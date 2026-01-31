https://ukraina.ru/20260131/chto-ssha-na-samom-dele-khotyat-ot-grenlandii-i-kak-otvetit-evropa--mnenie-fedora-lukyanova-1074878842.html

Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова

Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова - 31.01.2026 Украина.ру

Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова

Цель США в Гренландии — не покупка, а создание военных баз. Угрозы вывести американские войска беспочвенны, так как ЕС больше боится ухода США, чем их давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-01-31T04:00

2026-01-31T04:00

2026-01-31T04:00

новости

сша

европа

россия

дональд трамп

гренландия

дания

базы

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074605832_0:89:746:509_1920x0_80_0_0_137edde5c0affdf63f8fd61a670e4da5.jpg

В настоящее время некоторые эксперты полагают, что страны Европы в ответ на попытку США захватить Гренландию могут поставить вопрос об уходе американских военных баз из стран Европы.Обсуждая возможный сценарий развития ситуации с Гренландией, Лукьянов пояснил подход администрации Трампа. "Когда я писал про полюбовный сценарий, я имел в виду, что будет некая демонстрация того, что стороны договорились. Никто ни у кого ничего не забирает. Мы отдаем это, а получаем вот то", — сказал эксперт.На вопрос о возможном ответе Европы в виде угрозы вывести американские базы политолог ответил категорично. "Не думаю, что это реально... Европа может грозить чем угодно, но их главный страх не в том, что США будут злоупотреблять силой на континенте, а в том, что они уйдут", — заявил он."Поэтому высказывания европейцев [об американских базах] — пока "понты"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.

сша

европа

россия

дания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, россия, дональд трамп, гренландия, дания, базы, главные новости, главное, эксперты, аналитики, аналитика, евросоюз