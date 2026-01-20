https://ukraina.ru/20260120/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-20-yanvarya-1074544980.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 20.01.2026

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ охватывают Орехов в Запорожской области и Константиновку в ДНР, а также развивают наступление Сумской и Харьковской областях.

