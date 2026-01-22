Британский военный аналитик удивлён решением Сырского отправить ВСУ в наступление - 22.01.2026 Украина.ру
Британский военный аналитик удивлён решением Сырского отправить ВСУ в наступление
Британский военный аналитик удивлён решением Сырского отправить ВСУ в наступление - 22.01.2026 Украина.ру
Британский военный аналитик удивлён решением Сырского отправить ВСУ в наступление
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке украинской армии к наступлению при том, что ресурсы Киева на исходе и западная помощь иссякла. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис
2026-01-22T10:16
2026-01-22T10:16
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074658825_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_59450799ffeb0e349de3297fc692a957.jpg
Британский военный аналитик эфире своего YouTube-канала рассказал о положении дел в зоне СВО, состоянии армии Украины, а также о геополитическом кризисе с участием США, ЕС, НАТО, Дании и конфликта вокруг Гренландии. Информагентство РИА Новости обратило внимание на мнение Меркуриса о ситуации в зоне проведения российской специальной военной операции. "Украинцы иногда еще пытаются храбриться. Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. &lt;…&gt; Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? &lt;…&gt; Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. &lt;…&gt; Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией", — сказал Меркурис.По мнению аналитика, крах Киева станет наиболее значительным событием, последствия которого скажутся практически на всем мире."Неудивительно, что американцы переключились на другие вопросы — Гренландия, Венесуэла, Иран. Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира", — констатировал британский аналитик.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 января
Украина.ру
Новости
новости, украина, киев, венесуэла, александр сырский, вооруженные силы украины, сша, ес, нато, международные отношения, международная политика, сво, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, эксперты, гренландия, иран
Британский военный аналитик удивлён решением Сырского отправить ВСУ в наступление

10:16 22.01.2026
 
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке украинской армии к наступлению при том, что ресурсы Киева на исходе и западная помощь иссякла. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис
Британский военный аналитик эфире своего YouTube-канала рассказал о положении дел в зоне СВО, состоянии армии Украины, а также о геополитическом кризисе с участием США, ЕС, НАТО, Дании и конфликта вокруг Гренландии. Информагентство РИА Новости обратило внимание на мнение Меркуриса о ситуации в зоне проведения российской специальной военной операции.
"Украинцы иногда еще пытаются храбриться. Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. <…> Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? <…> Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. <…> Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией", — сказал Меркурис.
По мнению аналитика, крах Киева станет наиболее значительным событием, последствия которого скажутся практически на всем мире.
"Неудивительно, что американцы переключились на другие вопросы — Гренландия, Венесуэла, Иран. Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира", — констатировал британский аналитик.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
