Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию
Официальный Вашингтон поставил под сомнение суверенитет Канады, Венесуэлы и Дании. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, на которой территории этих стран обозначены флагом его страны
2026-01-20T10:17
новости
сша
канада
венесуэла
дональд трамп
марко рубио
джей ди вэнс
международные отношения
международная политика
международное право
Президент США опубликовал несколько фотографий, на которых Венесуэла, Канада и датский остров Гренландия отмечены флагом США. На одной из фотографий Дональд Трамп введёт дискуссию с лидерами Британии и Евросоюза на фоне такой карты. Среди участников - британский премьер-министра Кир Стармер и его итальянская коллега Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен и президента Франции Эммануэль Макрон. На другой фотографии Трамп расставляет флажки своей страны на карте. При этом присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Датский остров Гренландия обозначен как территория США с 2026 года.Ранее президент США неоднократно высказывался на тему присоединения к своей стране новыхтерриторий. Трамп периодически комментировал присоединение Канады, заявил о венесуэльской нефти как собственности США и в последнее время часто высказывается об аннексии датской Гренландии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, сша, канада, венесуэла, дональд трамп, марко рубио, джей ди вэнс, международные отношения, международная политика, международное право, суверенитет, кир стармер, джорджи мелони, ес, еврокомиссия, украина.ру, урсула фон дер ляйен
Новости, США, Канада, Венесуэла, Дональд Трамп, Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, международные отношения, Международная политика, международное право, суверенитет, Кир Стармер, Джорджи Мелони, ЕС, Еврокомиссия, Украина.ру, Урсула фон дер Ляйен

Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию

10:17 20.01.2026
 
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Официальный Вашингтон поставил под сомнение суверенитет Канады, Венесуэлы и Дании. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, на которой территории этих стран обозначены флагом его страны
Президент США опубликовал несколько фотографий, на которых Венесуэла, Канада и датский остров Гренландия отмечены флагом США.
На одной из фотографий Дональд Трамп введёт дискуссию с лидерами Британии и Евросоюза на фоне такой карты. Среди участников - британский премьер-министра Кир Стармер и его итальянская коллега Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен и президента Франции Эммануэль Макрон.
На другой фотографии Трамп расставляет флажки своей страны на карте. При этом присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Датский остров Гренландия обозначен как территория США с 2026 года.
Ранее президент США неоднократно высказывался на тему присоединения к своей стране новыхтерриторий. Трамп периодически комментировал присоединение Канады, заявил о венесуэльской нефти как собственности США и в последнее время часто высказывается об аннексии датской Гренландии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
