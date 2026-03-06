6 марта 2026 года, вечерний эфир - 06.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260306/6-marta-2026-goda-vecherniy-efir-1076492119.html
6 марта 2026 года, вечерний эфир
6 марта 2026 года, вечерний эфир - 06.03.2026 Украина.ру
6 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T21:07
2026-03-06T21:07
новороссия
украина.ру
новороссия сегодня
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076492001_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b5dee272adb8c2784bd8b06c7dd79eba.jpg
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов* "Местный колорит". Образ дончанки. Гость: Юлия Андриенко - специальный корреспондент "Комсомольской правды"* "Помогаем своим". Миссионерская деятельность и помощь беженцам и храмам Новороссии. Гость: Владислав Береговой - руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник, автор телеграм-канала "Православие в телеге"
2026
новороссия, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Украина.ру, Новороссия сегодня

6 марта 2026 года, вечерний эфир

21:07 06.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов
* "Местный колорит". Образ дончанки. Гость: Юлия Андриенко - специальный корреспондент "Комсомольской правды"
* "Помогаем своим". Миссионерская деятельность и помощь беженцам и храмам Новороссии. Гость: Владислав Береговой - руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник, автор телеграм-канала "Православие в телеге"
21:27‼ "Безоговорочная капитуляция" Тегерана означает, что президент США сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза, — Белый дом.
21:23Удар нанесён по н.п. Самар в Днепропетровской области
21:23Удар нанесён по Харьковскому району
21:17‼ Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила якобы планируемые КСИР на его территории теракты, среди целей был нефтепровод в Баку и один из лидеров общины горских евреев, — СМИ со ссылкой на гостелеканал АзТВ.
21:17Различные источники утверждают, что на кадрах прилёт на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии
21:15Украинских инкассаторов отпустили из заключения в Будапеште
21:12Цена нефти Brent взлетела до $94 за баррель впервые с августа 2022 года
21:08Иран подбил 13-е судно в Ормузском проливе, пытавшееся прорвать блокаду
21:076 марта 2026 года, вечерний эфир
20:49Еврокомиссия назвала неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана и государств-членов ЕС
20:45Трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
20:41Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ
20:20До боли знакомые FPV-дроны объявились в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке
20:13Одесская область признана аутсайдером по электроснабжению
20:11Российский газ в ближайшее время пойдет с рынка ЕС на рынки дружественных России стран - Новак
20:02Война с Ираном может продлиться несколько недель - Госдеп США
19:54Атака на начальную школу для девочек в иранском Минабе была совершена с авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ - КСИР
19:30Расчёт и ошибки. Чего не учли США, втягиваясь в войну с Ираном
19:24Расследование "Дела Миндича" вышло на схематоз НАБУ
19:17ВС РФ рушат логистику ВСУ на Славянском направлении
