https://ukraina.ru/20251220/nikolay-toyvonen-melitopol---russkiy-gorod-poetomu-bolshinstvo-nashikh-studentov-russkie-patrioty-1073247559.html

Николай Тойвонен: Мелитополь - русский город, поэтому большинство наших студентов русские патриоты

Николай Тойвонен: Мелитополь - русский город, поэтому большинство наших студентов русские патриоты - 20.12.2025 Украина.ру

Николай Тойвонен: Мелитополь - русский город, поэтому большинство наших студентов русские патриоты

Ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен рассказал изданию Украина.ру, как он занял свой пост, сколько получают преподаватели и студенты его ВУЗа и о том, почему в его университете учатся студенты из Москвы, Петербурга и Сахалина

2025-12-20T13:53

2025-12-20T13:53

2025-12-20T13:53

интервью

мелитополь

запорожская область

евгений балицкий

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073230875_131:31:791:402_1920x0_80_0_0_674830e4749cb39b19bb1bf28fb4cb52.jpg

Хотя ему далеко за шестьдесят, он производит впечатление крепкого, моложавого, подвижного и спортивного человека. Высокий, симпатичный, интеллигентный, открытый, улыбчивый, общительный, с чувством юмора. Хороший менеджер: спокойно ориентируется в цифрах и во всем том, что связано с МелГУ. На письменном столе в его ректорском кабинете стоят два бюста: один (побольше) - Владимира Путина, другой (поменьше) - Сталина. Кстати, в Мелитополе недалеко от одного из зданий университета установлен бюст "Отца народов". В шкафу ректора вместе с верхней одеждой и пиджаками висят два бронежилета (украинские спецслужбы не дремлют), которые хозяин кабинета нам с улыбкой демонстрирует. Личного оружия для самообороны у ректора нет. Гражданский человек. Очень много икон, грамот от различных организаций и ведомств, подарков и флагов.У Николая Рудольфовича финская фамилия. Его отец восстановил генеалогию рода до 1570 года. Предки ректора - выходцы из Архангельского края. Поморы. В свое время, как говорит Тойвонен, опередив Ломоносова на 100 лет, переплыли Белое море и обосновались на финской стороне. По другой линии его предки жили в Калевале (Карелия). До какого-то года Тойвонены были Панфиловыми, а когда прадед переселился в Великое княжество Финляндское, то и взял финскую фамилию Тойвонен. "Тойвуа" по-фински значит "надежда". Когда переселились обратно на русские просторы, фамилию обратно уже не меняли.Кстати, ректор направил письмо министру образования и запорожскому губернатору с просьбой присвоить его ВУЗу имя матери Новороссии - императрицы Екатерине II. Очень надеется, что в Мелитополе ей поставят памятник. Говорит, что ему как ректору активно помогает, как губернатор Запорожья Евгений Балицкий, так и сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин.- Николай Рудольфович, моя бабушка Мария Степановна Терех, дочь украинских крестьян из Днепропетровской области, село Межевая, в 1933 году, когда был массовый голод, приписав себе один год, в 14 лет поступила в Учительский институт в Мелитополе. После его окончания она стала учительницей математики, и ее отправили на Западную Украину, в Ровенскую область, преподавать в местную школу. Правильно ли я понимаю, что Мелитопольский государственный университет, которым вы руководите, является продолжением того Учительского института?- Знаете, Александр, отвечу вам так: и да, и нет, потому что Мелитопольский государственный университет, который был создан 30 марта 2023 года приказом Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Николаевича Фалькова в себя включает несколько университетов и несколько колледжей.Университеты — это упомянутый уже вами Мелитопольский педагогический институт, это Таврический государственный агротехнологический университет, небольшой частный университет в Бердянске и 5 колледжей: в Орехово, который сейчас находится на территории Украины, в Васильевке, в Энергодаре, Бердянске и Приморске. Поэтому, безусловно, мы являемся преемниками Педагогического института и горды этим, потому что буквально в 2023 году отмечали столетие педагогического образования в Запорожской области в лице Педагогического института и, конечно, Агротехнологического университета.