Убийство бывшего военнослужащего заказала дочь с сожителем

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении бывшего военнослужащего в Краснодарском крае. Об этом 16 февраля проинформировал телеграм-канал следственного ведомства

В эфире правовой программы на федеральном телеканале была обсуждена ситуация с лишением единственного жилья бывшего военнослужащего, которого бывшая супруга обманным путем лишила недвижимости. "Кроме того, сообщается о том, что дочь мужчины вместе с сожителем заказала убийство отца. Действия злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов, однако дочь не была привлечена к уголовной ответственности", - отметили в СК РФ.Следственными органами Краснодарского края в суд направлено уголовное дело в отношении сожителя дочери, обвиняемого в организации и приготовлении к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также проводится проверка по информации о возможном мошенничестве с недвижимостью (ст. 159 УК РФ).Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о результатах расследования уголовного дела, ходе проверки, а также по доводам сюжета.Накануне стало известно, что Ветеран СВО пострадал от обвиняемых в мошенничествеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

