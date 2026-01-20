Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января - 20.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 20.01.2026
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ охватывают Орехов в Запорожской области и Константиновку в ДНР, а также развивают наступление Сумской и Харьковской областях.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января

10:25 20.01.2026
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

По его словам, ВС РФ охватывают Орехов в Запорожской области и Константиновку в ДНР, а также развивают наступление Сумской и Харьковской областях.
