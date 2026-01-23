https://ukraina.ru/20260123/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-23-yanvarya-1074715238.html

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 23.01.2026

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.Он отмечает, что продвижению ВС РФ на всех участках фронта способствуют подразделения недавно созданных беспилотных войск.