- Сейчас в Мелитополе более-менее спокойно, в Бердянске спокойно, Орехов рано или поздно будет освобожден, но Энергодар и Васильевка подвергаются постоянным артиллерийским обстрелам или ударам беспилотников. Как же там в таком случае учатся ваши студенты?- Вопрос правильный. Дело в том, что де-юре Васильевский колледж находится в Васильевке, но де-факто он располагается здесь, в Мелитополе, и мы обучаем ребят здесь, потому что это, конечно, гораздо более безопасно. В Энергодаре мы воссоздали наш колледж и очень этим гордимся, потому что, если в 23-м году там не было обучающихся совсем, то сейчас там их уже более трехсот. Вообще мы из Энергодара набрали более 700 человек за последние два года.Да, конечно, это проблемные зоны, но я, честно говоря, восхищаюсь людьми, и Энергодара, и Васильевки, потому что они считают, что война войной, а образование надо получать, причем фундаментально, и поэтому обучаются у нас, в Мелитопольском госуниверситете.- Сколько сейчас у вас преподавателей и студентов в МелГУ?- Хочу ответить несколько шире: наш университет за два последних года увеличился в два раза по всем параметрам. На 23-й год у нас было 11 тысяч студентов, сейчас - более 20 тысяч. Образовательных программ тогда было порядка 85, сейчас - 170. Было 5 факультетов, сейчас - десять. Бюджет был 1,1 миллиарда рублей, сейчас - более 2 миллиардов.В этом смысле мы очень мощно, я бы сказал, агрессивно развивающийся университет. Мы развиваем и новые направления, которые не были особо характерны для Запорожской области: робототехника, искусственный интеллект, цифровые двойники, дизайн, мелиорация и так далее. Мы чувствуем большую поддержку со стороны органов власти. Есть такой порядок на исторических территориях: контрольные цифры приема и вообще запрос университета на обучение согласовывают органы власти. В данном случае это правительство Запорожской области в лице губернатора Евгения Балицкого. Спасибо ему, он нас всегда поддерживает.- Вы сказали о 10 факультетах. По каким специальностям студенты могут сейчас получить диплом? Каких факультетов не было, а когда сюда возвратилась Россия, они появились?- Буквально за два года мы фактически усилили подготовку по тем направлениям, которые были характерны для высшей школы Запорожской области: это агрономия и агроинженерия, а также всё, что связано с педагогикой. Но, с другой стороны, мы, проведя несколько стратегических сессий в университете, осознали, что мы должны сейчас уже готовить специалистов для будущего Запорожской области.Мы понимаем, что Запорожье — это один из наиболее энергоемких, энергогенерирующих регионов. В самое ближайшее время будут популярны те направления, которые будут актуальны в связи с использованием этой энергии. Это искусственный интеллект, робототехника, цифровые двойники, химическая промышленность и так далее. Мы открыли новые направления, которые крайне актуальны для восстановления Запорожской области: строительство и ЖКХ.Популярным стало направление, которое связано с беспилотными системами. Поэтому мы и в рамках среднепрофессионального образования открыли направление подготовки операторов БПЛА, и уже в системе высшего образования открыли направление, связанное с авиастроением, где тоже готовятся специалисты по беспилотным системам.- А туристическая сфера? Рядом же Азовское море. Есть же программа президента Путина, цель которой сделать Азов курортной зоной.- Я как раз хотел к этому подойти, когда вы спросили о том, какие новые направления мы открыли. Среди них как раз и есть направление, которое связано с туристической рекреационной активностью. Почему? Дело в том, что, во-первых, эта территория крайне интересна для санаторно-курортного лечения, для отдыха, поскольку тут достаточно много и курортов, и мест для туристического отдыха – те же Каменные могилы.С другой стороны, очень активно развивается спортивный туризм. Очень много ребят ходит в горы. Это и скалолазание и альпинизм. Поэтому, конечно, мы и открыли это направление, до нас его не было.Не было направления, связанного с социально-гуманитарной подготовкой. И здесь мы большое внимание уделяем и журналистике, и медиакоммуникациям. Поскольку очень важно сейчас доносить информацию о нас. Направление связано с политологией. В то же время мы открыли такое направление, как теология.- Теология?