https://ukraina.ru/20260123/yuriy-daniltsev-vo-vremya-oborony-luganska-byl-ranen-chetyre-oskolka-v-spinu-i-tri---v-nogu-1074681201.html

Юрий Данильцев: Во время обороны Луганска был ранен: четыре осколка в спину и три - в ногу

Юрий Данильцев: Во время обороны Луганска был ранен: четыре осколка в спину и три - в ногу - 23.01.2026 Украина.ру

Юрий Данильцев: Во время обороны Луганска был ранен: четыре осколка в спину и три - в ногу

Заместитель председателя КГБ ЛНР в 2014 году Юрий Данильцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как для него начиналась Русская весна, как был начальником охраны Олега Царева, и как он был тяжело ранен во время обороны Луганска

2026-01-23T07:01

2026-01-23T07:01

2026-01-23T07:01

интервью

русская весна

лнр

луганск

олег царев

игорь плотницкий

валерий болотов

александр кофман

алексей мозговой

александр чаленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074680501_125:25:786:397_1920x0_80_0_0_b71a12b680c61cc29f42dd6234ac54b6.jpg

- Как для вас началась Русская весна в Донецке?- Когда начались все эти события, я в это время работал в Ясиноватском райотделе милиции. Начал дежурить сутки через трое на Ясиноватском гаишном блокпосту. Там уже были построившие свой блокпост все наши протестанты, которых активно поддерживало местное население: привозили еду, помогали всем, чем могли – классно было.В один прекрасный день ко мне подошел товарищ. Говорит: поехали, я тебя познакомлю с хорошим человеком. Мне же интересно. Я сутки отработал, а трое свободен. Ну поехали знакомиться. Чего же не познакомиться с хорошим человеком. Приезжаем на дачу на окраине Макеевки, знакомимся с хозяином, садимся за стол, пьем чай. Хозяином оказался Александр Кофман.Нас четыре человека. Саша Кофман говорит: поехали посмотрим, что происходит в Донецке. Едем. Надеваю на себя балаклаву, чтоб в доблестном революционере не узнали сотрудника украинской милиции. Гражданское протестное движение было сильным. Я тогда понял, что и куда движется, понял, что тут началась война между Россией и Западом, и я должен сделать свой выбор. Я – русский, поэтому выбор для меня был самоочевиден. Я встал на сторону России.Это был март месяц. Точно конец марта, потому что, по-моему, 4 апреля я стал начальником службы безопасности Олега Царева. Так вот, Кофман говорит нам: надо ехать в Луганск, там уже пацаны, Валера Болотов взяли местное СБУ – у них уже есть оружие. Мы должны попросить оружие для Донецка. Садимся на его старенький Jeep Cherokee. (смеется) Люто вооружаемся: у меня - травматический пистолет, у Саши - охотничье помповое ружье, и мчимся в Луганск. По дороге туда, в городе Перевальске, встречаемся с еще одним очень интересным участником Русской весны и одним из ее идейных вдохновителей Олегом Анатольевичем Царевым. Познакомились, пообщались и продолжили поездку.Приехали в Луганск, а там перед ОГА огромные баррикады, крестные хода, огромное количество людей. Мы говорим охране в захваченном здании СБУ: ребята, мы из Донецка, мы к вам. Они: проходите. Заходим в актовый зал, а там сидят отцы-основатели ЛНР Валерий Боротов, Геннадий Цыпкалов, Алексей Карякин. Еще какие-то ребята, не помню кто.- Будущий глава ЛНР Игорь Плотницкий был?- Нет. Я не знаю, где Плотницкий был. Он появился гораздо позже, когда ему было поручено создавать подразделение "Заря". Я не видел его тогда в качестве участника событий.Начался разговор: ребята, так и так, мы из Донецка, давайте вместе. Они: конечно, пацаны, давайте вместе. Мы: поделитесь ли оружием? В ответ слышим, как в старом добром фильме "Белое солнце пустыни": вы хорошие парни, но пулемет я вам не дам. Что ж не прокатило, едем обратно в Донецк.- А оружия у луганчан было много?- В оружейке СБУ, которую они взяли, его было не так уж и много, а склады они никакие не взяли. Я был у Мозгового, который тогда стоял на Свердловке в ЛНР, так у него на 150 человек было 45 автоматов и по два рожка.- А сам Мозговой в момент вашего приезда в Луганск был в СБУ?