https://ukraina.ru/20260120/es-mozhet-sbrosit-dolgovye-obyazatelstva-ssha-v-otmestku-za-grenlandiyu-1074544555.html

ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию

ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию - 20.01.2026 Украина.ру

ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию

Европейские держатели долговых обязательств США могут сократить приток вложений в эти ценные бумаги и даже их продажу, что отразится на курсах валют. Об этом 19 января сообщило информагентство Bloomberg

2026-01-20T10:40

2026-01-20T10:40

2026-01-20T10:43

новости

европа

сша

дональд трамп

bloomberg

франция

дания

эммануэль макрон

евросоюз

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058705105_0:221:1281:941_1920x0_80_0_0_4bc7d9724fe1a3b98885a49419d480b6.jpg

"Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес европейских правительств из-за Гренландии могут привести к тому, что они сократят свои вложения в американские активы, что поддержит евро", - сказано в публикации.Там отмечено, что европейцы собрали облигации и акции США на сумму восемь триллионов долларов. Глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос отметил, что эта сумма почти вдвое превышает ценные бумаги США, находящиеся в других странах мира.Неназванный информатор из окружения президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Евросоюз может задействовать свой инструмент противодействия принуждению США, и это может стать ключевым моментом, за которым следует следить в ближайшие дни."Учитывая рекордно низкий уровень чистых международных инвестиций США, взаимная зависимость европейско-американских финансовых рынков никогда не была столь высока, — сказал Саравелос. — Наиболее разрушительным для рынков будет именно использование капитала в качестве оружия, а не торговых потоков".Поводом для эскалации конфликта США и европейскими союзниками и партнёрами стал гренландский вопрос. Трамп уже раскрасил эту часть Дании в цвета флага своей страны.Подробнее в публикации Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и ГренландиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

европа

сша

франция

дания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, дональд трамп, bloomberg, франция, дания, эммануэль макрон, евросоюз, ес, международная политика, гренландия, торговая война, финансы, доллар