- Да. Мы очень гордимся тем, что Санкт-Петербургская духовная академия в лице владыки Силуана поддержала нас, с ним мы подписали соглашение о создании кафедры теологии. Не так давно нас посещал митрополит Коломенский и Боровский, владыка Климент. Мы были рады, что третье лицо в Русской Православной Церкви посетило наш университет и благословило нас на праведные дела.Мы сейчас очень активно развиваем направления, связанные с энергетикой, поскольку здесь и Запорожская атомная станция, и солнечная энергетика, и ветроэнергетика. Мы уже близки к открытию нового факультета, одиннадцатого, высокотехнологического, поскольку довольно активно работаем по направлению, связанному с робототехникой, с беспилотными системами, как я уже говорил. Причем мы привлекаем финансовые средства из различных научных фондов на поддержание данных факультетов.- Я подходил к главному корпусу университета. Заметил, что он весь в лесах. Это косметический ремонт или капитальный? Насыщаете вы университет дорогим оборудованием?- Дело в том, что главный кампус университета был построен более 60 лет назад. Причем несущие конструкции деревянные, поэтому сейчас идет капитальный ремонт – замена деревянных конструкций.Естественно, мы ремонтируем и фасады, чтобы все смотрелось очень гармонично. Ну и, конечно, вы правы, насыщаем университет новой техникой для того, чтобы процесс был отвечающим всем требованиям сегодняшнего времени.- Известно, что часть жителей Запорожской области, находящейся под контролем России, покинула эту территорию по политическим и идеологическим мотивам, уехав, кто в Европу, а кто на Украину. Все это коснулось профессорско-преподавательского состава университета. Если да, то какой процент бывших преподавателей работает у вас в Мелитопольском государственном университете? Из континентальной России приезжают сюда преподаватели? Если да, то кто эти люди? Они сами захотели приехать, или вы предложили? Чтобы к вам попасть, что необходимо сделать?- После начала СВО очень большой процент работников научно-производственного и научно-педагогического секторов ушли вместе с украинскими войсками. В среднем мы потеряли до 60% преподавателей. На момент лета 2023 года у нас работало порядка 290 человек. Сейчас более 530.- Этого достаточно или преподаватели еще необходимы?- Нет, этого еще недостаточно. Нам еще надо порядка 150-200 человек для того, чтобы мы каждую ставку закрыли отдельным преподавателем. Сейчас мы вынуждены некоторых из них просить работать на полторы ставки.Кто-то из прежних преподавателей на время боевых действий уезжал в Крым и Ростов, а теперь вернулся обратно. Часть работает в дистанционном формате, а часть реально приехала сюда.Мы сейчас уже в соответствии со всеми нормативными актами высшей школы Российской Федерации проводим конкурсы на замещение вакантных должностей нашего преподавательского состава. Буквально уже этим летом мы и в июле, и в августе, и в сентябре проводим конкурсы. И уже порядка 75% наших преподавателей это те, кто прошел по конкурсу, и кто был избран ученым советом на занимаемой должности.Поэтому рекомендация для тех, кто хотел бы приехать преподавать в МелГУ: можно следить за анонсами у нас на портале и участвовать в конкурсах. Буквально в сентябре мы проводили конкурс: часть преподавателей приехала из континентальной России. Причем приехал один представитель Африки, который, правда, закончил экономический факультет в МГУ, кандидат наук. Приехала дама-журналист, доктор наук из Таджикистана. Очень много коллег приехало из Петербурга и Центрального федерального округа, то есть из Москвы и ее окрестностей.- А вот те преподаватели, что в 2022 году уехали на Украину, но сейчас хотели бы возвратиться обратно, имеют шансы вернуться у вас к преподавательской деятельности, или они всё – отрезанный ломоть?- Мы эту проблему очень активно решали в 23-м году. Естественно, в данном ситуации руководствовались тем, как, собственно, нас наставлял президент Владимир Владимирович Путин, говоря о том, что украинцы — это те же русские. В этом плане, конечно, если кто-то из них планирует и хочет работать в университете, они работают.Мы приняли несколько сотрудников на работу, тех, которые не с первых дней преподают в университете, а уехали на год – два и вернулись. В случае, если они не замечены в качестве лиц, продвигающих русофобские взгляды, мы через систему нашей безопасности разрешаем им проходить по конкурсу, и они работают вместе со всеми.