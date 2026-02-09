Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует" - 09.02.2026 Украина.ру
Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"
Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует" - 09.02.2026 Украина.ру
Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"
НАТО переживает глубочайший кризис, и главной угрозой для альянса стали США. Франция, обладающая силами сдерживания, осознает ненужность блока для своей безопасности, но остается в нем по инерции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Отвечая на вопрос, не напугала ли Парижа активность резидента США Дональда Трампа, эксперт дал оценку состоянию НАТО. "Во Франции поняли, что де-факто НАТО уже не существует, потому что главная угроза для Североатлантического альянса — это США", — заявил Ксавье Моро.Он процитировал президента Франции, подтверждающего эту мысль. "И как сказал сам [Эммануэль] Макрон, без США НАТО не сможет защищать ничего", — отметил аналитик.Моро напомнил об особом статусе Франции в альянсе и ее реальных возможностях. "Но Франция занимала особую позицию в НАТО. У нас есть подводные лодки, которые могут выпустить до 300 ядерных ракет. Нам вообще не нужно НАТО", — сказал он.Эксперт раскрыл противоречие между национальными интересами Парижа и политикой. "При этом мы хорошо знаем, что врагов у нас нет, и Россия нам не враг. Но из-за идеологических соображений мы остаемся в НАТО, где готовятся к войне с Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про обострение ситуации на Ближнем Востоке и другие аспекты геополитики — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"

05:40 09.02.2026
 
НАТО переживает глубочайший кризис, и главной угрозой для альянса стали США. Франция, обладающая силами сдерживания, осознает ненужность блока для своей безопасности, но остается в нем по инерции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Отвечая на вопрос, не напугала ли Парижа активность резидента США Дональда Трампа, эксперт дал оценку состоянию НАТО. "Во Франции поняли, что де-факто НАТО уже не существует, потому что главная угроза для Североатлантического альянса — это США", — заявил Ксавье Моро.
Он процитировал президента Франции, подтверждающего эту мысль. "И как сказал сам [Эммануэль] Макрон, без США НАТО не сможет защищать ничего", — отметил аналитик.
Моро напомнил об особом статусе Франции в альянсе и ее реальных возможностях. "Но Франция занимала особую позицию в НАТО. У нас есть подводные лодки, которые могут выпустить до 300 ядерных ракет. Нам вообще не нужно НАТО", — сказал он.
Эксперт раскрыл противоречие между национальными интересами Парижа и политикой. "При этом мы хорошо знаем, что врагов у нас нет, и Россия нам не враг. Но из-за идеологических соображений мы остаемся в НАТО, где готовятся к войне с Россией", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Про обострение ситуации на Ближнем Востоке и другие аспекты геополитики — в материале "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния