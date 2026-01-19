https://ukraina.ru/20260119/sud-obyazal-eks-glavu-nii-tochnykh-priborov-i-podelnika-vyplatit-uscherb-minoborony-rf-1074480427.html

Ущерб Минобороны РФ по делу экс-главы "Роскосмоса" НИИ Шишанова достиг почти 620 миллионов

Ущерб Минобороны РФ по делу экс-главы "Роскосмоса" НИИ Шишанова достиг почти 620 миллионов

Почти 620 миллионов рублей составил материальный ущерб Минобороны РФ от деятельности экс-главы НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шишанова и его сообщника Олега Гомозова. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на судебные материалы

Бывший директор Научно-исследовательского института точных приборов Анатолий Шишанов и осужденный по этому же уголовному делу в 2024 году Олег Гомозов признаны виновными в причинении материального ущерба министерству обороны в размере почти 620 млн руб. Бутырский суд Москвы приговорил Шишанова к пяти годам колонии, Гомозова — к четырем. Осужденных обязали выплатить материальный ущерб министерству. Защита фигурантов подала кассационные жалобы."Приговором было установлено, что Шишанов при пособничестве Гомозова получил необоснованно завышенную оплату по государственному контракту секретного характера. Вину фигуранты не признали, указывали, что контракт фактически был исполнен, тяжких последствий из-за их действий не наступило, а причинение ущерба объективно не подтверждено, следует из материалов", - сказано в публикации.Там также отмечено, что решением Арбитражного суда города Москвы Шишанов был признан банкротом. До этого был наложен арест на его имущество, в том числе денежные средства."Исковые требования потерпевшего удовлетворены полностью, взыскано в пользу министерства обороны РФ с Шишанова и Гомозова солидарно в счет компенсации материального ущерба 619 836 806 рублей 93 копейки", — указано в документе, на который ссылается информагентство.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

