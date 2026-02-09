https://ukraina.ru/20260209/moro-o-krizise-nato-glavnaya-ugroza-dlya-alyansa--eto-ssha-no-de-fakto-ego-uzhe-ne-suschestvuet-1075393501.html
Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"
НАТО переживает глубочайший кризис, и главной угрозой для альянса стали США. Франция, обладающая силами сдерживания, осознает ненужность блока для своей безопасности, но остается в нем по инерции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2026-02-09T05:40
Отвечая на вопрос, не напугала ли Парижа активность резидента США Дональда Трампа, эксперт дал оценку состоянию НАТО. "Во Франции поняли, что де-факто НАТО уже не существует, потому что главная угроза для Североатлантического альянса — это США", — заявил Ксавье Моро.Он процитировал президента Франции, подтверждающего эту мысль. "И как сказал сам [Эммануэль] Макрон, без США НАТО не сможет защищать ничего", — отметил аналитик.Моро напомнил об особом статусе Франции в альянсе и ее реальных возможностях. "Но Франция занимала особую позицию в НАТО. У нас есть подводные лодки, которые могут выпустить до 300 ядерных ракет. Нам вообще не нужно НАТО", — сказал он.Эксперт раскрыл противоречие между национальными интересами Парижа и политикой. "При этом мы хорошо знаем, что врагов у нас нет, и Россия нам не враг. Но из-за идеологических соображений мы остаемся в НАТО, где готовятся к войне с Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про обострение ситуации на Ближнем Востоке и другие аспекты геополитики — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос, не напугала ли Парижа активность резидента США Дональда Трампа, эксперт дал оценку состоянию НАТО. "Во Франции поняли, что де-факто НАТО уже не существует, потому что главная угроза для Североатлантического альянса — это США", — заявил Ксавье Моро.
Он процитировал президента Франции, подтверждающего эту мысль. "И как сказал сам [Эммануэль] Макрон, без США НАТО не сможет защищать ничего", — отметил аналитик.
Моро напомнил об особом статусе Франции в альянсе и ее реальных возможностях. "Но Франция занимала особую позицию в НАТО. У нас есть подводные лодки, которые могут выпустить до 300 ядерных ракет. Нам вообще не нужно НАТО", — сказал он.
Эксперт раскрыл противоречие между национальными интересами Парижа и политикой. "При этом мы хорошо знаем, что врагов у нас нет, и Россия нам не враг. Но из-за идеологических соображений мы остаемся в НАТО, где готовятся к войне с Россией", — заключил собеседник издания.
