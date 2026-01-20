Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийственными

https://ukraina.ru/20260120/lavrov-nazval-provokatsii-v-otnoshenii-kaliningradskoy-oblasti-samoubiystvennymi-1074559259.html
Провокации в отношении Калининградской области будут самоубийством для тех, кто их затеет, заверил 20 января глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации", - предупредил министр.По его словам, заявления политиков Прибалтики с угрозами в адрес региона выглядят как подготовка к провокации для последующего сплочения НАТО.
14:40 20.01.2026 (обновлено: 14:41 20.01.2026)
"Все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации", - предупредил министр.
По его словам, заявления политиков Прибалтики с угрозами в адрес региона выглядят как подготовка к провокации для последующего сплочения НАТО.
"Делая подобного рода заявления (политики Прибалтики)достигают противоположного результата. Просто возникают естественные ощущения и в России, и в Белоруссии о том, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса, — сказал министр.
— сказал министр.