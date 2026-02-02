https://ukraina.ru/20260202/ukrainskogo-voenkoma-obvinili-v-nezakonnom-izyatii-transporta-u-predprinimateley-1075090218.html

Украинского военкома обвинили в незаконном изъятии транспорта у предпринимателей

Украинского военкома обвинили в незаконном изъятии транспорта у предпринимателей

Бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (переименованного военкомата) Киевской области подозревают в незаконном изъятии транспортных средств у предпринимателей. Об этом 2 февраля сообщает Государственное бюро расследований Украины

"Следствие установило, что должностное лицо без законных оснований изъяло 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками", - сказано в официальном сообщении.Транспорт военком забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями ВСУ."Впоследствии по его указанию составили акты приемки-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал. - констатировали в ГБР. - В результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен (около $93 тыс)".ГБР не уточняет местонахождение изъятого у предпринимателей автотранспорта, не уточняет военкомат (ТЦК и СП) и круг пострадавших предпринимателей. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что ждет Украину, и чем занят Трамп в свободное от переговоров время. Хроника событий на 13:00 2 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

