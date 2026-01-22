https://ukraina.ru/20260122/britanskiy-voennyy-analitik-udivln-resheniem-syrskogo-otpravit-vsu-v-nastuplenie-1074658642.html

Британский военный аналитик удивлён решением Сырского отправить ВСУ в наступление

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке украинской армии к наступлению при том, что ресурсы Киева на исходе и западная помощь иссякла. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис

Британский военный аналитик эфире своего YouTube-канала рассказал о положении дел в зоне СВО, состоянии армии Украины, а также о геополитическом кризисе с участием США, ЕС, НАТО, Дании и конфликта вокруг Гренландии. Информагентство РИА Новости обратило внимание на мнение Меркуриса о ситуации в зоне проведения российской специальной военной операции. "Украинцы иногда еще пытаются храбриться. Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. <…> Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? <…> Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. <…> Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией", — сказал Меркурис.По мнению аналитика, крах Киева станет наиболее значительным событием, последствия которого скажутся практически на всем мире."Неудивительно, что американцы переключились на другие вопросы — Гренландия, Венесуэла, Иран. Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира", — констатировал британский аналитик.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

