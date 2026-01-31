https://ukraina.ru/20260131/chto-ssha-na-samom-dele-khotyat-ot-grenlandii-i-kak-otvetit-evropa--mnenie-fedora-lukyanova-1074878842.html
Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова
Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова - 31.01.2026 Украина.ру
Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова
Цель США в Гренландии — не покупка, а создание военных баз. Угрозы вывести американские войска беспочвенны, так как ЕС больше боится ухода США, чем их давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-01-31T04:00
2026-01-31T04:00
2026-01-31T04:00
новости
сша
европа
россия
дональд трамп
гренландия
дания
базы
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074605832_0:89:746:509_1920x0_80_0_0_137edde5c0affdf63f8fd61a670e4da5.jpg
В настоящее время некоторые эксперты полагают, что страны Европы в ответ на попытку США захватить Гренландию могут поставить вопрос об уходе американских военных баз из стран Европы.Обсуждая возможный сценарий развития ситуации с Гренландией, Лукьянов пояснил подход администрации Трампа. "Когда я писал про полюбовный сценарий, я имел в виду, что будет некая демонстрация того, что стороны договорились. Никто ни у кого ничего не забирает. Мы отдаем это, а получаем вот то", — сказал эксперт.На вопрос о возможном ответе Европы в виде угрозы вывести американские базы политолог ответил категорично. "Не думаю, что это реально... Европа может грозить чем угодно, но их главный страх не в том, что США будут злоупотреблять силой на континенте, а в том, что они уйдут", — заявил он."Поэтому высказывания европейцев [об американских базах] — пока "понты"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
сша
европа
россия
дания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074605832_0:0:746:559_1920x0_80_0_0_c8c02ae00c4ef4c9bd2f7ecb928d21a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, россия, дональд трамп, гренландия, дания, базы, главные новости, главное, эксперты, аналитики, аналитика, евросоюз
Новости, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Гренландия, Дания, базы, Главные новости, главное, эксперты, аналитики, Аналитика, Евросоюз
Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова
Цель США в Гренландии — не покупка, а создание военных баз. Угрозы вывести американские войска беспочвенны, так как ЕС больше боится ухода США, чем их давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
В настоящее время некоторые эксперты полагают, что страны Европы в ответ на попытку США захватить Гренландию могут поставить вопрос об уходе американских военных баз из стран Европы.
Обсуждая возможный сценарий развития ситуации с Гренландией, Лукьянов пояснил подход администрации Трампа. "Когда я писал про полюбовный сценарий, я имел в виду, что будет некая демонстрация того, что стороны договорились. Никто ни у кого ничего не забирает. Мы отдаем это, а получаем вот то", — сказал эксперт.
На вопрос о возможном ответе Европы в виде угрозы вывести американские базы политолог ответил категорично. "Не думаю, что это реально... Европа может грозить чем угодно, но их главный страх не в том, что США будут злоупотреблять силой на континенте, а в том, что они уйдут", — заявил он.
"Поэтому высказывания европейцев [об американских базах] — пока "понты"", — резюмировал собеседник издания.