Фронт трещит по швам: Украинские источники признали активизацию сразу на семи направлениях
Фронт трещит по швам: Украинские источники признали активизацию сразу на семи направлениях
На линии фронта фиксируется значительный рост активности российских подразделений сразу на нескольких участках, что создает серьезное давление на оборону и логистику ВСУ. Украинские источники сообщают о тяжелых боях и постепенном расширении зон контроля российских войск, передает 16 февраля Телеграм-канал Украина.ру
2026-02-16T11:20
2026-02-16T11:20
Одним из самых напряженных остается Гуляйпольское направление, где не прекращаются ожесточенные столкновения в районе Доброполья, а также вокруг населенных пунктов Варваровка и Оленоконстантиновка. Украинское командование говорит о необходимости постоянного удержания рубежей, что указывает на серьезное давление и борьбу за ключевые логистические узлы. На Александровском направлении боевые действия разворачиваются по широкой линии Вербовое — Вишнёвое — Степовое — Терновое. Отмечается, что российские подразделения стремятся расширить зону присутствия восточнее Гавриловки и наносят регулярные удары, вынуждая ВСУ перебрасывать резервы. Наибольшее продвижение фиксируется на Покровском направлении. Украинские военные признают, что российские группы действуют малыми мобильными подразделениями, и бои идут уже в центре Гришино. Кроме того, продолжаются интенсивные столкновения западнее Родинского, включая район шахты, являющейся стратегически важным объектом, где российские силы постепенно закрепляются на занятых рубежах. Ситуация накаляется и у Константиновки, куда российские подразделения фактически вышли на подступы к городской черте. Сообщается о проникновениях в северо-восточную часть Степановки, район микрорайона Украинский Хутор, а также в районе Берестового. Украинская сторона называет эту активность тревожным сигналом, указывающим на рост давления на оборону города. На Лиманском направлении продолжаются бои в районах Яровой, восточнее Соснового и возле Дробышево, где украинские подразделения отмечают отсутствие устойчивого контроля над ситуацией. На Харьковском направлении фиксируется расширение российской буферной зоны на севере области. Российские силы заняли лесные участки восточнее Зелёного, а бои в районе Вильчи делают линию соприкосновения подвижной, зависящей от наличия резервов. Особую обеспокоенность в стане противника вызывает обстановка на Добропольском направлении. Украинский офицер подтверждает продвижение российских сил в районах Родинского и Белицкого. По его оценке, тактика постоянного давления малыми штурмовыми группами приносит результат: Родинское уже находится под контролем российских подразделений, и они начинают действовать в Белицком.О других новостях с фронта — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.
Фронт трещит по швам: Украинские источники признали активизацию сразу на семи направлениях

11:20 16.02.2026
 
На линии фронта фиксируется значительный рост активности российских подразделений сразу на нескольких участках, что создает серьезное давление на оборону и логистику ВСУ. Украинские источники сообщают о тяжелых боях и постепенном расширении зон контроля российских войск, передает 16 февраля Телеграм-канал Украина.ру
Одним из самых напряженных остается Гуляйпольское направление, где не прекращаются ожесточенные столкновения в районе Доброполья, а также вокруг населенных пунктов Варваровка и Оленоконстантиновка.
Украинское командование говорит о необходимости постоянного удержания рубежей, что указывает на серьезное давление и борьбу за ключевые логистические узлы. На Александровском направлении боевые действия разворачиваются по широкой линии Вербовое — Вишнёвое — Степовое — Терновое.
Отмечается, что российские подразделения стремятся расширить зону присутствия восточнее Гавриловки и наносят регулярные удары, вынуждая ВСУ перебрасывать резервы.
Наибольшее продвижение фиксируется на Покровском направлении. Украинские военные признают, что российские группы действуют малыми мобильными подразделениями, и бои идут уже в центре Гришино.
Кроме того, продолжаются интенсивные столкновения западнее Родинского, включая район шахты, являющейся стратегически важным объектом, где российские силы постепенно закрепляются на занятых рубежах.
Ситуация накаляется и у Константиновки, куда российские подразделения фактически вышли на подступы к городской черте. Сообщается о проникновениях в северо-восточную часть Степановки, район микрорайона Украинский Хутор, а также в районе Берестового. Украинская сторона называет эту активность тревожным сигналом, указывающим на рост давления на оборону города.
На Лиманском направлении продолжаются бои в районах Яровой, восточнее Соснового и возле Дробышево, где украинские подразделения отмечают отсутствие устойчивого контроля над ситуацией.
На Харьковском направлении фиксируется расширение российской буферной зоны на севере области. Российские силы заняли лесные участки восточнее Зелёного, а бои в районе Вильчи делают линию соприкосновения подвижной, зависящей от наличия резервов.
Особую обеспокоенность в стане противника вызывает обстановка на Добропольском направлении. Украинский офицер подтверждает продвижение российских сил в районах Родинского и Белицкого. По его оценке, тактика постоянного давления малыми штурмовыми группами приносит результат: Родинское уже находится под контролем российских подразделений, и они начинают действовать в Белицком.
О других новостях с фронта — в ежедневном обзоре Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля.
