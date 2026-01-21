https://ukraina.ru/20260121/pochemu-popytki-otstoyat-grenlandiyu-ubyut-es-i-chto-budet-s-rynkom-nefti-iz-za-venesuely--mitrakhovich-1074617281.html

Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович

Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович - 21.01.2026 Украина.ру

Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 21.01.2026

2026-01-21T14:39

2026-01-21T14:39

2026-01-21T14:40

видео

венесуэла

европа

россия

станислав митрахович

ес

фонд национальной энергетической безопасности

украина.ру

энергетика

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074616711_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c314f74bcfdec979a6109fe2f934365.png

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал последствия ситуации в Венесуэле для нефтяного рынка, а также рассказал о газовых рисках для Европы, защищающей права Гренландии: 00:18 – Ситуация в Венесуэле для глобальной энергетики; 10:42 – Китай как причина атак США на Венесуэлу; 12:54 – О ставках фрахта танкеров; 16:29 – Газовая ситуация в Европе.

венесуэла

европа

россия

китай

сша

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, венесуэла, европа, россия, станислав митрахович, ес, фонд национальной энергетической безопасности, украина.ру, энергетика, нефть, рынок, китай, атака, сша, латинская америка, танкер, газ, российский газ, гренландия, видео