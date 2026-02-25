https://ukraina.ru/20260225/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-svodka-minoborony-rf-1076074971.html

Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ

Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ

Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 60 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 26 февраля сообщает в своём телеграм-канале

"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 27 вражеских беспилотников были сбиты над Республикой Крым;🟥 17 БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 Девять БПЛА – над акваторией Чёрного моря;🟥 Четыре БПЛА – над территорией Курской области;🟥 Три БПЛА – над над территорией Брянской области.В период с 14:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 13 БПЛА самолётного типа: над Чёрным морем (5), Курской областью (3), Крымом (3) и Брянской областью (2).Ранее сообщалось, в результате ударов дронов ВСУ погибли и были ранены жители российских регионов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

