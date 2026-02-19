"Солнцепеки" и штурмовая авиация: Россия наращивает огневую мощь в Сумской области - 19.02.2026 Украина.ру
"Солнцепеки" и штурмовая авиация: Россия наращивает огневую мощь в Сумской области
ВС России подключили к наступлению в Сумской области штурмовую авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Противник бросает в бой мотивированные подразделения, но разведка заблаговременно вскрывает выдвижение ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин сообщил об активизации боевых действий на всех участках приграничья. По его словам, командование ВС РФ задействует более тяжелые средства. "К наступательным действиям активно подключились штурмовая авиация, артиллерия и "Солнцепеки". Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне и контратакует, вводя в бой наиболее мотивированные подразделения", — заявил эксперт.Собеседник Украина.ру отметил эффективность работы российской разведки. "Выдвижение боевых групп украинской армии заблаговременно вскрывается нашей разведкой, после чего наносится огневое поражение", — пояснил Алехин.Он также оценил состояние украинских резервов. "Командование ВСУ смогло нарастить дополнительное количество своих штурмовых групп в Сумской области. Правда, за счёт сокращения времени на их подготовку и боевое слаживание, что негативно повлияло на личный состав в плане боеготовности и мотивации", — добавил он.На Тёткинском и Глушковском участках фронта, по словам эксперта, без кардинальных изменений. "Артиллеристы и расчёты БПЛА "северян" уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
ВС России подключили к наступлению в Сумской области штурмовую авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Противник бросает в бой мотивированные подразделения, но разведка заблаговременно вскрывает выдвижение ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин сообщил об активизации боевых действий на всех участках приграничья. По его словам, командование ВС РФ задействует более тяжелые средства.
"К наступательным действиям активно подключились штурмовая авиация, артиллерия и "Солнцепеки". Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне и контратакует, вводя в бой наиболее мотивированные подразделения", — заявил эксперт.
Собеседник Украина.ру отметил эффективность работы российской разведки. "Выдвижение боевых групп украинской армии заблаговременно вскрывается нашей разведкой, после чего наносится огневое поражение", — пояснил Алехин.
Он также оценил состояние украинских резервов. "Командование ВСУ смогло нарастить дополнительное количество своих штурмовых групп в Сумской области. Правда, за счёт сокращения времени на их подготовку и боевое слаживание, что негативно повлияло на личный состав в плане боеготовности и мотивации", — добавил он.
На Тёткинском и Глушковском участках фронта, по словам эксперта, без кардинальных изменений. "Артиллеристы и расчёты БПЛА "северян" уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
СВО новости СВО сейчас новости СВО Россия дзен новости СВО прогнозы СВО новости СВО сводка СВО Россия Сумская область Украина Геннадий Алехин артиллерия БПЛА север наступление ВС РФ наступление России наступление на Сумы
 
