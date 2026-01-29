https://ukraina.ru/20260129/tupik-v-oae-yamy-v-kieve-i-novaya-tsel-ssha-chto-proiskhodit-v-mire-1074983374.html

Тупик в ОАЭ, ямы в Киеве и новая цель США: что происходит в мире?

Тупик в ОАЭ, ямы в Киеве и новая цель США: что происходит в мире?

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074983239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2159f83d3f98dbe2557ba66524682b8f.jpg

Смотрите в итогах дня: переговоры по Украине после встречи в ОАЭ фактически зашли в тупик. А в Москве заявляют о готовности принять Владимира Зеленского для прямых переговоров — насколько реалистична такая встреча, объясняет заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич.Параллельно в Киеве коммунальный кризис выходит на новый уровень: жителям предлагают привыкать к жизни без канализации и постоянным блэкаутам. Тем временем США усиливают давление в Латинской Америке — что ждёт Кубу и станет ли регион новой точкой давления Вашингтона, рассказал директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

