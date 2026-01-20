Как живёт Каракас после похищения Мадуро? Штраус о настроениях в Венесуэле - 20.01.2026 Украина.ру
Как живёт Каракас после похищения Мадуро? Штраус о настроениях в Венесуэле
Как живёт Каракас после похищения Мадуро? Штраус о настроениях в Венесуэле
В ночь на 3 января США начали военную операцию в Венесуэле и похитили президента страны. За операцией следил лично Трамп. Мадуро доставлен в суд Нью-Йорка, где...
2026-01-20T17:35
2026-01-20T17:35
В ночь на 3 января США начали военную операцию в Венесуэле и похитили президента страны. За операцией следил лично Трамп. Мадуро доставлен в суд Нью-Йорка, где его судят как главу несуществующего наркокартеля. Как к происходящему относятся в Каракасе и как изменилась их жизнь после этих событий, рассказал обозреватель издания Украина.ру Дмитрий Штраус, находящийся сейчас в столице Венесуэлы.
Как живёт Каракас после похищения Мадуро? Штраус о настроениях в Венесуэле

В ночь на 3 января США начали военную операцию в Венесуэле и похитили президента страны. За операцией следил лично Трамп. Мадуро доставлен в суд Нью-Йорка, где его судят как главу несуществующего наркокартеля.
Как к происходящему относятся в Каракасе и как изменилась их жизнь после этих событий, рассказал обозреватель издания Украина.ру Дмитрий Штраус, находящийся сейчас в столице Венесуэлы.