- Нет. Он был где-то в Луганске, но там его не было. В команде Валеры Болотова он не был. Место базирования у него было сначала в Свердловке на территории пионерского лагеря и базы отдыха, а потом он переместился в Алчевск и стал разрастаться.- А какое тогда на тебя произвел впечатление Болотов?-Валера, Царство ему небесное, это был действительно идейный патриот своей Родины, действительно очень любил Россию, был искренним русским человеком. Он, кстати, был вдвшником. Да, у него были свои негативные привычки, но тем не менее…- Ты имеешь в виду его слабость к алкоголю, да?- Она у него была, все об этом знают. В принципе, это ни для кого не было секретом. Но так и у каждого из нас, извините, есть свои грешки.- Каждый день пил?- Это вранье. Не пил Валера каждый день. Да, бывало, мог и напиться. Но так, чтобы каждый день с начала и до конца Русской весны, такого не было.- Когда я с ним общался, то он произвел на меня впечатление человека, с трудом и плохо выражающего свои мысли. Он как-то не очень хорошо говорил.- Поймите одно, в революции было мало людей с двумя-тремя высшими образованиями. Нравится или не нравится, но на тот момент в Новороссии это была революция, когда народ не смог больше терпеть этого хамства, выражавшегося в топтании на нашей истории, на памяти предков, на нашей религии, на нашем языке. И народ поднялся на революцию.- Итак вы, несолоно хлебавши, возвратились в Донецк. Что было дальше?- Буквально через несколько дней мы встретились в Донецке. Олег Царев собирал свою команду. Мне в ней было предложено место начальника службы безопасности, на что я согласился, возглавив ее.- А почему он тебе доверился? Что входило в твои обязанности?- Не знаю. Тут, скорее всего, сыграли роль рекомендации Саши Кофмана. У нас было три кольца безопасности лички. Первая десятка, вторая, третья. Там довольно большой штат был. Мы занимались изучением маршрутов, их проверкой на безопасность, переходом границы, сопровождением. Я контролировал все действия лички.- А как вы переходили границу, когда она еще охранялась украинскими пограничниками?- Напомню, Царев был депутатом Верховной Рады. Он спокойно ездил довольно длительное время через границу. Стояли украинские пограничники. Были опасения, что могут его принять, но тем не менее этого не произошло.- А вы?- А мы проходили по своим паспортам. Но в мае, когда в Донецке штурмовали аэропорт, все закончилось.-А были попытки покушения на Царева или, например, пытались его арестовать?- Нам очень повезло с ребятами из первой десятки, в том числе и с Димой Бармалеем. Они все были любителями оружия. И хотя оружие было охотничье, но выглядело оно как военное. И одевались они в "тактику", то есть по тогдашней тактической моде. На тот момент для Украины это было еще невиданно. Ходили слухи, что Царева охраняет то ли ФСБ или ГРУ, то ли какой-то супер-пупер спецназ. Поэтому никто, видимо, и не пытался его даже арестовать. Покушений тоже не было. Считаю, что это была моя заслуга, потому что мы старались действовать на опережение, пресечь возможные провокации.- Ты говоришь, что у вас было охотничье оружие. А что, калашей у вас вообще не было, что ли?- С какого-то времени у нас появились автоматы и пистолеты.- Из России?- (смеется) Из России? Ты что? Как можно? Россия была нейтральной страной. Она же с сепаратистами не работала. Нет, конечно, исключительно все появилось вот так (щелкает пальцами). Если бы я мог тебе рассказать, откуда взялось оружие… Это отдельная история. Да, оно появилось. Просто появилось…- А как ты оказался в итоге заместителем председателя Комитета государственной безопасности ЛНР?- Я очень хорошо коммуницировал со всеми. Поэтому, работая с Олегом Анатольевичем, мы общались со всеми полевыми командирами ДНР и ЛНР. В конце июня или в начале июля мне предложили зайти в правительство Луганской Народной республики. Я не отказался. Олег Анатольевич как раз на тот момент заморозил проект парламента Новороссии и выехал в Россию, где решал вопросы гуманитарных миссий, а я остался работать в Луганске.На тот момент МГБ еще не было, а мы начали формировать КГБ при правительстве Валерия Болотова. Принимал в этом активное участие, приводил людей.