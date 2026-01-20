https://ukraina.ru/20260120/tramp-pometil-amerikanskim-flagom-venesuelu-kanadu-i-grenlandiyu-1074543859.html

Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию

Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию

Официальный Вашингтон поставил под сомнение суверенитет Канады, Венесуэлы и Дании. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, на которой территории этих стран обозначены флагом его страны

Президент США опубликовал несколько фотографий, на которых Венесуэла, Канада и датский остров Гренландия отмечены флагом США. На одной из фотографий Дональд Трамп введёт дискуссию с лидерами Британии и Евросоюза на фоне такой карты. Среди участников - британский премьер-министра Кир Стармер и его итальянская коллега Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен и президента Франции Эммануэль Макрон. На другой фотографии Трамп расставляет флажки своей страны на карте. При этом присутствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Датский остров Гренландия обозначен как территория США с 2026 года.Ранее президент США неоднократно высказывался на тему присоединения к своей стране новыхтерриторий. Трамп периодически комментировал присоединение Канады, заявил о венесуэльской нефти как собственности США и в последнее время часто высказывается об аннексии датской Гренландии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

