Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова - 31.01.2026
https://ukraina.ru/20260131/chto-ssha-na-samom-dele-khotyat-ot-grenlandii-i-kak-otvetit-evropa--mnenie-fedora-lukyanova-1074878842.html
Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова
Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова - 31.01.2026 Украина.ру
Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова
Цель США в Гренландии — не покупка, а создание военных баз. Угрозы вывести американские войска беспочвенны, так как ЕС больше боится ухода США, чем их давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-01-31T04:00
2026-01-31T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074605832_0:89:746:509_1920x0_80_0_0_137edde5c0affdf63f8fd61a670e4da5.jpg
В настоящее время некоторые эксперты полагают, что страны Европы в ответ на попытку США захватить Гренландию могут поставить вопрос об уходе американских военных баз из стран Европы.Обсуждая возможный сценарий развития ситуации с Гренландией, Лукьянов пояснил подход администрации Трампа. "Когда я писал про полюбовный сценарий, я имел в виду, что будет некая демонстрация того, что стороны договорились. Никто ни у кого ничего не забирает. Мы отдаем это, а получаем вот то", — сказал эксперт.На вопрос о возможном ответе Европы в виде угрозы вывести американские базы политолог ответил категорично. "Не думаю, что это реально... Европа может грозить чем угодно, но их главный страх не в том, что США будут злоупотреблять силой на континенте, а в том, что они уйдут", — заявил он."Поэтому высказывания европейцев [об американских базах] — пока "понты"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова

04:00 31.01.2026
 
Цель США в Гренландии — не покупка, а создание военных баз. Угрозы вывести американские войска беспочвенны, так как ЕС больше боится ухода США, чем их давления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
В настоящее время некоторые эксперты полагают, что страны Европы в ответ на попытку США захватить Гренландию могут поставить вопрос об уходе американских военных баз из стран Европы.
Обсуждая возможный сценарий развития ситуации с Гренландией, Лукьянов пояснил подход администрации Трампа. "Когда я писал про полюбовный сценарий, я имел в виду, что будет некая демонстрация того, что стороны договорились. Никто ни у кого ничего не забирает. Мы отдаем это, а получаем вот то", — сказал эксперт.
На вопрос о возможном ответе Европы в виде угрозы вывести американские базы политолог ответил категорично. "Не думаю, что это реально... Европа может грозить чем угодно, но их главный страх не в том, что США будут злоупотреблять силой на континенте, а в том, что они уйдут", — заявил он.
"Поэтому высказывания европейцев [об американских базах] — пока "понты"", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости США Европа Россия Дональд Трамп Гренландия Дания базы Главные новости главное эксперты аналитики Аналитика Евросоюз
 
