спокойно, хорошо. Молодцы ребятки! Им надо по медали дать, они нас даже не оскорбили. Наоборот, объясняли: не бойтесь, не плачьте, мы – Россия. Все будет хорошо", - вспоминает Варвара.Потом они спросили, нет ли кого в доме, проверили и сказали, что останутся их охранять. Варвара тут же заметила, что военные пришли мокрые, и предложила им своей рукой вязаные шерстяные носки.Сама Варвара, по ее собственному признанию, сначала ужасно испугалась, что к ним пробрались украинские солдаты."Я думала – украинцы. Они не жалеют никого, убивают сразу. Они могут убить, не глядя на гражданство. К тому же у меня сын, они бы его еще ухватили и потянули воевать. Забрали бы сразу. А так шесть дней мы просидели с хлопцами, и ни разу плохого слова они нам не сказали. Я им и поесть сварю. Поедят и сидят, нас караулят. Остальные воюют. А когда мы уходили, мне жалко стало их. Попрощались, и все", - рассказывает Варвара.Ее соседка Зоя говорит, что эвакуироваться на Украину она и ее муж не хотели, потому что боялись, что его тут же заберут в армию. 24 февраля в дверь постучали, муж вышел в коридор. Зоя перепугалась. Но муж вернулся обратно и предупредил, что сейчас к ним в дом зайдут гости."Армия России зашла. Тихо. Хорошие ребята. Старший у них по кличке Буратино успокаивал как родной брат. А потом сказал – спуститесь в подвал. Мы спустились. Потом вышли, надо было забрать документы. Я спрашиваю: документы можно забрать? Мне говорят: все, одеваемся, уходим с группой. В чем были, в том и вышли. Нас с мужем увели в Россию. Мы не были против. Мы и хотели в Россию. На Запад не хотели, там русскоязычных не любят", - рассказывает Зоя."Они сразу сказали – вам надо уходить, потому что тут уже не резон оставаться. У нас крепко дроны. Мы примерно на километр от границы. Только что жалко, скот остался один. А так что жалеть. Все уже", - добавляет Варвара.В путиДо первого населенного пункта в России жителям Сопыча пришлось идти пешком, избегая дороги. На земле все еще лежал снег."Нам сказали военные – идите по два человека. Мы же идем. На горочку зашли, чуем – помогите, помогите. Сын поставил сумку на землю, говорит – я пойду. Я говорю: сынок, может это кто-то наш (украинец - ред.). Убьет же. Он говорит – не переживай. А там парень, кровь с ноги текет. На "Лепесток" (мину - ред.) встал", - вспоминает Варвара.Тогда ее сын достал свою рубашку и замотал ногу раненому российскому военнослужащему. Потом повесил на себя все, что на нем было из экипировки, и стал вести его наверх холма, где раненного уже забрали другие военные."Когда мы вышли из деревни и к границе пошли, я смотрю, автомат валяется. Я говорю – ребята, давайте поднимем автомат. Они мне говорят: не надо, неправильно подумают солдаты и пристрелят нас", - рассказывает Варвара.Перед новым началомВ Некислице сопычан встретили хорошо, вспоминает Андрей. Потом уже их отвезли в Брянск, в пункт временного размещения. Теперь кто-то ждет, чтобы за ним приехали родственники из России, кто-то ждет документы, чтобы устроиться на работу."Я хочу получить паспорт. Наверное, не буду я возвращаться в свою деревню, там все разваленное. Ничего там теперь восстанавливаться не будет. Люди поразъехались кто куда, назад не вернутся по-любому. Возвращаться некуда. Нету ни домов, никакого подворья нету. На пепелище возвращаться, что ли?", - размышляет Андрей.Виталий, наоборот, хочет вернуться домой, как только это станет возможным. У него в Сопыче была пасека, он продавал мед в город и неплохо зарабатывал."Я поеду домой с превеликим удовольствием. Там вся моя жизнь. Я вернусь к своей пасеке. Правда, пчелы погибнут без меня, клещ их уничтожит. Но я новую куплю. До конца дней буду этим заниматься", - мечтает Виталий.Зоя не знает, что будет дальше, но ей очень хотелось бы устроиться на работу. Она пытается изучить город, выходит на улицу, гуляет."Люди хорошие, обращаются с нами очень хорошо, кормят. Спасибо им большое. Если честно, мне стыдно ходить просто так. Живем мы на халяву. Хочется уже заработать своим трудом. Может, кто-то поможет", - признается Зоя.Начиная разговор о будущем, все жители села Сопыч поворачивают голову или куда-то в сторону, или направляют взгляд в окно. Они не знают, что их ждет впереди, и это их немного пугает. По-другому быть не может. Остается лишь пожелать тем, кто хочет вернуться, чтобы в будущем село опять зажило полной жизнью и чтобы его петухи опять запели на три губернии. А тем, кто хочет остаться, пожелаем, чтобы все у них было хорошо, как им и обещали российские военные.

Татьяна Стоянович

