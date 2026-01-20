https://ukraina.ru/20260120/lavrov-nazval-provokatsii-v-otnoshenii-kaliningradskoy-oblasti-samoubiystvennymi-1074559259.html

Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийственными

Провокации в отношении Калининградской области будут самоубийством для тех, кто их затеет, заверил 20 января глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

"Все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации", - предупредил министр.По его словам, заявления политиков Прибалтики с угрозами в адрес региона выглядят как подготовка к провокации для последующего сплочения НАТО. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

