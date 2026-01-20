https://ukraina.ru/20260120/es-mozhet-sbrosit-dolgovye-obyazatelstva-ssha-v-otmestku-za-grenlandiyu-1074544555.html
ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию
Европейские держатели долговых обязательств США могут сократить приток вложений в эти ценные бумаги и даже их продажу, что отразится на курсах валют. Об этом 19 января сообщило информагентство Bloomberg
"Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес европейских правительств из-за Гренландии могут привести к тому, что они сократят свои вложения в американские активы, что поддержит евро", - сказано в публикации.Там отмечено, что европейцы собрали облигации и акции США на сумму восемь триллионов долларов. Глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос отметил, что эта сумма почти вдвое превышает ценные бумаги США, находящиеся в других странах мира.Неназванный информатор из окружения президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Евросоюз может задействовать свой инструмент противодействия принуждению США, и это может стать ключевым моментом, за которым следует следить в ближайшие дни."Учитывая рекордно низкий уровень чистых международных инвестиций США, взаимная зависимость европейско-американских финансовых рынков никогда не была столь высока, — сказал Саравелос. — Наиболее разрушительным для рынков будет именно использование капитала в качестве оружия, а не торговых потоков".Поводом для эскалации конфликта США и европейскими союзниками и партнёрами стал гренландский вопрос. Трамп уже раскрасил эту часть Дании в цвета флага своей страны.Подробнее в публикации Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и ГренландиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
10:40 20.01.2026
Европейские держатели долговых обязательств США могут сократить приток вложений в эти ценные бумаги и даже их продажу, что отразится на курсах валют. Об этом 19 января сообщило информагентство Bloomberg
"Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес европейских правительств из-за Гренландии могут привести к тому, что они сократят свои вложения в американские активы, что поддержит евро", - сказано в публикации.
Там отмечено, что европейцы собрали облигации и акции США на сумму восемь триллионов долларов. Глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос отметил, что эта сумма почти вдвое превышает ценные бумаги США, находящиеся в других странах мира.
Неназванный информатор из окружения президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Евросоюз может задействовать свой инструмент противодействия принуждению США, и это может стать ключевым моментом, за которым следует следить в ближайшие дни.
"Учитывая рекордно низкий уровень чистых международных инвестиций США, взаимная зависимость европейско-американских финансовых рынков никогда не была столь высока, — сказал Саравелос. — Наиболее разрушительным для рынков будет именно использование капитала в качестве оружия, а не торговых потоков".
Поводом для эскалации конфликта США и европейскими союзниками и партнёрами стал гренландский вопрос. Трамп уже раскрасил эту часть Дании в цвета флага своей страны.
