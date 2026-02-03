"Деньги в бездну": Юрий Станкевич объяснил отказ Европы помогать энергетике Украины - 03.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260203/dengi-v-bezdnu-yuriy-stankevich-obyasnil-otkaz-evropy-pomogat-energetike-ukrainy-1075116829.html
"Деньги в бездну": Юрий Станкевич объяснил отказ Европы помогать энергетике Украины
"Деньги в бездну": Юрий Станкевич объяснил отказ Европы помогать энергетике Украины
"Деньги в бездну": Юрий Станкевич объяснил отказ Европы помогать энергетике Украины
Киев вынужден заниматься пропагандой, преуменьшая масштабы энергокризиса внутри страны, но не может получить реальной помощи от Европы. Еврочиновники не понимают будущего Украины и не хотят тратить деньги впустую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
2026-02-03T04:50
2026-02-03T04:50
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему европейские страны отказались помогать Украине восстанавливать энергетику, парламентарий дал оценку мотивам всех сторон.Объясняя нежелание Европы помогать Киеву, он указал на неопределенную позицию еврочиновников. "Что касается отсутствия каких-то осязаемых решений со стороны Европы — думаю, метания еврочиновников, их попытки заигрывать с США, внезапные дискуссии о необходимости восстановления отношений с Россией говорят о том, что они не понимают, каким будет будущее Украины", — подчеркнул депутат.По его словам, указанные обстоятельства сдерживают Европу от дальнейшего вливания финансовых средств и оказания дополнительной поддержки Украине. "Зачем просто так тратить деньги, направляя их в бездну, а потом отвечать за это перед своими налогоплательщиками?" — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.
европа
украина
россия
Украина.ру
"Деньги в бездну": Юрий Станкевич объяснил отказ Европы помогать энергетике Украины

04:50 03.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Киев вынужден заниматься пропагандой, преуменьшая масштабы энергокризиса внутри страны, но не может получить реальной помощи от Европы. Еврочиновники не понимают будущего Украины и не хотят тратить деньги впустую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему европейские страны отказались помогать Украине восстанавливать энергетику, парламентарий дал оценку мотивам всех сторон.
"Ключевое слово в вашем вопросе, на мой взгляд, "пропаганда". Сложившаяся в энергетике ситуация подводит нынешний украинский режим к необходимости делать хорошую мину при плохой игре", — заявил Станкевич.
Объясняя нежелание Европы помогать Киеву, он указал на неопределенную позицию еврочиновников. "Что касается отсутствия каких-то осязаемых решений со стороны Европы — думаю, метания еврочиновников, их попытки заигрывать с США, внезапные дискуссии о необходимости восстановления отношений с Россией говорят о том, что они не понимают, каким будет будущее Украины", — подчеркнул депутат.
По его словам, указанные обстоятельства сдерживают Европу от дальнейшего вливания финансовых средств и оказания дополнительной поддержки Украине. "Зачем просто так тратить деньги, направляя их в бездну, а потом отвечать за это перед своими налогоплательщиками?" — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Больше на эту тему в материале Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.
