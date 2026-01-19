Вашингтон возвращает влияние в Киеве: Неменский о назначении Буданова* и борьбе с Лондоном - 19.01.2026 Украина.ру
Вашингтон возвращает влияние в Киеве: Неменский о назначении Буданова* и борьбе с Лондоном
Назначение Кирилла Буданова* главой ОПУ является частью борьбы Вашингтона за усиление влияния в Киеве, которое до этого уступало позициям Лондона. Однако этого влияния пока недостаточно для кардинального изменения курса киевского режима в угоду требованиям Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Отвечая на вопрос о том, как можно расценивать назначения Буданова, Неменский констатировал усиление влияния США. "Вашингтон делает все возможное, чтобы усилить свои позиции в Киеве. Делает он это небезуспешно", — заявил политолог.Он напомнил о недавнем перераспределении влияния между западными кураторами Украины. "Какое-то время Вашингтон сдавал свои позиции в пользу Лондона. При Трампе во многом удается вернуть свое влияние", — сказал Неменский.При этом эксперт чётко обозначил пределы возвращённого американского влияния. "Но пока что это влияние не столь принципиально, чтобы Киев был вынужден послушаться Трампа и пойти на предлагаемые им решения", — подытожил политолог. Таким образом ключевые политические решения по-прежнему остаются в руках украинского руководства, несмотря на кадровые перестановки, пролоббированные США.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга
Вашингтон возвращает влияние в Киеве: Неменский о назначении Буданова* и борьбе с Лондоном

05:30 19.01.2026
 
© Фото : pravda.com.ua
- РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : pravda.com.ua
Назначение Кирилла Буданова* главой ОПУ является частью борьбы Вашингтона за усиление влияния в Киеве, которое до этого уступало позициям Лондона. Однако этого влияния пока недостаточно для кардинального изменения курса киевского режима в угоду требованиям Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Отвечая на вопрос о том, как можно расценивать назначения Буданова, Неменский констатировал усиление влияния США. "Вашингтон делает все возможное, чтобы усилить свои позиции в Киеве. Делает он это небезуспешно", — заявил политолог.
Он напомнил о недавнем перераспределении влияния между западными кураторами Украины. "Какое-то время Вашингтон сдавал свои позиции в пользу Лондона. При Трампе во многом удается вернуть свое влияние", — сказал Неменский.
При этом эксперт чётко обозначил пределы возвращённого американского влияния. "Но пока что это влияние не столь принципиально, чтобы Киев был вынужден послушаться Трампа и пойти на предлагаемые им решения", — подытожил политолог.
Таким образом ключевые политические решения по-прежнему остаются в руках украинского руководства, несмотря на кадровые перестановки, пролоббированные США.
Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга
