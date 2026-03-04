Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска - 04.03.2026 Украина.ру
Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска
Российские штурмовики взяли под контроль Графское на левом берегу Северского Донца. Теперь линия фронта южнее Волчанска выровнялась, и у армии появилась возможность для новых ударов. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Комментируя обстановку в зоне СВО, Алехин сообщил, что подразделения 82-го мотострелкового полка группировки "Север" освободили Графское в Харьковской области. "Оно расположено на левом, низком берегу Северского Донца и вытянуто вдоль него на расстояние нескольких километров", — пояснил обозреватель.По словам Алехина, освобождение села серьезно улучшило позиции российских войск. "С его освобождением фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка", — заявил он.Он объяснил, что с этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно совершить маневр восточнее на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском.Сейчас, по данным эксперта, российская армия закрепляется на освобожденной территории. "В данный момент армейские подразделения закрепляются на этом плацдарме и проводят разведку боем вдоль русла реки Северский Донец", — констатировал собеседник Украина.ру.
04:45 04.03.2026 (обновлено: 17:50 04.03.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российские штурмовики взяли под контроль Графское на левом берегу Северского Донца. Теперь линия фронта южнее Волчанска выровнялась, и у армии появилась возможность для новых ударов. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Комментируя обстановку в зоне СВО, Алехин сообщил, что подразделения 82-го мотострелкового полка группировки "Север" освободили Графское в Харьковской области. "Оно расположено на левом, низком берегу Северского Донца и вытянуто вдоль него на расстояние нескольких километров", — пояснил обозреватель.
По словам Алехина, освобождение села серьезно улучшило позиции российских войск. "С его освобождением фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка", — заявил он.
Он объяснил, что с этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно совершить маневр восточнее на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском.
Сейчас, по данным эксперта, российская армия закрепляется на освобожденной территории. "В данный момент армейские подразделения закрепляются на этом плацдарме и проводят разведку боем вдоль русла реки Северский Донец", — констатировал собеседник Украина.ру.
Лента новостейМолния