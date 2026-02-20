Без Путина и Европы: Трамп собрал "Совет мира"

https://ukraina.ru/20260220/bez-putina-i-evropy-tramp-sobral-sovet-mira--1075870741.html
В столице США состоялось первое заседание "Совета мира", созданного по инициативе президента Дональда Трампа для урегулирования конфликта в секторе Газа. Мероприятие прошло в Институте мира США, который в декабре был переименован в честь американского лидера. Об этом 20 февраля сообщило издание РБК
Новый совещательный орган призван координировать международные усилия и искать политические решения для стабилизации ситуации в анклаве. Ожидается, что совет предложит конкретные инициативы, направленные на прекращение боевых действий и поддержку мирного процесса.На заседании с речью выступил Дональд Трамп. В числе участников встречи также оказались президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, а также премьер-министры Армении и Албании Никол Пашинян и Эди Рама.Российская сторона, однако, не была представлена на мероприятии. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин не принимает участия в заседании "Совета мира". По информации источников, решение об участии России в работе совета еще не принято — этот вопрос в настоящее время рассматривается внешнеполитическим ведомством.Кроме того, большинство стран Европейского союза отказались поддерживать инициативу Вашингтона о создании "Совета мира", что указывает на отсутствие единства среди западных союзников по данному вопросу.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
Новый совещательный орган призван координировать международные усилия и искать политические решения для стабилизации ситуации в анклаве. Ожидается, что совет предложит конкретные инициативы, направленные на прекращение боевых действий и поддержку мирного процесса.
На заседании с речью выступил Дональд Трамп. В числе участников встречи также оказались президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, а также премьер-министры Армении и Албании Никол Пашинян и Эди Рама.
Российская сторона, однако, не была представлена на мероприятии. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин не принимает участия в заседании "Совета мира". По информации источников, решение об участии России в работе совета еще не принято — этот вопрос в настоящее время рассматривается внешнеполитическим ведомством.
Кроме того, большинство стран Европейского союза отказались поддерживать инициативу Вашингтона о создании "Совета мира", что указывает на отсутствие единства среди западных союзников по данному вопросу.