Мы были только на стадии формирования: получили базу, место дислокации. Это было здание городской прокуратуры. У нас не было отдела кадров, который бы дал объявление: кто хочет – приходите. Тогда люди бежали из Луганска, город стоял полупустой. Не забывайте, это лето 14-го, постоянные обстрелы. Я забрал 50 человек у атамана Петрова из Красного Луча. Частично ребята были из Днепропетровска, частично из других мест. Это было силовое крыло. На тот момент не до оперативников было. Надо было насытить чем-то наш Комитет, стать какой-то действенной силой, чтобы тебя уважали.В те времена, в отсутствие правовой базы, если у тебя не было сотни кунаков с автоматами, тебе тяжело было о чем-то говорить с оппонентами. Поэтому сначала очень активно создавалось военное крыло, а параллельно начинала формироваться и оперативная работа.- А кто был председателем Комитета госбезопасности?- Звали его Иван Иванович. - А кто он?- Просто Иван Иванович. Публичного лица вообще не было. Из нас никто не давал интервью. Была куча работы. Вы не забывайте, что на тот момент, во-первых, шла атака на Донецк и на Луганск со всех сторон. Во-вторых, граница потихоньку перерезалась.-Знаю, что ты был сильно ранен во время обороны Луганска. Ты ж боец невидимого фронта – должен бить врага в тылу. А как ты в таком случае оказался на передовой?-В августе месяце правительство ЛНР на выходные выезжало в Краснодон. Там было потише. В один из дней мне надо было приехать в Краснодон. Еду на микроавтобусе, проезжаю Хрящеватое, подъезжаю к следующему поселку Новосветловка. И, прежде чем спуститься - там дорога идет с холма, а внизу Новосветловка и храм - навстречу нам шестерка фарами мигает. Я водителю говорю: Сереж, подожди, что-то не то. Как почувствовал. И тут блокпост подразделения Бэтмена стоял. Говорю: давай подъедем. Мы разворачиваемся, подъезжаем к блокпосту. Пацаны нас спрашивают: куда вы собрались? Отвечаем: нам в Краснодон надо. Они: какой Краснодон! В Новосветловке на храме уже украинские танки стоят!Ну, тогда, говорим, нам туда не надо. Нас тогда просто пронесло. Мы быстро разворачиваемся. Естественно, едем уже в Луганск. По дороге заезжаем в батальон "Заря". Встречаемся с Плотницким. А тогда на Луганск шло украинское наступление со всех сторон. Обычно в "Заре" людей было немерено, то есть шла движуха, новых бойцов принимают, а в этот день все пусто, как в фильме: в сельсовете слышно как мухи жужжат. Все ушли на фронт.В штабе у Плотницкого спрашиваю: у нас там все хорошо? Он: а что такое? Я: а ничего, что в Новосветловке уже украинские танки стоят? Он: так там же у нас мины. Я: бинго! Наверное, у нас их там уже нет. Он: у тебя есть кто-то? Я: конечно, у меня кто-то есть - сотня бойцов, два БТРа и шесть УАЗов с "Утесами". Плотницкий: подтягивайся тогда.Что делать? Подтягиваюсь. Приезжаю в свое подразделение. Общее построение. Говорю: ребята, так и так, нужны добровольцы под задачу, которую надо выполнять только добровольцам. Естественно, все шаг вперед. Говорю: не-не-не, так не пойдет. Женщины назад, дети назад. Надо понимать, что ко мне в подразделение прибился парнишка 14 лет. Позывной "Пух". Он все рвался в бой, но я его на кухне держал. Он без меня, правда, успел несколько раз на передке побывать. Мы его потом в школу устроили, затем в военный колледж, стал профессиональным военным в армии ЛНР, женился. Он был вроде сиротой, из проблемной семьи.Я собираю людей, формирую колонну, мы подтягиваемся к "Заре", нас усиливают двумя танками и двумя БМП. Появляется Андрей Иванович, это куратор всей этой военной части. Благодаря этому человеку, которому нижайший поклон… в общем, он отвечал за оборону Луганска.-А Андрей Иванович был российским военным, правильно я понимаю?-(смеется) Россия не присылала военных.-Местный доброволец?