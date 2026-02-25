Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ - 25.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260225/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-svodka-minoborony-rf-1076074971.html
Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ - 25.02.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 60 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 26 февраля сообщает в своём телеграм-канале
2026-02-25T23:46
2026-02-25T23:46
украина.ру
россия
черное море
курская область
крым
белгородская область
брянская область
минобороны рф
пво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 27 вражеских беспилотников были сбиты над Республикой Крым;🟥 17 БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 Девять БПЛА – над акваторией Чёрного моря;🟥 Четыре БПЛА – над территорией Курской области;🟥 Три БПЛА – над над территорией Брянской области.В период с 14:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 13 БПЛА самолётного типа: над Чёрным морем (5), Курской областью (3), Крымом (3) и Брянской областью (2).Ранее сообщалось, в результате ударов дронов ВСУ погибли и были ранены жители российских регионов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
черное море
курская область
крым
белгородская область
брянская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, черное море, курская область, крым, белгородская область, брянская область, минобороны рф, пво, вс рф, бпла, всу, удары, обстрелы россии сегодня, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Черное море, Курская область, Крым, Белгородская область, Брянская область, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, БПЛА, ВСУ, удары, обстрелы России сегодня, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация

Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ

23:46 25.02.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 60 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 26 февраля сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 27 вражеских беспилотников были сбиты над Республикой Крым;
🟥 17 БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 Девять БПЛА – над акваторией Чёрного моря;
🟥 Четыре БПЛА – над территорией Курской области;
🟥 Три БПЛА – над над территорией Брянской области.
В период с 14:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 13 БПЛА самолётного типа: над Чёрным морем (5), Курской областью (3), Крымом (3) и Брянской областью (2).
Ранее сообщалось, в результате ударов дронов ВСУ погибли и были ранены жители российских регионов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияЧерное мореКурская областьКрымБелгородская областьБрянская областьМинобороны РФПВОВС РФБПЛАВСУударыобстрелы России сегодняВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:03Украинская промышленность демонстрирует катастрофическое падение
00:00Российский FPV-дрон на оптоволокне впервые достиг Харькова
23:57Вражеские ресурсы подтверждают логистические проблемы ВСУ на Константиновском направлении
23:54Украина вышла из 30 соглашений в рамках СНГ
23:48Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
23:46США стреляет по кубинским пограничникам
23:46Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
23:42Минобороны опубликовало новые данные о потерях ВСУ: 1345 боевиков и 115 дронов за сутки
23:26Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта
22:56Глава Европарламента признала провал европейской программы закупки оружия. Главные новости к этому часу
22:50Все корабли Пятого флота США покинули базу в Бахрейне, готовясь к возможному удару по Ирану
22:41Разговор Трампа и Зеленского продлился менее получаса
21:50Харьковские ТЦК обвинили 55-летнего военнослужащего в нападении после собственного избиения
21:36Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским, сообщают источники
21:21ВС РФ бьют противника на Сумском направлении
21:18Словакия пригрозила Украине ответными мерами из-за блокировки поставок нефти по "Дружбе"
21:16Антикоррупционеров - в окопы. Зачем Зеленский ломает грантовую вертикаль
21:00"Пощирее, чем Вы": постпред РФ при ООН и замглавы МИД Украины выясняли, кто из них истинный украинец
20:27Песков рассказал, когда Путину, Трампу и Зеленскому имеет смысл лично встречаться
20:20Испанская опубликовала подробности задержания подозреваемого в убийстве известного украинского юриста
Лента новостейМолния