- Сколько у вас здесь получают профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент, если вы можете озвучить эти цифры?- Конечно, могу озвучить, даже похвастаюсь. В силу ряда причин мы поступили несколько иначе, чем как обычно принято в континентальной России, мы все возможные доплаты и премии сразу включили в оклад, поэтому, если на большой земле доцент получает 40 тыс. рублей, то у нас он получает 80 тыс. Профессора под 130 тысяч. Но наши сотрудники работают на полторы ставки, поэтому профессор получает более 200 тыс. рублей.Именно поэтому мы достаточно легко выполняем один из главных указов нашего президента о двукратном превышении средней заработной платы среди преподавателей по средней зарплате в регионе.- Николай Рудольфович, а как вы заняли должность ректора университета: вам предложили, или вы сами захотели? В каком году это случилось? Какими были ваши побудительные мотивы, чтобы приехать сюда?- В январе 2023 года я задумался над тем, чем я могу быть полезен в свои 65 лет в формате СВО. Я написал свою концепцию того, что в каждом из университетов исторических территорий России надо принять на работу представителей ведущих российских университетов континентальной России.Почему? Потому что они, естественно, знают то, куда движется российская система высшего образования, знают, какие программы действуют, какие фонды работают, где можно привлечь средства для выполнения научных и образовательных работ. К тому же они просто подскажут в части реформирования структуры управления и организации научно-образовательной деятельности на территории.Я и отослал это письмо в Министерство науки и высшего образования. Поскольку с 2014 по 2017 год был директором Департамента международного сотрудничества этого Министерства, то мне не составило труда направить письмо моим коллегам. Оно было прочитано. Уже в мае мне поступило предложение: пойти проректором по стратегическому развитию, а потом сразу - занять должность ректора Мелитопольского госуниверситета. С ним я сразу же согласился, поскольку считаю, что мы победим только в том случае, если фронт и тыл будут вместе решать задачи по демилитаризации и по денацификации.- Вы приняли решение помочь братьям в мае 2023 года, а уже в июне в Запорожской области начался украинский контрнаступ. При этом было неизвестно, провалится ли он, или все закончится так, как это произошло в Херсоне и Харькове. И украинское наступление длилось целое лето. Не было ли у вас мандража в связи с этим, когда вы уже находились в Мелитополе?- Знаете, Александр, если честно, вообще об этом не думал по той простой причине, что на момент, когда я сюда приехал - 6 июня 2023 года - одновременно уволились три профильных проректора, главный юрист, главный бухгалтер, главный финансист, главный экономист, начальник учебной части и секретарь приемной комиссии. Это были украинские граждане… хотя нет, это были уже российские граждане. Они были местными, говорили по-русски.Я первые два-три месяца занимался только одним: удерживал на плаву университет, мне надо было разобраться с бюджетом, набрать людей на работу, организовать выплаты. Поэтому я, честно говоря, даже не думал о том, что там на линии соприкосновения происходит. Решал свою задачу и считал, что это мой фронт.- Вы, наверное, разговаривали с уволившимися. Как они объясняли свое увольнение - страхом? Мол, возвратится украинская власть со всеми вытекающими отсюда репрессивными последствиями?- Да нет. Идет смена власти: предыдущий ректор ушел с занимаемой должности, а с ним ушла и его команда. Те люди, видимо, считали, что это их долг. Не знаю, так это было, или они чего-то боялись. Я, честно говоря, особо в их мотивации не разбирался, потому что решал главную задачу. Мне надо было организовать учебный процесс. Тем более, что это был июнь месяц, а в сентябре мы должны были уже начать новый семестр.- Я спросил у вас о зарплатах преподавателей вашего университета. А есть ли стипендия у студентов, и какой у нее размер? Ваши студенты где-то еще работают?