"Мы вас не пропустим": звезда "Сватов" очень хотел служить в ВСУ, но что-то пошло не так

Украинский актер Федор Гуринец, известный по роли в сериале "Сваты", рассказал о том, как трижды пытался попасть в ТЦК (украинские военкоматы). Свою трогательную историю "стравжнего патриота" он рассказал на днях в интервью украинской журналистке Алене Доротюк

2026-03-17T16:47

Актер рассказал, что после начала войны тщетно пытался найти способ "помочь государству". Гуринец писал в различные инстанции и предлагал свою помощь, но долгое время не получал ответа. "Я сижу перед телевизором 24 февраля и думаю: что мне делать? Куда мне идти? <...> Освобождают Киевскую область – мне звонят из ТЦК: "Алло, Феденька, добрый день. Вас беспокоят из ТЦК". Я говорю: "Боже, наконец-то меня вспомнили!" — заявил артист.Звонок из военкомата оказался лишь уточнением о месте жительства. После этого Гуринец переехал на другую квартиру в Киеве и решил сообщить об изменении адреса, как того требует закон. Однако, по словам актера, в ТЦК его даже не пропустили внутрь. Вторая попытка попасть в ТЦК была предпринята вместе со старшим братом, который является военнослужащим ВСУ и воюет на передовой. Однако и тогда, по словам Гуринца, его не пропустили.Третий визит в украинский военкомат состоялся после звонка, в котором у актера поинтересовались, почему он не приходит по повесткам. "Я начинаю рассказывать эту историю. Мне отвечают: "Ой, извините. Можете приехать?" Я говорю: хорошо, приеду. Думаю, наверное, пришло мое время", – поделился Гуринец.Прибыв в ТЦК, он обнаружил огромную очередь — около 300 человек. Артист специально подготовился к визиту, записав в блокнот свои навыки, которые могли бы пригодиться в ВСУ.Однако финал оказался неожиданным. Когда мужчина подал документы, в военкомате сообщили, что он уже снят с воинского учета. "Мне говорят: "Поздравляем, вас сняли с учета". Я спрашиваю: "Как это сняли? Почему?" Они отвечают: "Потому что вы прописаны в другом городе". Я говорю: "Стоп, я живу в Киеве, если нужно – я сделаю прописку. Почему без предупреждения вы меня сняли с учета?" Но мне сказали, что уже ничего не нужно, не по закону", – так завершил свою историю Гуринец.

