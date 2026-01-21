https://ukraina.ru/20260121/pochemu-popytki-otstoyat-grenlandiyu-ubyut-es-i-chto-budet-s-rynkom-nefti-iz-za-venesuely--mitrakhovich-1074617281.html
Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович
Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович - 21.01.2026 Украина.ру
Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 21.01.2026
2026-01-21T14:39
2026-01-21T14:39
2026-01-21T14:40
видео
венесуэла
европа
россия
станислав митрахович
ес
фонд национальной энергетической безопасности
украина.ру
энергетика
нефть
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал последствия ситуации в Венесуэле для нефтяного рынка, а также рассказал о газовых рисках для Европы, защищающей права Гренландии: 00:18 – Ситуация в Венесуэле для глобальной энергетики; 10:42 – Китай как причина атак США на Венесуэлу; 12:54 – О ставках фрахта танкеров; 16:29 – Газовая ситуация в Европе.
венесуэла
европа
россия
китай
сша
латинская америка
Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович
14:39 21.01.2026 (обновлено: 14:40 21.01.2026)
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру проанализировал последствия ситуации в Венесуэле для нефтяного рынка, а также рассказал о газовых рисках для Европы, защищающей права Гренландии:
00:18 – Ситуация в Венесуэле для глобальной энергетики;
10:42 – Китай как причина атак США на Венесуэлу;
12:54 – О ставках фрахта танкеров;
16:29 – Газовая ситуация в Европе.