"Мы вас не пропустим": звезда "Сватов" очень хотел служить в ВСУ, но что-то пошло не так
Украинский актер Федор Гуринец, известный по роли в сериале "Сваты", рассказал о том, как трижды пытался попасть в ТЦК (украинские военкоматы). Свою трогательную историю "стравжнего патриота" он рассказал на днях в интервью украинской журналистке Алене Доротюк
16:47 17.03.2026 (обновлено: 17:08 17.03.2026)
 
Украинский актер Федор Гуринец, известный по роли в сериале "Сваты", рассказал о том, как трижды пытался попасть в ТЦК (украинские военкоматы). Свою трогательную историю "стравжнего патриота" он рассказал на днях в интервью украинской журналистке Алене Доротюк
Актер рассказал, что после начала войны тщетно пытался найти способ "помочь государству". Гуринец писал в различные инстанции и предлагал свою помощь, но долгое время не получал ответа.
"Я сижу перед телевизором 24 февраля и думаю: что мне делать? Куда мне идти? <...> Освобождают Киевскую область – мне звонят из ТЦК: "Алло, Феденька, добрый день. Вас беспокоят из ТЦК". Я говорю: "Боже, наконец-то меня вспомнили!" — заявил артист.
Звонок из военкомата оказался лишь уточнением о месте жительства. После этого Гуринец переехал на другую квартиру в Киеве и решил сообщить об изменении адреса, как того требует закон. Однако, по словам актера, в ТЦК его даже не пропустили внутрь.
"Приезжаю, говорю: "Добрый день, я переехал, мне надо адрес сменить" – "Не к нам". Я говорю: "В каком плане?" Отвечают: "Не к нам. Только если будут повестки. Ничем вам помочь не можем. Мы вас не пропустим", – рассказал он.
Вторая попытка попасть в ТЦК была предпринята вместе со старшим братом, который является военнослужащим ВСУ и воюет на передовой. Однако и тогда, по словам Гуринца, его не пропустили.
Третий визит в украинский военкомат состоялся после звонка, в котором у актера поинтересовались, почему он не приходит по повесткам.
"Я начинаю рассказывать эту историю. Мне отвечают: "Ой, извините. Можете приехать?" Я говорю: хорошо, приеду. Думаю, наверное, пришло мое время", – поделился Гуринец.
Прибыв в ТЦК, он обнаружил огромную очередь — около 300 человек. Артист специально подготовился к визиту, записав в блокнот свои навыки, которые могли бы пригодиться в ВСУ.
Однако финал оказался неожиданным. Когда мужчина подал документы, в военкомате сообщили, что он уже снят с воинского учета.
"Мне говорят: "Поздравляем, вас сняли с учета". Я спрашиваю: "Как это сняли? Почему?" Они отвечают: "Потому что вы прописаны в другом городе". Я говорю: "Стоп, я живу в Киеве, если нужно – я сделаю прописку. Почему без предупреждения вы меня сняли с учета?" Но мне сказали, что уже ничего не нужно, не по закону", – так завершил свою историю Гуринец.
Больше материалов по теме:
НовостиКиевТЦКВооруженные силы УкраиныВСУновости СВО сейчасновости СВО РоссияНовости Украинымобилизация на УкраинемобилизацияГлавные новостиглавноеСваты
 
18:00В Геленджике объявлена угроза атаки БПЛА, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов
17:54ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района Брянской области - повреждён гражданский автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор
17:51В Днепропетровске людоловы из ТЦК до смерти избили мобилизованного мужчину — СМИ
17:24"Неблагодарные твари": Корчинский* призвал депутатов "целовать задницу" Зеленского
17:02Ударит ли Иран по Украине и потянет ли Зеленский второй фронт — Ищенко
16:47"Мы вас не пропустим": звезда "Сватов" очень хотел служить в ВСУ, но что-то пошло не так
16:34План победы Трампа. Как США стараются вернуть статус главного гегемона планеты
16:08Обстановку на Херсонском направлении докладывает "Дневник десантника"
16:02"Неслуги народа": Верховную Раду поразил политический паралич из-за жадности депутатов
16:00Киевские ангелы и одесский демон. 170 лет Михаилу Врубелю
15:58В Одесской области пятерых военнослужащих задержали за кражу и продажу оружия
15:54Украина согласилась возобновить работу трубопровода "Дружба" через полтора месяца
15:46США и Израиль ударили по культурно-историческому комплексу Саадабад в Иране. Новости войны к этому часу
15:39Зеленский прибыл в Лондон, ЕС не готов к сделке с Россией. Новости к этому часу
15:32Александр Харламенко: Если Трамп сломает Кубу, он будет готов к любым авантюрам против России на Украине
15:26Минкульт Украины лишает "брони" артистов и пропагандистов
15:19Топлива не хватит для ВСУ и посевной. Что говорят на Украине о войне против Ирана
14:55Военкор рассказал о важности освобождения сел Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области
14:41Сальдо рассказал о погибших и раненых из-за атак ВСУ в Херсонской области
14:36Трамп назвал "нечестной" блокировку Ираном Ормузского пролива, потому что "США победили в войне"
Лента новостейМолния