Тупик в ОАЭ, ямы в Киеве и новая цель США: что происходит в мире?
Тупик в ОАЭ, ямы в Киеве и новая цель США: что происходит в мире? - 29.01.2026
Тупик в ОАЭ, ямы в Киеве и новая цель США: что происходит в мире?
Смотрите в итогах дня: переговоры по Украине после встречи в ОАЭ фактически зашли в тупик. А в Москве заявляют о готовности принять Владимира Зеленского для... Украина.ру, 29.01.2026
Смотрите в итогах дня: переговоры по Украине после встречи в ОАЭ фактически зашли в тупик. А в Москве заявляют о готовности принять Владимира Зеленского для прямых переговоров — насколько реалистична такая встреча, объясняет заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич.Параллельно в Киеве коммунальный кризис выходит на новый уровень: жителям предлагают привыкать к жизни без канализации и постоянным блэкаутам. Тем временем США усиливают давление в Латинской Америке — что ждёт Кубу и станет ли регион новой точкой давления Вашингтона, рассказал директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
