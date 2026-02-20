https://ukraina.ru/20260220/bez-putina-i-evropy-tramp-sobral-sovet-mira--1075870741.html

Без Путина и Европы: Трамп собрал "Совет мира"

Без Путина и Европы: Трамп собрал "Совет мира" - 20.02.2026 Украина.ру

Без Путина и Европы: Трамп собрал "Совет мира"

В столице США состоялось первое заседание "Совета мира", созданного по инициативе президента Дональда Трампа для урегулирования конфликта в секторе Газа. Мероприятие прошло в Институте мира США, который в декабре был переименован в честь американского лидера. Об этом 20 февраля сообщило издание РБК

2026-02-20T11:25

2026-02-20T11:25

2026-02-20T11:25

новости

газа

казахстан

сша

дональд трамп

совет мира

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074855071_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_704caa97fb170175ca9b58416ed1232d.jpg

Новый совещательный орган призван координировать международные усилия и искать политические решения для стабилизации ситуации в анклаве. Ожидается, что совет предложит конкретные инициативы, направленные на прекращение боевых действий и поддержку мирного процесса.На заседании с речью выступил Дональд Трамп. В числе участников встречи также оказались президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, а также премьер-министры Армении и Албании Никол Пашинян и Эди Рама.Российская сторона, однако, не была представлена на мероприятии. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин не принимает участия в заседании "Совета мира". По информации источников, решение об участии России в работе совета еще не принято — этот вопрос в настоящее время рассматривается внешнеполитическим ведомством.Кроме того, большинство стран Европейского союза отказались поддерживать инициативу Вашингтона о создании "Совета мира", что указывает на отсутствие единства среди западных союзников по данному вопросу.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.

газа

казахстан

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, газа, казахстан, сша, дональд трамп, совет мира, россия