Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийственными
Провокации в отношении Калининградской области будут самоубийством для тех, кто их затеет, заверил 20 января глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
2026-01-20T14:40
2026-01-20T14:41
новости
россия
калининградская область
прибалтика
сергей лавров
нато
"Все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации", - предупредил министр.По его словам, заявления политиков Прибалтики с угрозами в адрес региона выглядят как подготовка к провокации для последующего сплочения НАТО. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
калининградская область
прибалтика
новости, россия, калининградская область, прибалтика, сергей лавров, нато, украина.ру
Новости, Россия, Калининградская область, Прибалтика, Сергей Лавров, НАТО, Украина.ру

Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийственными

14:40 20.01.2026 (обновлено: 14:41 20.01.2026)
 
‼ Атака Киева на резиденцию президента РФ еще раз подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
‼ Атака Киева на резиденцию президента РФ еще раз подтвердила террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Провокации в отношении Калининградской области будут самоубийством для тех, кто их затеет, заверил 20 января глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации", - предупредил министр.
По его словам, заявления политиков Прибалтики с угрозами в адрес региона выглядят как подготовка к провокации для последующего сплочения НАТО.
"Делая подобного рода заявления (политики Прибалтики)достигают противоположного результата. Просто возникают естественные ощущения и в России, и в Белоруссии о том, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса, — сказал министр.
