ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/es-mozhet-sbrosit-dolgovye-obyazatelstva-ssha-v-otmestku-za-grenlandiyu-1074544555.html
ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию
ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию - 20.01.2026 Украина.ру
ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию
Европейские держатели долговых обязательств США могут сократить приток вложений в эти ценные бумаги и даже их продажу, что отразится на курсах валют. Об этом 19 января сообщило информагентство Bloomberg
2026-01-20T10:40
2026-01-20T10:43
новости
европа
сша
дональд трамп
bloomberg
франция
дания
эммануэль макрон
евросоюз
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058705105_0:221:1281:941_1920x0_80_0_0_4bc7d9724fe1a3b98885a49419d480b6.jpg
"Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес европейских правительств из-за Гренландии могут привести к тому, что они сократят свои вложения в американские активы, что поддержит евро", - сказано в публикации.Там отмечено, что европейцы собрали облигации и акции США на сумму восемь триллионов долларов. Глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос отметил, что эта сумма почти вдвое превышает ценные бумаги США, находящиеся в других странах мира.Неназванный информатор из окружения президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Евросоюз может задействовать свой инструмент противодействия принуждению США, и это может стать ключевым моментом, за которым следует следить в ближайшие дни."Учитывая рекордно низкий уровень чистых международных инвестиций США, взаимная зависимость европейско-американских финансовых рынков никогда не была столь высока, — сказал Саравелос. — Наиболее разрушительным для рынков будет именно использование капитала в качестве оружия, а не торговых потоков".Поводом для эскалации конфликта США и европейскими союзниками и партнёрами стал гренландский вопрос. Трамп уже раскрасил эту часть Дании в цвета флага своей страны.Подробнее в публикации Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и ГренландиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
европа
сша
франция
дания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058705105_0:0:1255:941_1920x0_80_0_0_07b14a4607ad93060c68524cc98f84c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, дональд трамп, bloomberg, франция, дания, эммануэль макрон, евросоюз, ес, международная политика, гренландия, торговая война, финансы, доллар
Новости, Европа, США, Дональд Трамп, bloomberg, Франция, Дания, Эммануэль Макрон, Евросоюз, ЕС, Международная политика, Гренландия, торговая война, финансы, доллар

ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию

10:40 20.01.2026 (обновлено: 10:43 20.01.2026)
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Европейские держатели долговых обязательств США могут сократить приток вложений в эти ценные бумаги и даже их продажу, что отразится на курсах валют. Об этом 19 января сообщило информагентство Bloomberg
"Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес европейских правительств из-за Гренландии могут привести к тому, что они сократят свои вложения в американские активы, что поддержит евро", - сказано в публикации.
Там отмечено, что европейцы собрали облигации и акции США на сумму восемь триллионов долларов. Глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос отметил, что эта сумма почти вдвое превышает ценные бумаги США, находящиеся в других странах мира.
Неназванный информатор из окружения президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Евросоюз может задействовать свой инструмент противодействия принуждению США, и это может стать ключевым моментом, за которым следует следить в ближайшие дни.
"Учитывая рекордно низкий уровень чистых международных инвестиций США, взаимная зависимость европейско-американских финансовых рынков никогда не была столь высока, — сказал Саравелос. — Наиболее разрушительным для рынков будет именно использование капитала в качестве оружия, а не торговых потоков".
Поводом для эскалации конфликта США и европейскими союзниками и партнёрами стал гренландский вопрос. Трамп уже раскрасил эту часть Дании в цвета флага своей страны.
Подробнее в публикации Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАДональд ТрампbloombergФранцияДанияЭммануэль МакронЕвросоюзЕСМеждународная политикаГренландияторговая войнафинансыдоллар
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Лавров рассказал о пользе БРИКС
11:43Изоляция России не состоялась - Лавров
11:38"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском
11:3720 января 2026 года, утренний эфир
11:33Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
11:23Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
11:12Год начался бурно - Лавров
11:01Аппарат парламента Украины отправился на удалёнку из-за бытовых неудобств
10:40Макрон предложил Трампу созвать G7 с участием России, Украины и Дании. Главное к этому часу
10:40ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию
10:27Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте
10:25Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января
10:17Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию
10:10В Ставрополе ликвидировали россиянина, причастного к подготовке теракта против военного - ФСБ
09:5719 января 2026 года, вечерний эфир
09:47Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа
09:33Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко
09:10Жителей ЕС готовят к ядерной войне
09:00Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
09:00США отправили военные самолеты в Гренландию
Лента новостейМолния