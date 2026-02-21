https://ukraina.ru/20260221/ot-avangarda-k-sotsialisticheskomu-realizmu-150-let-petru-konchalovskomu-1075864677.html

Одной из проблем марксистского искусствоведения является утверждение, что художник, перешедший к "прогрессивной" идеологии, должен начать творить лучше. История деда нынешних режиссёров Михалкова и Кончаловского вполне могла бы служить иллюстрацией этой идеи, поскольку он перешёл от непонятного массам авангарда к понятному соцреализму…

Пётр Петрович Кончаловский родился 21 февраля 1876 года в Славянске, тогда относившемуся к Харьковской губернии, а сейчас – к временно оккупированной части ДНР.Его отец, так же Пётр Петрович (1839-1904 гг.), был известным литератором и издателем. Он, в частности, сделал самые полные в своё время переводы "Гулливера" и "Робинзона Крузо", основал в Харькове книжный магазин. В 1879 году был сослан в Холмогоры за революционную деятельность (что оказало влияние на мировоззрение сына и сильно облегчило ему жизнь после революции, при том, что Кончаловский – потомственный дворянин), но в том же году был возвращён Харьковским губернатором Михаилом Лорис-Меликовым.В 1889 году семья Кончаловских переехала в Москву. Там Пётр Петрович старший руководил изданием иллюстрированного собрания сочинений Лермонтова, в работе над которым принимал участие ряд выдающихся российских художников, включая Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Илью Репина, Василия Суриков, Валентина Серова и Бориса Кустодиева.Пётр Петрович младший учился в Харьковской рисовальной школе Марии Раевской-Ивановой и в вечерних классах Строгановского художественно-промышленного училища в Москве. По просьбе отца он в 1896 году поступил на естественный факультет Московского университета, но пришёл к выводу, что это – не его. Уехал в Париж в академию Жюлиана (по рекомендации Константина Коровина) и, наконец, в 1898 году поступил в Петербургскую Академию художеств. Звание классного художника получил в 1907 году за картину "Рыбаки тянут сети". Большой разрыв связан с тем, что Кончаловскому обучение в академии не понравилось, он всё бросил и ушёл в батальную мастерскую Павла Ковалевского.Женился на дочери Василия Сурикова Ольге в 1902 году. Шафером на свадьбе был Врубель. Тесть оказал значительное влияние на его творчество, как, впрочем, и жена, которая была главной моделью и главной ценительницей работ мужа. Сам Кончаловский оказался мало не идеальным мужем и отцом, что особенно удивительно, учитывая свободные нравы богемы "серебряного века".С 1903 года участвует в выставках. В 1911 году стал одним из основателей крупнейшего авангардистского объединения "Бубновый валет". Входил также в объединения "Мир искусств" и "Молодёжный союз", а также в "абрамцевский кружок" Саввы Мамонтова.С 1904 года работал как театральный художник. Сотрудничал с частной оперой Саввы Мамонтова, а в советское время – с МХАТ и Большим театром.В 1904 году купил студию в доме №10 по Большой Садовой, который позже прославился как "дом с "нехорошей квартирой" – именно тут в 1921-24 годах жил Михаил Булгаков. Потом там работал его сын. Студия и сейчас принадлежит семье Михалковых-Кончаловских. Несколько лет назад автор статьи видел на подъезде табличку музея Петра Кончаловского, но сейчас её нет. Сайт "Узнай Москву", однако, пишет, что "в музее-мастерской проходят мастер-классы по живописи для детей и взрослых, спектакли, концерты, курсы по анимации, кинопоказы, выставки, лекции и экскурсии".Как и полагается художнику, много путешествовал. В 1901 и 1904-05 побывал в Италии. Неоднократно выезжал в Сибирь – на родину Сурикова, в 1903 году путешествовал по Русскому Северу (Архангельск, Кандалакша, Мурманск). С конца 1907 по 1913 год подолгу жил во Франции и Италии, в 1910 с Суриковым работал в Испании, в 1912 посетил Германию. Последний раз за границей (в Италии, Париже и Лондоне) он был в 1924-25 годах.В творчестве был близко к французскому импрессионизму и его вариациям. Пережил периоды увлечения творчеством Серова, Коровина, Сурикова, Моне, Ван Гога, Сезанна, Матисса. Кончаловский предметно интересовался теорией художественного творчества и в 1911 году перевёл книгу Эмиля Бернара "Поль Сезанн, его неизданные письма и воспоминания о нём" (М., 1912).