https://ukraina.ru/20260202/ukrainskogo-voenkoma-obvinili-v-nezakonnom-izyatii-transporta-u-predprinimateley-1075090218.html
Украинского военкома обвинили в незаконном изъятии транспорта у предпринимателей
Украинского военкома обвинили в незаконном изъятии транспорта у предпринимателей - 02.02.2026 Украина.ру
Украинского военкома обвинили в незаконном изъятии транспорта у предпринимателей
Бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (переименованного военкомата) Киевской области подозревают в незаконном изъятии транспортных средств у предпринимателей. Об этом 2 февраля сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-02-02T13:48
2026-02-02T13:48
2026-02-02T15:30
новости
киевская область
вооруженные силы украины
украина
гбр
ситуация на украине
мобилизация на украине
сво
новости сво сейчас
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067656076_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_e44ce42e2b1a77a683a80e75da9e37bf.jpg
"Следствие установило, что должностное лицо без законных оснований изъяло 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками", - сказано в официальном сообщении.Транспорт военком забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями ВСУ."Впоследствии по его указанию составили акты приемки-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал. - констатировали в ГБР. - В результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен (около $93 тыс)".ГБР не уточняет местонахождение изъятого у предпринимателей автотранспорта, не уточняет военкомат (ТЦК и СП) и круг пострадавших предпринимателей. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что ждет Украину, и чем занят Трамп в свободное от переговоров время. Хроника событий на 13:00 2 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киевская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067656076_105:0:590:364_1920x0_80_0_0_156c97918014e09c04a1cabef9b4d9a7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киевская область, вооруженные силы украины, украина, гбр, ситуация на украине, мобилизация на украине, сво, новости сво сейчас, новости сво, криминал, тцк, всу
Новости, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина, ГБР, ситуация на Украине, мобилизация на Украине, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, криминал, ТЦК, ВСУ
Украинского военкома обвинили в незаконном изъятии транспорта у предпринимателей
13:48 02.02.2026 (обновлено: 15:30 02.02.2026)
Бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (переименованного военкомата) Киевской области подозревают в незаконном изъятии транспортных средств у предпринимателей. Об этом 2 февраля сообщает Государственное бюро расследований Украины
"Следствие установило, что должностное лицо без законных оснований изъяло 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками", - сказано в официальном сообщении.
Транспорт военком забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями ВСУ.
"Впоследствии по его указанию составили акты приемки-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал. - констатировали в ГБР. - В результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен (около $93 тыс)".
ГБР не уточняет местонахождение изъятого у предпринимателей автотранспорта, не уточняет военкомат (ТЦК и СП) и круг пострадавших предпринимателей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.