https://ukraina.ru/20260202/snyal-bronyu-no-ne-brosil-kota-chernous-o-voyne-i-chelovechnosti-1075092075.html

Снял броню, но не бросил кота: "Черноус" о войне и человечности

Снял броню, но не бросил кота: "Черноус" о войне и человечности - 02.02.2026 Украина.ру

Снял броню, но не бросил кота: "Черноус" о войне и человечности

Боец первого добровольческого корпуса, группы технической разведки подразделения "Архангел", экс-боец ЧВК "Вагнер" с позывным "Черноус" рассказал историю,... Украина.ру, 02.02.2026

2026-02-02T14:14

2026-02-02T14:14

2026-02-02T14:13

видео

чвк "вагнер"

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

боец

вс рф

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075091932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70ff6a7addb1c8e190efd8778c817de5.png

Боец первого добровольческого корпуса, группы технической разведки подразделения "Архангел", экс-боец ЧВК "Вагнер" с позывным "Черноус" рассказал историю, которая произошла прямо во время выхода из боя."Черноус" также рассказал о тихой, но важной стороне боевых действий, где есть место настоящей человеческой доброте.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, чвк "вагнер", сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, боец, вс рф, разведка, видео