Увлечение Сезанном не было случайным. Искусствовед Мария Санти писала:"Поль Сезанн был Богом молодых и дерзких художников того времени. Они подражали ему, потому что он дал новую стилистику, которая возмущала по сравнению с академической живописью, привлекала к себе дополнительное внимание, и пользовалась спросом у тех, кто не хотел быть как все. (…) Кроме того, художников в Сезанне привлекала его биография. Большую часть жизни, примерно до 50 лет он был безвестен и не признан".Сам же Кончаловский указывал, что "инстинктивно почуял, что без каких-то новых методов нет спасенья, нельзя найти дорогу к настоящему искусству. Оттого и ухватился за Сезанна, как утопающий за соломинку".Искусствоведы считают, что его собственный стиль, близкий к французскому фовизму в сочетании с элементами русского примитивизма (он расписывал подносы и писал картины в лубочном стиле) сформировался в районе 1910 года. Сам он о своём творчестве писал так:"Знаю, как должен художник относиться к природе. Не копировать её, не подражать, а настойчиво искать в ней характерного, не задумываясь даже перед изменением видимого, если этого требует мой художественный замысел, моя волевая эмоция".Комментируя свой собственный портрет театрального художника Георгия Якулова (своего соседа по дому) Кончаловский писал, что необходимо "противопоставить излюбленной многими художниками миловидности, причёсанности и прилизанности портрета то, что считалось, по общему мнению, безобразным, а на самом деле было чрезвычайно красивым. Показать хотелось красоту и живописную мощь этого мнимого “безобразия”, показать самый характер Якулова".В 1914 году был мобилизован как офицер-артиллерист. Воевал до 1917 года, был ранен.Революцию встретил в Москве, вопрос эмиграции в семье не обсуждался. В 1918-29 годах преподавал в Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ), которые были преобразованы в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), затем во ВХУТЕИН (то же, только институт) в Москве. Входил в ряд объединений новых художников вроде Ассоциации художников революционной России (АХРР).Во второй половине 1920-х перешёл на позиции реализма (тогда термина "социалистический реализм" ещё не было, но само явление уже было). Однако и в его реалистических картинах, также как в произведениях Репина, заметно влияние импрессионизма.В 1932 году Кончаловский купил усадьбу в Буграх, на территории современной Калужской области, в которой жил с апреля и по октябрь. Там он рисовал сирень, изображению которой были посвящены около 40 его полотен (вообще он, в основном, писал натюрморты – портретов и пейзажей у него было меньше, хотя известны они лучше). Сам он писал об этом:"В цветах есть всё, что существует в природе, только в более утончённых и сложных формах; и в каждом цветке, а особенно в сирени или букете полевых цветов, надо разбираться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику построения, выведешь законы из сочетаний, кажущихся случайными. Я ищу их, как музыкант играет гаммы..."Селекционер Леонид Колесников в 1956 году назвал в честь Кончаловского сорт сирени. В Буграх находится музей Кончаловского.Кончаловскому предложили написать портрет Сталина – по семейной легенде, он объяснил, что рисовать по фотографиям не умеет. Поверить в эту историю, конечно, трудно (искусствоведы и не верят), но факт есть факт – Кончаловский писал Пушкина и Лермонтова, а вождей не писал.В 1947 году стал одним из первых действительных членов Академии художеств СССР. Вообще пользовался огромным авторитетом, что нашло своё выражение и в наградах. Заслуженным деятелем искусств он стал ещё в 1922 году, а в 1946 году – народным художником РСФСР. В 1942 году получил Сталинскую премию I степени – по совокупности заслуг. Уважение к таланту не ограничивалось СССР – в 1924 году он стал почётным членом французского Общества Поля Сезанна.Всего он создал около двух тысяч полотен.У Кончаловского было двое детей.Сын Михаил (1906-2000 гг.) пошёл по стопам отца, причём был обласкан властями – стал народным художником РСФСР и получил Государственную премию РСФСР.Дочь Наталья (1903-88 гг.) стала известными писателем и переводчиком (написала, в частности, биографию деда Василия – "Дар бесценный").В первом браке, за разведчиком Богдановым, у неё была дочь Екатерина, которая стала женой писателя Юлиана Семёнова – создателя образа Отто фон Штирлица.Вторым браком вышла замуж за сталинского классика Сергея Михалкова и родила двух сыновей – Кончаловского и Михалкова (генетики всего мира так и не разобрались в этом парадоксе, но все согласны, что природа на детях очень сильно напряглась).

