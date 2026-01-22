https://ukraina.ru/20260122/novoe-razdelenie-v-evrope-initsiativy-ssha-i-realii-na-ukraine-itogi-22-yanvarya-1074688209.html

В международной повестке дня наблюдаются глубокие изменения: европейское единство подвергается испытаниям, Вашингтон продвигает новые глобальные инициативы, а на Украине усугубляются внутренние проблемы. Ситуация демонстрирует растущие противоречия в международных отношениях и кризисные явления в украинском государстве

Польские фермеры продолжают выражать недовольство экономической политикой. 23 января планируется собрание в районе пункта пропуска "Долгобычув — Угринов", однако, по заявлению генконсула Украины в Люблине, блокада движения не запланирована. Местные власти предупредили, что в случае перекрытия дороги полиция вмешается для прекращения собрания. Протесты вызваны обеспокоенностью фермеров условиями импорта украинской сельхозпродукции и соглашением ЕС со странами Южной Америки. Украинские власти отмечают, что принимают меры, чтобы не допустить срыва поставок помощи, критически важной в условиях энергетического кризиса. Ранее сообщалось о возможной блокировке движения с 11:00 до 15:30, и путешественникам рекомендовалось выбирать альтернативные пункты пропуска.Президент США Дональд Трамп представил на Всемирном экономическом форуме в Давосе "Совет мира" и пригласил лидеров 58 стран войти в его состав. Целью структуры заявлено содействие стабильности и восстановлению в регионах конфликтов, в первую очередь в секторе Газа, однако обсуждается и более широкий мандат. Особенностью является условие взноса в $1 млрд для получения постоянного членства. Президент России Владимир Путин заявил о готовности России направить эту сумму в новый совет, предложив использовать для этого активы России, замороженные в США. Он подчеркнул, что средства должны быть направлены на поддержку палестинского народа и восстановление Газы. При этом в Кремле отмечают, что предложение изучается, и ожидают прояснения деталей от американской стороны. Ряд ключевых стран, включая Францию, Германию и Канаду, от участия отказались, выразив обеспокоенность потенциальным подрывом роли ООН. По данным Bloomberg, европейские лидеры на полях Давоса обсуждают возможность передачи Гренландии США как уступку администрации Трампа. Эта идея, которую Дания категорически отвергает, вызвала глубокий раскол в Европе. В то время как некоторые чиновники рассматривают уступки как способ смягчить требования Вашингтона, другие, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, выступают резко против, называя это умиротворением и признаком слабости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что эпоха атлантизма может подходить к концу, и отметил, что больше не считает США союзником. Министр финансов Швеции охарактеризовала действия Трампа как шантаж. Киев сталкивается с тяжелейшими последствиями системного кризиса. Массовое закрытие ресторанов и кафе стало следствием непрекращающихся веерных отключений электроэнергии. Владелица одного из заведений описывает ситуацию как парализующую: отсутствует электричество, водоснабжение и отопление, персонал заболевает, а клиенты перестали выходить из дома. Бизнес вынужден доставлять воду в канистрах со скважин, чтобы просто продолжить работу. На этом фоне включение Украины в зону роуминга ЕС с 1 января 2026 года выглядит символическим жестом, мало влияющим на жизнь обычных граждан. Текущие события рисуют картину мира на перепутье. Традиционные союзы, такие как трансатлантический, испытывают беспрецедентную нагрузку, о чём красноречиво говорят дебаты вокруг Гренландии и отказы европейских столиц присоединяться к американской инициативе. Россия демонстрирует прагматичный подход, предлагая использовать заблокированные активы для новых форматов взаимодействия. В то же время Украина, несмотря на символические шаги интеграции с ЕС, продолжает погружаться в глубокий внутренний кризис, где энергетический коллапс напрямую ведёт к экономической и социальной деградации. Эти тенденции указывают на продолжающуюся перестройку международного порядка, где старые институты теряют авторитет, а новые ещё только формируются в обстановке жёстких разногласий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