- Запорожская область является субъектом Российской Федерации. Поэтому все нормативные акты и возможности распространяются, в том числе и на наших студентов. Они получают стипендию, но, увы, очень маленькую – 3,5 тысячи рублей. Есть, конечно, социальная стипендия, несколько повыше.Буквально на выходных смотрел передачу, где наш президент Владимир Владимирович Путин говорил о повышенной стипендии, которую он получал – 40 рублей в месяц. Я где-то через лет 8 после него учился в Ленинградском госуниверситете имени Жданова, но на физическом факультете. У меня повышенная стипендия была 75 рублей.Конечно, таких денег сейчас ребята не получают. И это одна из наших больших проблем. С другой стороны, мы в силу того, что есть катастрофическая нехватка рабочей силы на рынке труда, ребятам разрешаем уже после второго курса переходить на индивидуальную образовательную траекторию и одновременно работать, зарабатывая себе. на хлеб. Естественно, чаще всего они работают по профилю своей учебы.- Какие сейчас настроения среди ваших студентов? Стали ли они патриотами России, или у них есть какие-то проукраинские настроения?- Мелитополь — это все-таки русский город. Большинство ребят, которые здесь обучались и обучаются, конечно, настроены изначально пророссийски. Они патриоты России. Плюс к этому - благодаря в том числе и программам Росмолодежи, и национальных проектов "Молодежь и дети" у наших ребят сейчас появились большие возможности по участию в различного рода стажировкам, в конкурсах, в другой самореализации. Хочешь в искусстве, хочешь в физике, математике и так далее. Поэтому ребята в целом, конечно, очень довольны.Не буду скрывать, мы проводили определенные опросы. В итоге получали, что проукраински настроенных студентов у нас меньше процента. Понятно, что кто-то может что-то скрывать и писать не то, как думает. Но мы принимали на учебу ребят, которые заканчивали украинские школы, в том числе в дистанционном формате. А, с другой стороны, просто повторю установку нашего президента: наша задача этих ребят не отторгать, а как раз наоборот - переводить в Русский мир.- Ваши студенты в основном местные, из Запорожской области? А из континентальной России есть?- В этом году из 7 тысяч поступивших у нас только 5,5 тыс. из Запорожской области. Остальные: довольно большая группа ребят из Херсонской области, достаточно большая группа ребят из Донецка. А дальше - 78 субъектов Российской Федерации, включая Сахалин.- Сахалин? А сахалинцы что здесь изучают?- Мы же ведем очень активную, агрессивную политику, особенно в интернете, рассказываем про себя. Мы показываем, какие есть преимущества у Запорожской области, это не только уровень образования, но и то, что здесь море и солнце, фрукты и овощи. Поэтому ребята, которые живут в разных частях России, приезжают сюда, потому что испытывают интерес к тому, чтобы пожить в другом месте и получить образование, может быть, попытаться найти себя.Кто-то приезжает сюда из патриотических соображений, считая, что это его долг, а дальше они хотят участвовать в восстановлении социального сектора. Кстати, могу сказать, что более 50 студентов приехали к нам из Москвы и Московской области. Есть и из Петербурга. Давайте будем откровенно говорить: одна из причин того, почему они сюда едут: это то, что в соответствии с федеральным законом мы принимаем ребят не только по ЕГЭ, но и на основании сдачи ими экзаменов.Сейчас реально катастрофически не хватает высококвалифицированных кадров. Поэтому университет является, по сути дела, таким областьобразующим предприятием, самым крупным. и привлекающим кадры сюда, на территорию Запорожской области.- За время вашего ректорства поступали ли вам угрозы, были ли покушения на вашу жизнь? Чувствуете ли вы себя здесь в безопасности? Может быть, у вас есть охрана?- Первый год у меня была охрана. Два бронежилета висят у меня в шкафу. Слава Богу, в меня никто не стрелял и взрывчатку мне не подкладывали, но мне рассказывали наши курирующие спецслужбы о том, что были знаки, указывающие на то, что были, скажем так, явные или неявные прецеденты.- Страшно было?- Нет. Если честно, я в этом плане фаталист. Как говорят, кому суждено утонуть, того не пристрелят. Считаю, что мы делаем богоугодное дело. Поэтому Бог нас бережет.

мелитополь

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, дмитрий рогозин