Снял броню, но не бросил кота: "Черноус" о войне и человечности
Снял броню, но не бросил кота: "Черноус" о войне и человечности - 02.02.2026 Украина.ру
Снял броню, но не бросил кота: "Черноус" о войне и человечности
Боец первого добровольческого корпуса, группы технической разведки подразделения "Архангел", экс-боец ЧВК "Вагнер" с позывным "Черноус" рассказал историю,... Украина.ру, 02.02.2026
Боец первого добровольческого корпуса, группы технической разведки подразделения "Архангел", экс-боец ЧВК "Вагнер" с позывным "Черноус" рассказал историю, которая произошла прямо во время выхода из боя."Черноус" также рассказал о тихой, но важной стороне боевых действий, где есть место настоящей человеческой доброте.