-Доброволец. Нет, не местный, он был из России, но доброволец. Он как раз и обустраивал все. Низкий поклон ему за все это дело. Мы закрываем вход в столицу ЛНР, потому что это трасса из Краснодона в Луганск. Если бы укропы зацепились на крайних окраинах города, выбить бы, естественно, уже никто не смог - у нас сил таких не было на тот момент. Луганск бы пал и в принципе вопрос гибели Луганской Народной республики был бы укропами решен. Тем не менее, мы закрыли этот вход, мы вышли, стали на входе, никто в Луганск не зашел, не закрепился.Я был назначен старшим сводного отряда. Так КГБ, которое должно было заниматься внутренними делами, пришлось взять на себя дело защиты столицы ЛНР.На следующий день утром разведывательная группа батальона "Заря" должна была зайти в поселок Хрящеватое провести разведку и по ее результатам дать либо красную либо зеленую ракету. Если враг есть в поселке - красная ракету. Если его нет – зеленую. Если врага нет, то мы должны были выдвинуться колонной на зачистку Новосветовки. Кто же мог знать, что разведка "Зари" "героически" зашла в первый дом на околице, постучалась, спросила: есть укропы? Им отвечают: нет их у нас. Ну, тогда все хорошо. И пустила зеленую ракету. А надо было просто провести разведку.Естественно, наша колонна тронулась, мы выдвинулись, пролетели так называемую бабочку-развязку, зашли, проехали Хрящеватую, выходим за Хрящеватую, и слева на поле, добрый вечер, стоят в развернутом состоянии укропы. Ну начали нас активно встречать. Один наш танк отошел подбитый, другой остался там прикрывать всех. Нас начинают сверху обстреливать минами с зарядами, которые взрываются в воздухе. Мы начинаем попадать в ловушку.Конечно, все не обстреляны. Естественно, потихонечку мы оттягиваемся, быстро отходим назад. И геройски там стоим дальше. Опять закрываем дырку на входе в Луганск. Понятно, что прорваться в Новосветловку мы не можем, мы пока не в состоянии. Раненых забрали и отошли. И все. Ну, по крайней мере, и не дали зайти сюда, с этой стороны.В какой-то момент прилетают две градины. Меня ранит осколками: четыре в спину и три в ногу. Слава богу, позвоночник не пострадал. Только мышцы порубило.-Сознание терял?-Терял. Очнулся. Быстро подскочил мой водитель Сергей Одесса, меня в машину и в медсанчасть. Я тогда даже не почувствовал, что у меня спина ранена. Думал, что только нога, которая была в крови. Оперировали меня в Луганске. Приезжаю туда, говорю: ранен в ногу. Они мне: какая нога, снимай футболку.Я, кстати, сначала шел сам. Кто-то говорит, что это больно. Да не больно, ранение - секундное дело. Ты ничего не понимаешь. Там нет никакой боли. А потом выбрасывается куча адреналина. Это уже потом начинаешь чувствовать боль, когда уходишь после операции.В итоге меня посадили на скорую и доставили в Луганскую областную больницу, где половина окон была выбита из-за обстрелов. Врачи молодцы – не бросили тогда Луганск. Спасибо им! Лежу я под простыней в неглиже. Лето, жара, Через бойца передал своим, что я здесь. Прискакивают мои. Я говорю: забираем меня. Они меня в коляску. Потом в машину и на подразделение. Приказываю: раненых всех вывозим. Раненых у нас было, по-моему, 3-4 человека. Всех аккуратно вывезли в Россию. Оперировал российский врач, зав. отделения Витя Потехин, нижайший тебе поклон. Он из меня доставал оставшиеся осколки, потому что в Луганске рентген не работал, УЗИ не работало, ничего не работало. И что смогли достать, достали по каналам. А у меня еще осталось 3 осколка, которые уже в российском Донецке, вытащили. .Когда я из России из госпиталя вернулся, уже в принципе вопрос обороны Луганска был уже закрыт. Врага отбили.Читайте также интервью Александра Чаленко с одним из командиров в зоне СВО Позывной "Викинг": Моторола в Славянске должен был взять меня к себе, но нас бросили на Семеновку

https://ukraina.ru/20251118/pozyvnoy-viking-motorola-v-slavyanske-dolzhen-byl-vzyat-menya-k-sebe-no-nas-brosili-na-semenovku-1071754619.html

https://ukraina.ru/20251216/pozyvnoy-biryuk-popadal-pod-fpv-khuliganil-s-minami-optovolokno-ostavilo-shram-na-litse-1073130438.html

лнр

луганск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, русская весна, лнр, луганск, олег царев, игорь плотницкий, валерий болотов, александр кофман, алексей мозговой, александр чаленко