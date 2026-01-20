https://ukraina.ru/20260120/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-20-yanvarya-1074544980.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте...
2026-01-20T10:25
2026-01-20T10:25
2026-01-20T10:25
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ охватывают Орехов в Запорожской области и Константиновку в ДНР, а также развивают наступление Сумской и Харьковской областях.
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ охватывают Орехов в Запорожской области и Константиновку в ДНР, а также развивают наступление Сумской и Харьковской областях.