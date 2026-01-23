Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 января - 23.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 23.01.2026
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.Он отмечает, что продвижению ВС РФ на всех участках фронта способствуют подразделения недавно созданных беспилотных войск.
Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 января

10:03 23.01.2026
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

Он отмечает, что продвижению ВС РФ на всех участках фронта способствуют подразделения недавно созданных беспилотных войск.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
